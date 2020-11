Sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā!

Latvija. Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu, tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu nes./Jānis Jaunsudrabiņš/

Novembris ir laiks, kad atkal no jauna smelties iedvesmu no mūsu tēviem un vectēviem, kas atdevuši savu dzīvību Latvijas neatkarības vārdā. Šis ir laiks, kad apzināti padomāt, cik daudz savai valstij dodu es. Vai es atdaru ar labu savai zemei par visām iespējām, ko man tā sniedz? Kamēr būs cilvēki, kas ir gatavi dot, tikmēr būs valsts, jo tieši mēs esam tie, kas veido Latviju un liek pamatus nākotnei.Cienīsim mūsu senču paveikto, lolosim mūsu valsti! Izrādīsim rūpes un vienmēr aizstāvēsim Latvijas intereses. Stiprināsim mūsu bērnos pārliecību par savām saknēm, vairojot cieņpilnu attieksmi pret savu zemi un drosmi to aizstāvēt!

Ogres novada pašvaldības domes vārdā sirsnīgi sveicu Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā!

Domes priekšsēdētājs Egils Helmanis

