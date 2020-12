Decembrī jāveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Jau vairākkārt vēstīts, ka 2020. gada 20. februārī Ogres novada pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr. 3/20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā"*. Šie noteikumi ir spēkā no šī gada 20. maija.

Saistošos noteikumus bija nepieciešams pieņemt, lai novērstu vides piesārņojumu, kā arī draudus cilvēka veselībai, jo blīvi apdzīvotās teritorijās neatbilstoši ierīkotas un ekspluatētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, tādas kā krājbedres vai kādas citas lokālās sistēmas, var veicināt piesārņojuma noplūšanu lokālajā dzeramā ūdens ņemšanas avotā. Turklāt līdz šim nekustamie īpašumi, kuros kanalizācijas un notekūdeņu savākšanai tiek izmantotas decentralizētās kanalizācijas sistēmas, netika kontrolēti. Netika veikta arī asenizatoru reģistrācija un kontrole.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un kontroli, kā arī asenizatoru reģistrāciju un kontroli veic PA "Ogres komunikācijas".

Tuvākajā laikā nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji saņems pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" vēstuli ar atgādinājumu, ka līdz 2020. gada 31. decembrim īpašumos, kuros ir decentralizētā kanalizācijas sistēma, ir jāveic šīs sistēmas reģistrācija (notekūdeņu krājtvertne, septiķis vai rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta).

Līdz ar vēstuli tiks saņemta decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma veidlapa – tā būs jāaizpilda un jāiesniedz PA "Ogres komunikācijas" – to varēs izdarīt gan elektroniski, nosūtot to uz e-pastu info@ogreskomunikācijas.lv, gan pa pastu uz adresi Akmeņu iela 43, Ogre, LV-5001, vai arī ievietojot Aģentūras pastkastē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (darba dienās no 8.00 līdz 17.00) vai Akmeņu ielā 43, Ogrē.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā saistībā ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju var zvanīt PA "Ogres komunikācijas" komunālinženierim – tālrunis 64903212.

Pašvaldība atgādina, ka saistošie noteikumi Nr. 3/20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā" ir saistoši:

fiziskajām un juridiskajām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kuras atrodas

pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot Krapes pagastu, Ķeipenes pagastu, Lauberes pagastu, Madlienas pagastu, Mazozolu pagastu, Meņģeles pagastu, Suntažu pagastu, Taurupes pagastu, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī, septiķus, notekūdeņu krājtvertnes;

visām fiziskām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar notekūdeņu un nosēdumu savākšanu un izvešanu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pašvaldības administratīvajā teritorijā (asenizatoriem)**.

*Saistošie noteikumi Nr. 3/20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā" pieejami šeit:

**Informācija par asenizatoriem, kuri var sniegt pakalpojumus Ogres novada pašvaldības teritorijā, pieejama šeit:

