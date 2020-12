LAU: valsts autoceļi tiek uzturēti atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"(LAU) Ogres nodaļas 2020./2021.gada ziemas sezonā uzturamais valsts autoceļu tīkls ir turpat 740 km garumā.

Šajā ziemas sezonā, kas uzsākās š.g. 1.novembrī, Ogres nodaļā veikta slīdamības samazināšana vairāk nekā 3 000 km garumā. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Ogres nodaļā ziemas dienestā tiek izmantotas 21 dažādas tehnikas vienības t.sk. 12 gab. kravas automašīnas, kas aprīkotas ar kaisīšanas iekārtām un sniega lāpstām, 5 gab. traktori aprīkoti ar lāpstām sniega tīrīšanai un citas dienesta tehnikas vienības. Sagādāti arī slīdamības samazināšanai nepieciešamie materiālu krājumi - noliktavās sāls ir 2 700 tonnu apjomā.

Valsts autoceļi tiek uzturēti atbilstoši noteiktajām uzturēšanas klasēm A, A1, B, C un D, līdz ar to autoceļu brauktuves stāvoklis starp dažādām uzturēšanas klasēm var būtiski atšķirties. Ziemas uzturēšanas klases tiek piešķirtas gan ņemot vērā autoceļa satiksmes intensitāti, gan autoceļa segumu - asfalts, grants. Autoceļiem, pa kuriem pārvietojas sabiedriskais transports vai skolēnu auto, uzturēšanas klase nevar būt zemāka par C uzturēšanas klasi, savukārt grants seguma ceļiem tiek noteiktas C un D uzturēšanas klase.

2020./2021. ziemas sezonā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Ogres nodaļā uzturamais autoceļu tīkls atbilstoši uzturēšanas klasei:

A- 109.1 km

A1-108.3 km

B- 115.9 km

C- 296 km

D- 109.4 km

Kopā -738 km

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācija "Waze", kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem aicinām informēt arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

Informāciju sagatvoja: Juris Aksels Cīrulis, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" komunikācijas speciālists

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48682