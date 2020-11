Aktuālie būvniecības darbi pilsētā

30. novembra Ogres novada pašvaldības domes sēdes informatīvajā daļā pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis iepazīstināja ar aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres pilsētā.

Būvdarbi visā ielas garumā turpinās Skolas ielā - tiek veikta ūdens un lietus kanalizācijas komunikāciju izbūve, grunts iestrāde, atsevišķos posmos uzsākti atbalsta sienu betonēšanas darbi un gājēju celiņu izbūve. Atbilstoši noslēgtajam līgumam būvdarbus veic SIA "Igate", darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (29.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Birzgales ielā pabeigta apgaismojuma, lietus un kanalizācijas izbūve, visā ielas garumā tiek veikta bruģa ieklāšana, kā arī turpinās labiekārtošanas darbi. Darbus veic SIA "Asfaltbūve", to izpildes termiņš ir 11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas (21.05.2020.), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Pārbūves darbi turpinās Egļu ielā - visā ielas garuma veikta apgaismojuma izbūve, turpinās ielas bruģēšana, ietves un nobrauktuvju uz privātmājām izbūve. Darbus veic SIA "MT sēta", atbilstoši līgumam to izpildes termiņš ir nākamā gada maijs. Būvdarbi turpinās arī Kadiķu ielā (no Egļu ielas līdz Birzgales ielai), kur uzsākta bruģa ieklāšana. Darbus veic SIA "Asfaltbūve", tos paredzēts veikt līdz šī gada beigām. Atbilstoši ar SIA "Sanart" noslēgtajam līgumam pabeigti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Lēdmanes ielā.

Noslēgts līgums ar SIA "STRABAG" par Blaumaņa ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību un ar ceļu būves firmu SIA "BINDERS" par Rožu ielas pārbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Jau ir izstrādāts gan Rožu ielas, gan Blaumaņa ielas pārbūves būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. Nākamnedēļ paredzēts uzsākt būvdarbus. Abām ielām pārbūves darbu izpildes termiņš ir 2021. gada 28. maijs.

Parka ielā posmā no Ceriņu ielas līdz Tīnūžu ielai demontēts asfalts un iepriekšējās gājēju ietves betona plāksnes, veikta divu koku pārstādīšana, uzsākti gultnes iestrādes un komunikāciju izbūves darbi. Būvdarbu rezultātā šo Parka ielas posmu paredzēts pārveidot par gājēju ielu. Būvdarbus veic SIA "Igate", pirmajā kārtā paredzētos Parka ielas pārbūves darbus jāpabeidz līdz 2021. gada maija beigām.

Gājēju ietvju izbūve

Noslēgumam tuvojas gājēju ceļa izbūves darbi Jaunogres prospektā (posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam) - turpinās ietves bruģēšana, kā arī notiek gājēju pārejas izbūve pār Raiņa prospekta. Šī ietve 590 m garumā tiks veidota analogi no Raiņa prospekta līdz Andreja Pumpura ielai izveidotajam gājēju ceļam. Darbu veic SIA "MRG Būve", tos paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Noslēgts līgums ar AS "A.C.B." par gājēju ietves un veloceliņa posmā no Ogres līdz Ogresgalam būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību. Šobrīd tiek veikti projektēšanas un saskaņošanas darbi, kā arī sagatavošanās darbi, lai jau šogad varētu uzsākt būvdarbus.

Pabeigta gājēju ietves izbūve no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei, veikta seguma maiņa gājēju ietvei no veikala "Latvijas Balzāms" (Meža pr. 5) līdz Mālkalnes prospektam 24, no Mālkalnes prospekta centrālās ielas līdz Mālkalnes prospektam 6. Uzsākta gājēju celiņa izbūve Kranciema ielā posmā no Mednieku ielas līdz Zaķu ielai, ko veic SIA "MRG Būve". Izsludināts iepirkums gājēju celiņa izbūvei pie Mālkalnes prospekta 14.

Citi būvniecības objekti

Rotācijas apļa Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojumā izbūves ietvaros šobrīd nepieciešamos darbus veic AS "Sadales tīkli", pēc to pabeigšanas tiks veikti apļa asfaltēšanas darbi.

Turpinās jaunā gājēju tilta būvniecība pār Ogres upi teritorijā starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Upes kreisajā krastā pabeigta tilta balstu betonēšana un notiek labiekārtošanas darbi, tilta balstu betonēšana turpinās arī upes labajā krastā, ko paredzēs šogad pabeigt. Darbus veic SIA "Būvinženieris", to izpildes termiņš ir 2021. gada maijs.

Lai uzlabotu gājēju un autobraucēju drošību, pabeigta luksoforu izbūve Vidus prospekta un Zilokalnu prospekta krustojumā Ogrē, 17. novembrī tie sākuši darboties. Savukārt 18. novembrī gājējiem lietošanā tika nodots jaunais tunelis zem sliežu ceļiem, kas savieno Skolas ielu un Mālkalnes prospektu. Tāpat gājēju drošībai pie dzelzceļa gājēju pārejas Vidzemes ielā ir uzstādīts luksofors, kas ar sarkano gaismu signalizēs par vilciena tuvošanos, liekot gājējam apstāties.

Intensīvi turpinās aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūves darbi - tuvākajā laikā tiks pabeigta materiāla iestrāde, krastu stiprināšana, drenāžas izbūve. Ja būs labvēlīgi laikapstākļi, tiks uzsākti arī labiekārtošanas darbi - betona apmaļu betonēšana un bruģa ieklāšana, kā arī apgaismojuma izbūve. Būvdarbus veic SIA "Valkas meliorācija", darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Atbilstoši laika grafikam norit Ogres Centrālā bibliotēkas izbūve - tiek veikta jumta seguma izbūve, ēkas siltināšana, logu montāža, autonomās apkures sistēmas izbūve, kā arī ēkas žāvēšana, lai varētu uzsākt grīdas betonēšanas darbus. Būvniecības darbus veic AS "RERE Grupa", tos plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim.

Lielākie darbi ir veikti bijušās sanatorijas "Ogre" ieejas vestibila pārbūves ietvaros. Šobrīd notiek atsevišķu logu restaurācija un tiek veikti apdares darbi, tiek sakopta teritorija. Vestibila pārbūves darbu izpildītājs ir SIA "Orions CK Projekts", tos paredzēts pabeigt līdz gada beigām. Jāatzīmē, ka ēkas lielajā zālē un vestibilā uzstādīti apgaismes ķermeņi atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmiju mācībspēku un studentu izstrādātajām skicēm.

Projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā" ietvaros veikta esošo 920 gaismekļu nomaiņa pret LED tehnoloģiju gaismekļiem, tiek veikti video reģistratora sistēmas programmēšanas darbi. Darbus veic piegādātāju apvienība "LR light". Projekts tiks pabeigts līdz 2021. gada janvāra beigām.

Atbilstoši ar pilnsabiedrību "MMG" noslēgtajam līgumam turpinās jaunās ģimnāzijas ēkas un tās sporta ēkas projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt līdz šī gada beigām, lai pēc būvekspertīzes veikšanas nākamā gada martā varētu uzsākt būvdarbus. Paredzams, ka jaunā skolas un sporta ēka savas durvis varētu vērt 2022. gada septembrī. Darbi tiek veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/008 "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā" ietvaros.

