LIAA Ogres biznesa inkubatorā uzņemti astoņi jauni uzņēmumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros noslēdzies 2020. gada rudens biznesa ideju un jauno uzņēmumu atlases process atbalsta saņemšanai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmās, informē LIAA Ogres biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Jana Millere.

Pavisam uzņemti 77 uzņēmumi inkubācijas un 259 biznesa ideju autori pirmsinkubācijas atbalsta programmā.

LIAA Ogres biznesa inkubatorā uzņemti 8 uzņēmumi inkubācijas un 34 biznesa ideju autori pirmsinkubācijas atbalsta programmā. 15 uzņēmumi pievienojas LIAA Ogres biznesa inkubatoram, un 19 uzņēmumi kļūst par LIAA Ogres biznesa inkubatora atbalsta vienības Jēkabpilī klientiem.

"Vērtējot 2020. gada rudens uzsaukumā pieteiktos uzņēmumus, secināms, ka uzņēmēji Latvijā vēlas attīstīt tādus produktus un pakalpojumus, kas atbilst šī brīža vajadzībām un nākotnes tendencēm - attālinātu pakalpojumu nodrošināšanas platformas, produkti, kas uzlabo dzīves kvalitāti un veicina veselīgu dzīvesveidu, kā arī netiek aizmirsts par izklaidi ar nebijušām inovācijām. Ceru, ka visiem jaunuzņemtajiem uzņēmējiem pietiks drosmes un jaudas šos produktus virzīt tālāk pasaules tirgū," stāsta Laura Očagova, LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore.

Salīdzinot ar 2019. gadu, pieteikumu skaits inkubācijai un pirmsinkubācijai ir nedaudz sarucis par attiecīgi 7,2% un 8,3%. Kopš LIAA biznesa inkubatoru izveides 2016. gadā visaugstākais pieteikumu skaits tika sasniegts 2019. gadā, kad inkubācijas programmai bija pieteikušies 473 uzņēmumi un pirmsinkubācijas programmai 658 biznesa idejas.

2020. gada rudens uzņemšanā inkubācijas programmā uzņemti 77 jaunie uzņēmumi.

Visvairāk jauno uzņēmumu pievienojušies LIAA Ogres biznesa inkubatorā - 8 uzņēmumi. No visiem jaunajiem inkubācijas programmas dalībniekiem visvairāk ir pārstāvēti uzņēmumi, kuri darbojas pārtikas produktu ražošanā, apģērbu ražošanā, koksnes, koka izstrādājumu, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošanā, elektrisko iekārtu ražošanā, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošanā, spēļu un rotaļlietu ražošanas, datorprogrammēšanas un informācijas pakalpojumu nozarē.

Inkubācijas atbalstu LIAA Ogres biznesa inkubatorā turpmāk saņems pieci ražotāji. SIA "Moins" no Salas novada nodarbojas ar valcprofila jumtu segumu izbūvi un skārda papildus detaļu ražošanu jumtu segumu montāžai. SIA "Deco Mosaic" ir ražošanas uzņēmums no Ropažu novada, kura pamatdarbība ir daudzfunkcionālu, praktisku un dekoratīvu elementu ražošana no dabīgiem materiāliem – betona, terrazzo mozaīkbetona, mazgātā betona, granīta, marmora un kombinētiem materiāliem. SIA "BMG Company" Ogrē uzsāk īpaša dizaina saplākšņa kaķu tualešu, putnu barotavu u.c. produktu ražošanu un to eksportēšanu. SIA "ChipWood" Jēkabpilī ražo ekoloģisku iekuru ugunskuriem, griliem, plītīm un kamīniem. Un visbeidzot, inkubācijas dalībniekiem pievienojas īpašas sulu spiedes izstrādes uzņēmums SIA "Sulapro" Ogrē.

Inkubācijas programmā iestājas SIA "Picas namiņš", kas atvēris Viesītes pilsētā kafejnīcu, kurā piedāvā ātrās ēdināšanas veida ēdienkarti, kā arī telpas banketu un dažādu ballīšu rīkošanai. Tāpat Inkubācijā uzņemta SIA "Cita Telpa", kas kopš 2020. ada jūlija Ogrē piedāvā iespēju spēlēt virtuālās realitātes spēles.

Tāpat LIAA Ogres biznesa inkubatoram pievienojas uzņēmums "PrintOnPack.com", tā misija ir īstenot vienkāršu, viegli pārskatāmu un efektīvu mīkstā iepakojuma salīdzināšanas un pasūtīšanas platformu, kurā satiekas iepakojuma pasūtītājs un iepakojuma ražotājs.

Inkubācijas programmas dalībnieku uzdevums ir attīstīt savus produktus vai pakalpojumus, kā arī palielināt savus resursus un zināšanas, lai nākotnē kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu. Inkubators šī procesa gaitā palīdz noteikt uzņēmuma prioritātes un rast risinājumus problēmsituācijām. Programma ilgst četrus gadus vai tik ilgi, kamēr dalībnieks ir sasniedzis savus attīstības mērķus.

Nākamā uzņemšana LIAA biznesa inkubatoros plānota 2021.gada martā.

