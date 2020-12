Labākais priekšlikums "Ogres vārtiem" — ZGT

Mūsdienīga un drosmīga Ogres vietzīme, kurā arhitektūra un ainavas veidojums veido vienotu veselumu, savukārt iekštelpā — pretstatā askētiskajai virszemes daļai, uz leju atveras iespaidīga un dramatiska cilindrveida telpa, kas iedziļināta zem Daugavas ūdenslīmeņa un eksponējas gandrīz pilnā augstumā, — tāds ir biroja ZGT priekšlikums, kas tika atzīst par labāko "Ogres vārtu" konkursā.

Ogres novada pašvaldība ir ieplānojusi kādreizējo trikotāžas rūpnīcas sūkņu staciju Daugavas krastā — Rīgas ielā 45 pārveidot par tūrisma centru ar laivu piestātni un citām daudzveidīgām funkcijām, tā lai tā kļūtu par mūsdienīgu, skaistu un iecienītu atpūtas centru un kas kā simboliski Ogres vārti, sagaidītu un sveiktu vienlaikus gan ogrēniešus, gan pilsētas viesus, iebraucot Ogrē.

Iecerētajam centra piedāvājumam jāaptver tādi pakalpojumi kā tūrisma informācija sniegšana, sports un veselīga dzīvesveida veicināšana (ūdenstūrisms un citu aktīvā tūrisma veidi, ieskaitot velonomu), uzziņa un pētniecība (par Daugavas baseinā dzīvojošo zivju faunu, — ar semināru telpu un digitālām projekcijas iespējām), kafejnīca, labierīcības, telefonu lādēšana u.c. Un, protams, prasīts arī unikāls arhitektonisko veidols ar mūsdienīgu labiekārtojumu, kas harmoniski iekļautos apkārtējā Daugavas un Ogres pilsētas panorāmā, simbolizētu Ogres pilsētas sākumu, un ietvertu visas nepieciešamās universālā dizaina un ekoloģiskās prasības (pieejamība, energoefektivitāte, zaļā enerģija, lietus ūdens novadīšana utml.), kā arī ietvertu Ogrei aktuālos un nepieciešamos pretplūdu risinājumus.

Konkursa žūriju veidoja astoņi locekļi un vairums — septiņi bija Ogres novada pašvaldības pārstāvji, ieskaitot Ogres novada būvvaldes ainavu arhitekti Seniju Smiltnieci un būvvaldes mākslinieku Gunāru Platpīru. Vienīgais arhitekts žūrijā bija RTU Arhitektūras fakultātes dekāns Uģis Bratuškins. Konkurss ar triju godalgoto vietu ieguvēju paziņošanu noslēdzās novembrī. Astoņu dalībnieku sacensībā uzvarēja biroja ZGT priekšlikums, aiz sevis atstājot Gaiss arhitektu un biroja AR&DE piedāvājumus.

Jāatzīst, ka šis atkal ir viens no konkursiem, par kuru tiešām gribētos, lai tajā uzvarējušais priekšlikums tiktu īstenots dzīvē. Katrā ziņā tas šķiet darbs, kas ne tikai prasmīgi iesēdināts vietā, to eleganti papildinot, bet no kura arī dveš mūsdienīga elpa un patīkams svaigums, pretstatā daudzu Latvijas provinces pilsētu publiskās telpas un sabiedrisko ēku projektiem, kas tapuši pēdējā laikā par Eiropas fondu naudām.

"Ogres vārti "— ZGT priekšlikums

Priekšlikums paredz esošā virszemes apjoma demontāžu, atbilstoši tehniskās apsekošanas norādēm. Pazemes daļu paredzēts saglabāt, novietojot virsū askētisko būvapjomu — jumta plakni ar stikla fasādēm panorāmas skatiem.

Būves semantiskajā interpretācijā kādreizējās sūkņu stacijas saglabātā zemūdens daļa un vēstures ekspozīcija simbolizē pagātni, tūrisma centrs — tagadni, bet augšuptiecošā plakne — jumts un skatu platforma — nākotni. Jaunveidotā vieta sevī ietver tūrisma informācijas centru, kafejnīcu, semināru telpas, mainīgā ekspozīciju, Daugavas upes izziņas centru un skatu platformu.

Būvi paredzēts veidot kā organisku formu, kas izaug no zemes virmas un aptver aizsargdambja joslu. Katram ēkas stāvam plānota atšķirīga funkcija. Stāvi savienoti ar ātrija tipa centrālām kāpnēm un liftu.

Topošā būve paredzēta kā Ogres reprezentācija vieta, kas simbolizē to kā modernu, inovatīvu un plaukstošu kūrortpilsētu. Iekštelpu un skatu platformas elementu kompozīcijā telpiski interpretēts Ogres pilsētas logotips. Elementu kompozīcija tiek turpināta cauri visam stāvu plaknēm.

Atbilstoši projektēšanas programmai teritorija dalīta funkcionālās zonās — (1) ēka ar skatu platformu, (2) ieejas priekšlaukums, (3) autostāvvietas un (4) laivu piestātne. Lai nodrošinātu vides pieejamību, līmeņu starpību pārvarēšanai, uzeja uz skatu platformu veidota kā slīpa plakne — panduss. Topošais centrs atrodas labiekārtotās Daugavas krasta promenādes sākumā un tas kalpos kā rekreācijas enkurobjekts. Blakus ēkai ir projektēta ūdenstransporta piestātne, pasargājot to no upes straumes un nodrošinot savstarpējo funkcionālo saikni.

