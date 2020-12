Ogre saposta Ziemassvētkiem

Pēdējos gados Ogre Ziemassvētku gaidīšanas laikā izstaro īpašu gaismu un siltumu, ar katru gadu kļūstot arvien greznāka un aicinot pie sevis tuvus un tālus viesus.

Tomēr vislielākais prieks par izrotāto pilsētu ir tās iedzīvotājiem, kuriem, dodoties savās gaitās, rodas vēlēšanās piestāt ikdienas steigā un citām acīm palūkoties uz vietu, kurā viņi dzīvo vai strādā.

Jau tradicionāli izrotāts Brīvības ielas gājēju posms, skvērā iepretim Ogres novada pašvaldības ēkai izvietota Kristus dzimšanas ainiņa. Pilsētas skvērā, Mālkalnes prospektā un pie Kartonfabrikas priecē Ziemassvētku simbols – egle. Pie baznīcām Ogrē un novadā uz dzīvi apmetušies Ziemassvētku vēstneši – eņģeļi.

Sagaidot šī gada Ziemassvētkus, Mālkalnes prospektā izvietots kāds neparasts gaismas objekts – kādreizējās Krievijas ķeizarienes Katrīnas I karietes atveidojums. Iespaidīgais objekts veidots no 60000 lampiņām, kas savītas 1 km garumā. No Pirmās Adventes kariete ir izgaismota, interesentiem ir iespēja iesēsties karietē un iejusties Katrīnas I ikdienas gaitā. Šis gaismas objekts ir viena no iespaidīgākajām un skaistākajām Ziemassvētku dekorācijām Latvijā.

Savukārt Ziemassvētku vecītis ar kamanām, kas atradās pērn šajā vietā, aizceļojis uz Kartonfabrikas rajonu.

