Ogres novada skolas strādās pēc kombinēta mācību modeļa

30. novembrī, Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika lemts par mācību procesa nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs no 2020.gada 30.novembra.

Kā ziņots iepriekš, valdība 24. novembrī noteica stingrākas prasības attiecībā uz 1. – 6. klašu skolēniem, ja mācību process tiek organizēts klātienē. No 30. novembra klasē ir jānodrošina trīs kvadrātmetru platība katram skolēnam, savukārt skolotājiem no pirmdienas gan stundu laikā, gan ārpus tām būs jālieto sejas maska.

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis metodiskus ieteikumus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības laikā, kas paredz mācību procesa īstenošanu izglītības iestādēs atbilstoši vienam no trim modeļiem vai kombinējot divu vai vairāku modeļu īstenošanu atkarībā no apstākļiem konkrētā izglītības iestādē.

2020.gada 31.augustā Ogres novada pašvaldībā tika izdots Ogres novada pašvaldības rīkojums Nr.S/100 "Par mācību procesa īstenošanu 2020./2021.m.g. Ogres novada izglītības iestādēs", kurā tika noteikts, ka Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā mācību procesa organizācija notiek klātienē, kas atbilst A modelim, taču ņemot vērā 24. novembra valdības lēmumu un izglītības iestāžu iespējas vienam izglītojamam no 30. novembra nodrošināt ne mazāk kā trīs kvadrātmetru no mācību telpas platības, Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs bija nepieciešams noteikt izglītības apguves formu, kurā izglītojamais mācību saturu apgūst gan klātienē, gan neklātienē.

Lai nodrošinātu iespēju Ogres novada izglītības iestādēm un Ogres novada izglītības pārvaldei operatīvi reaģēt uz situāciju mācību iestādēs un valstī izdotajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz mācību procesa organizēšanu, Ogres novada pašvaldības dome nolēma, ka Ogres novada skolās no 2020.gada 30.novembra ir noteiktas šādas izglītības apguve formas: Jaunogres vidusskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Ogres 1.vidusskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Ogres Valsts ģimnāzijā – pilnībā attālināti (C modelis); Ogres sākumskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Ogresgala pamatskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Madlienas vidusskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Suntažu vidusskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Taurupes pamatskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis); Ķeipenes pamatskolā – kombinēts mācību modelis (B un C modelis).

A modelis (klātienes) paredz, ka mācības notiek klātienē ar attālināto mācību elementiem vai bez tiem (1.–6.klasē mācības notiek klātienē, 7.–12.klasē mācības notiek klātienē, bet līdz 20 % - attālināti, aktivitātes ārpus formālās izglītības var notikt, nodrošinot pamatprasības, priekšroku dodot pasākumiem brīvā dabā).

B modelis (kombinētais) paredz, ka mācības notiek gan klātienē, gan attālināti (1. – 6.klasē mācības notiek klātienē, 7. – 12.klasē mācības 40–60 % notiek klātienē, bet 40–60 % notiek attālināti, jāierobežo ārpus formālās izglītības pasākumu norise.

C modelis (attālinātais) paredz, ka mācības notiek attālināti visiem – 1.– 12. klašu izglītojamiem un jāizvērtē ārpus formālās izglītības pasākumu iespējamība valstī kopumā un konkrētā skolā atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem.

