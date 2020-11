Ziemassvētkus gaidīsim skaisti izrotātā vidē

Svētdien, 29. novembrī – pirmā Advente, sāksies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Līdz šim katru gadu pirmajā Adventē Ogrē tika iedegta centrālā Ziemassvētku egle – šis pasākums vienmēr bija kupli apmeklēts, Ogres novada Kultūras centrs vienmēr bija sagādājis atbilstošu svētku programmu.

Šogad, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, visi publiskie pasākumi ir aizliegti un pulcēšanās ir stingi ierobežota, Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums nenotiks.

Turpinot pēdējo gadu laikā ieviesto pieeju Ziemassvētku dekorēšanā, Ogres centrā koki izdekorēti ar gaismas virtenēm, aptinot tās ap koku stumbriem un zariem; ir izvietotas gaismas bumbas liepu galotnēs Brīvības ielas gājēju posmā. Iedzīvotāju un pilsētas viesi ir jau pamanījuši, ka gaismas virtenes koku zaros tiecas aizvien augstāk un augstāk. Ielu apgaismojuma stabos izvietotas siltos toņos veidotas saulītes un pārsliņas.



Tāpat ir pamanīti arī jauni elementi Ziemassvētku rotā – eņģeļi katras Ogres kristīgās draudzes tuvumā (jāpiebilst, ka šādi eņģeļi ir izvietoti arī pie baznīcām novada pagastos) un kādreizējās Krievijas valdnieces Katrīnas I, kuras izcelsme esot saistīta ar Ogres apkaimi, kariete – šis gaismas objekts novietots Mālkalnes prospektā, laukumā, kur iepriekšējos Ziemassvētkos atradās kamanas ar Ziemassvētku vecīti.



Jau vēstīts, ka iespaidīgais objekts veidots no 60000 lampiņām, kas savītas 1 km garumā. No pirmās Adventes kariete būs izgaismota, interesentiem būs iespēja iesēsties karietē un iejusties Katrīnas I ikdienas gaitā. Šis gaismas objekts būs viena no iespaidīgākajām un skaistākajām Ziemassvētku dekorācijām Latvijā, ļaujot cilvēkiem noķert ziemas maģiskās saulgriežu sajūtas skaistās fotogrāfijās.



Pilsētas centrā – skvērā iepretim Ogres novada pašvaldības ēkai – arī šogad iedzīvotāju un pilsētas viesu uzmanību piesaistīs Kristus dzimšanas ainiņa.

Egle ir Ziemassvētku galvenais simbols, un šogad viena egle ir izvietota pilsētas centrā, otra – Mālkalnes prospektā; trešā – Kartonfabrikas rajonā, kur svētku noskaņu palīdzēs radīt arī Ziemassvētku vecītis kamanās.



Izrotātas ir mazākas (cirstas) egles vairākās vietās pilsētā, kā arī vairākas dabīgi augošās egles.



Pašvaldības aicinājumam iesaistīties pilsētas Ziemassvētku rotas veidošanā, izrotājot egli, ir atsaukušies jau vairāki uzņēmēji.

Ziemassvētku rotā ir tērpušies arī novada pagastu centri.



Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicina ikvienu iedzīvotāju pilsētā un pagastos sirdīs izjust Ziemassvētku gaidīšanas laiku: “Gaidot Ziemassvētkus, mēs gaidām, kad dabā beigsies tumšais laiks, kad dienas pamazām kļūs garākas. Ar svētku rotām, ar gaismiņām, mēs mazinām tumsu, cits citam cenšamies dāvāt prieku. Aicinu aplūkot skaisto pilsētas rotu, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un prasības.”



Jāpiebilst, ka Ziemassvētku rotā Ogre būs tērpusies visu decembri un janvāri, tā ka laika to redzēt ir daudz, tāpēc nav nepieciešams drūzmēties un veidot lielus pūļus pie svētku rotas objektiem.

