Covid-19 izplatības mazināšanai tiek ierobežots pārvadāto pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī

Autotransporta direkcija atgādina, ka sakarā ar valdības lēmumu vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai no šodienas, 2020.gada 7.decembra, uz ārkārtējās situācijas laiku gan reģionālajos, gan arī pilsētas nozīmes maršrutos tiks ierobežots pārvadāto pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tādējādi nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem.

Pasažieriem arī turpmāk, braucot sabiedriskajā transportā, būs jālieto sejas maska. No šodienas šie nosacījumi attiecas arī uz bērniem no septiņu gadu vecuma.

Valdības lēmums nosaka, ka pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tai skaitā mikroautobusā, nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības un pārvadātājiem jāorganizē pasažieru iekāpšana un izkāpšana no transportlīdzekļa tā, lai šo prasību izpildītu. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ to nav iespējams nokontrolēt, sēdvietām, kuras nedrīkstēs ieņemt, ir jābūt iezīmētām.

Novembra vidū, salīdzinot ar oktobra sākumu, reģionālo maršrutu autobusos pasažieru skaits kritās par 30%, bet vilcienos – par 35%. Pasažieru skaita samazināšanās tendence aizvien turpinās, tāpēc daudzos reisos netiek piepildīta pat puse no viena autobusa ietilpības, tāpēc pasažieriem ir iespēja ieņemt vietu tālāk vienam no otra. Savukārt reisos, kas rīta un vakara stundās ir īpaši pieprasīti, pārvadātājiem iespēju robežās būs jānodrošina lielākas ietilpības transportlīdzekļi vai jānodrošina papildu transportlīdzeklis, ja tā rīcībā nav lielākas ietilpības autobusa.

Ņemot vērā, ka turpmāk reģionālo maršrutu autobusos pieejamo sēdvietu skaits tiks samazināts uz pusi, visiem iedzīvotājiem, kuri neizmanto sabiedrisko transportu darba vajadzībām, aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību! Tāpat aicinām iedzīvotājus, ja iespējams, braukt laikā, kad pasažieru plūsma ir mazāka, bet īsu distanču veikšanai izmantot citus pārvietošanās veidus. Tāpat pasažieri tiek aicināti gadījumos, kad tas ir iespējams, biļeti iegādāti, neizmantojot skaidras naudas norēķinus, bet maksāt ar bankas karti vai pirkt biļeti internetā vai autoostā/stacijā.

Informāciju sagatavoja valsts SIA Autotransporta direkcija

