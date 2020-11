Ogres novada pašvaldības dāvana iedzīvotājiem Valsts svētkos - gājēju tunelis zem dzelzceļa

Šie Valsts svētki ogrēniešu atmiņā paliks ar desmitiem gadu aktuālas un sasāpējušas problēmas - gājēju drošas pārvietošanās pāri dzelzceļam starp Skolas ielu un Mālkalnes prospektu – pozitīvu atrisinājumu.

Gājēju tuneli iesvētīja Ogres evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs. Tuneļa atklāšanas brīdī ogrēniešus, kuri tajā laikā vēlējās šķērsot dzelzceļu, uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: "Cilvēku, tostarp arī mūsu bērnu drošība, ir viena no svarīgākajām lietām, tāpēc šis tunelis ļaus izvairīties no nelaimes gadījumiem, kādi šeit ir notikuši. Šodien ir Latvijas 102.dzimšanas diena un tā ir lieliska dāvana iedzīvotājiem valsts svētkos!"

Arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gints Sīviņš sacīja, ka tā būs vērtīga dāvana iedzīvotājiem, jo ogrēnieši šo tuneli gaidījuši vairāk nekā 40 gadus. "Tunelis savienos Mālkalnes prospektu ar Skolas ielu, un to ik dienas izmanto liela cilvēku plūsma," piebilda G.Sīviņš. Gājēju tunelis bija ļoti nepieciešams, jo to ikdienā izmantos cilvēki, lai dotos uz darbu, veikaliem, Ogres novada Sporta centru un izglītības iestādēm.

E.Helmanis uzsvēra, ka šis projekts varēja tapt tikai pašvaldības un valsts veiksmīgas sadarbības rezultātā: "Mēs sakām paldies visiem, kuri sadzirdēja mūsu problēmu un mūs atbalstīja, īpaša pateicība Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei un Saeimas deputātam Raivim Dzintaram, kā arī bijušajam satiksmes ministram Uldim Augulim."

Līdz 2015.gadam, kad tika sagatavots Ogres novada pašvaldības ziņojums par dzelzceļa pārejām Ogres pilsētā, tika veikti aprēķini, ka stundas laikā pāreju Mālkalnes prospektā šķērso 476 cilvēki, no kuriem apmēram puse ir vecāki ar maziem bērniem vai bērnu ratiņiem.

Šajā vietā uz sliežu ceļa pārejas bieži ir novietoti vagonu sastāvi, kas būtiski apgrūtina vai liedz iedzīvotājiem šķērsot sliežu ceļu pāreju. Lai to izdarītu, gājējiem jāpārvietojas tam neparedzētā vietā – tieši pāri dzelzceļa sliedēm, apdraudot savu veselību un dzīvību. No 2008.līdz 2015.gadam uz dzelzceļa sliedēm bija cietuši 14 cilvēki, un to skaits turpināja pieaugt.

Lai novērstu riskus un šajā vietā izveidotu drošu pāreju, Ogres novada pašvaldības ziņojums tika nosūtīts gan VAS "Latvijas dzelzceļš", gan Latvijas Republikas Saeimai. Liela nozīme jautājuma tālākai virzīšanai bija Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizītei Ogrē 2015.gada 16.oktobrī, iepazīstoties ar situāciju un atbalstot nepieciešamību tuneļa uzbūvei zem dzelzceļa sliežu ceļiem Ogrē, ar mērķi rūpēties par iedzīvotāju dzīvību un veselību, droši šķērsojot Ogres pilsētā esošo sliežu ceļu. Pēc trim gadiem I.Mūrniece atkārtoti ieradās Ogrē, lai iepazītos ar paveikto un atzinīgi novērtēja Ogres novada pašvaldības amatpersonu rūpes par iedzīvotājiem.

Tagad, kopīgi sadarbojoties valstij un pašvaldībai, ir tapis šis sabiedrībai tik ļoti nepieciešamais dzelzceļa infrastruktūras objekts.

Gājēju tunelis atrodas zem sliežu ceļiem un tam ir divas ieejas, kas ir aprīkotas ar liftiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, kā arī ģimenēm ar bērnu ratiņiem.

Tuneļa izbūvē izmantots monolītais dzelzsbetons, mākslīgā akmens plāksnes, savukārt ieejas kāpnes veidotas no masīva granītakmens. Tuneļa abos galos esošo liftu sienas ir no caurspīdīga stiklojuma, bet durvīm paredzēta automātiska atvēršanās un aizvēršanās sistēma.

Tunelis nodrošinās Ogres iedzīvotājiem un viesiem drošu dzelzceļa šķērsojumu, ņemot vērā intensīvo kravas un pasažieru vilcienu satiksmi cauri pilsētai un lielo sliežu ceļu skaitu.

Gājēju tuneļa būvniecība tika sākta 2019.gada maijā un to bija plānots izbūvēt līdz 2020.gada 20.novembrim. Darbi ritēja pēc grafika un jau 18.novembrī iedzīvotāji varēja novērtēt būvnieku paveikto.

Viens no pirmajiem jauno tuneli izmēģināja ogrēnietis Andris Māliņš ar savām atvasēm – četrgadīgo Lauru un Didzi, kuram pavisam drīz būs trešā dzimšanas diena. "Paši dzīvojam Pārogrē, šajā pusē iznāk būt retāk, bet tunelis būs ļoti liels ieguvums iedzīvotājiem. Īpaši vecākiem ar bērniem, lai varētu droši šķērsot dzelzceļu," atzīst A.Māliņš.

Gājēju tuneli starp Ogres un Jaunogres dzelzceļa stacijām būvēja "BMGS-Viadukts", kas tika atzīts par uzvarētāju VAS "Latvijas dzelzceļš" rīkotajā konkursā. Būvdarbu pasūtītājs ir VAS "Latvijas dzelzceļš". Kopējais apjoms valsts dotācijas šim projektam ir aptuveni 2 miljoni eiro.

