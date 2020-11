Aicinājums kopīgi radīt Ziemassvētku noskaņu pilsētā

Straujiem soļiem tuvojas Advente, un sāksies Ziemassvētku gaidīšanas laiks ar tam raksturīgi īsajām dienām un garajām naktīm. Lai padarītu šo laiku gaišāku un priecīgāku, Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar tās iedzīvotājiem un uzņēmējiem jau vairākus gadus grezno pilsētu, radot cilvēkiem svētku sajūtu.

Ar katru gadu pilsēta Ziemassvētku laikā kļūst arvien skaistāka un mirdzošāka. Arī šajā gadā pilsētā tiks izvietoti dekori – lielās gaismas bumbas, kokus aptīs gaismas virtenes, laternu stabos izvietosies saulītes un pārsliņas. Kā ierasts, būs arī Kristus dzimšanas ainiņa.



Ziemassvētku galvenais simbols ir egle. Šogad pilsētās tiks izvietotas un izgreznotas trīs egles: viena – Ogres centrā, otra – Mālkalnes prospektā; trešā – Kartonfabrikas rajonā, kur svētku noskaņu palīdzēs radīt arī Ziemassvētku vecītis kamanās.



Domājot par jauko Ziemassvētku gaisotni, iecerēts izvietot 3 – 5 metrus augstas cirstās egles vairākās vietās pilsētā, piemēram, lielākajos ielu krustpunktos un pie autoceļiem Ogres pilsētas robežās.



Tiks greznotas arī dabīgi augošās egles pie Daugavpils ielas un vecās degvielas uzpildes stacijas un pilsētas centra skvērā iepretim novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkai.



Iecerēts izgreznot arī vairākas jaunas dabīgās egles, kuras lieliski izaugušas daudzu gadu garumā un pelnījušas kādu skaistu rotājumu.



Ogres pilsētas mākslinieks Gunārs Platpīrs: "Ietērpjot pilsētu Ziemassvētku rotā, jāievēro daži nosacījumi, piemēram, dekorējamās gaismiņas – lampiņas jāizvēlas tikai siltajos toņos. Siltie toņi ir patīkamāki acij, tie sēj mieru un rada gaišu noskaņu. Siltie toņi ir saules un mēness toņi. Dekorēšanā neizmantojam zilos un sarkanos toņus, kā arī nelietojam asus, krasus mirgošanas efektus. Lai izvēlētos lampiņas atbilstoši mūsu pilsētas dekorēšanas koncepcijai, jāraugās uz tehniskajā specifikācijā norādīto gaismas temperatūru jeb kelviniem. Aukstās un zilās gaismas ir 6000 – 5000 kelvini, tāpēc jāizvēlas dekori ar zemāku kelvinu daudzumu: 4500 kelvini ir baltā gaisma; 4000 kelvini – siltā; 3000 kelvini – dzeltenā gaisma. Gaismas spektrs robežās no 4500 līdz 3000 kelviniem ir piemērots mūsu pilsētas Ziemassvētku rotājumiem."



Pilsētas dekorēšanā, to ietērpjot Ziemassvētku rotā, pašvaldība aicina iesaistīties uzņēmējus, iedzīvotājus, iestādes, nevalstiskās organizācijas, visiem kopā veidojot un bagātinot mūsu skaistās pilsētas Ogres tēlu un ar kopēju darbu radot Ziemassvētku noskaņu. Aicinām izvēlēties eglīti, to izgreznot, ievērojot pilsētas kopējo dekorēšanas koncepciju, un informēt par to pašvaldību. Šī eglīte noteikti tiks atzīmēta pilsētas kopējā Ziemassvētku eglīšu izvietojuma shēmā un iekļauta pašvaldības mājaslapā, lai kopā visi to varētu aplūkot, priecātos un izjust gaišu svētku noskaņu!



Jautājumos saistībā ar pilsētas dekorēšanu Ziemassvētku noskaņā lūgums vērsties pie Ogres pilsētas mākslinieka Gunāra Platpīra: e-pasts gunars.platpirs@ogresnovads.lv, tālrunis 65067787.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48495