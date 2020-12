Pie Bērnu aktīvas atpūtas laukuma Zilajos kalnos plāno veidot labiekārtotas tualetes

Turpinot tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni” labiekārtošanas darbus top iepirkums projektam, kas paredz līdzās Bērnu aktīvas atpūtas laukumam esošo sauso tualeti aizstāt jaunu, mūsdienīgāku publiskās tualetes risinājumu. Labiekārtotās tualetes, paredzēts pieslēgt centralizētajam kanalizācijas tīklam un aprīkot ar bērnu pārtinamajiem galdiņiem.

“Koka skulptūru izvietošana Zilo kalnu kompleksa nozīmīgākajās vietās un bērnu aktīvās atpūtas laukumā aizsākās jau 2015. gadā. Laika gaitā laukums labiekārtots un kļuvis par ģimeņu iemīļotu atpūtas vietu. Regulāri veicot objekta apsekošanu, secinājām, ka tualešu problēma tajā kļūst arvien aktuālāka un pēc iespējas ātrāk jārod tās risinājums” uzsver Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” direktore Ieva Kraukle.

Šobrīd Zilo kalnu atpūtas kompleksa teritorijā ir izvietotas 8 sausās un divas labiekārtotas tualetes ar ūdeni, kurām tuvākajā laikā pievienosies vēl viena. Savukārt nākamā gada laikā turpinot risināt jautājumus par labierīcību nepieciešamību, plānots izveidot projektu labiekārtotas tualetes ierīkošanai pie Starta laukuma.

Lai nodrošinātu Ogres un Ikšķiles novada iedzīvotājiem, kā arī pilsētu viesiem dažādas tūrisma, atpūtas un sporta iespējas rekreatīvi augstvērtīgā vidē, šogad realizējot vairākus projektus dabas parkā tiek uzlabota un atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra.

“Šobrīd aktīvi norit darbi pie apgaismojuma izbūves 3,5 km garā slēpošanas trases posmā. Pēc darbu pabeigšanas distanču slēpošanas trase, kas stiepjas no Ikšķiles līdz Ogrei būs pilnībā apgaismota un pielāgota aktivitātēm tumšajās vakara stundās.

Savukārt plānojot nākamos labiekārtošanas darbus tiek domāts par takas izveidi ap Dubkalnu ūdenskrātuvi. Cilvēki ir iecienījuši šo vietu un labprāt dodas pastaigās apkārt ūdenskrātuvei, taču tā kā šobrīd ap to nav labiekārtota taka un vietām segums ir nelīdzens, tiek izstaigāta plaša teritorija, kurā iemītās takas vietām sasniedz 20 metru platumu. Lai to novērstu ir plānots radīt labiekārtot taciņu, pa kuru būtu ērti pārvietoties un baudīt patīkamu pastaigu dabā,” atklāj I. Kraukle.

2020. gada februārī Ogres Zilajos kalnos bija ieradušies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes maģistrantūras studenti, kuri reģionālās ainavas arhitektūras kursa ietvaros izstrādāja kursa darbu – teritorijas attīstības plāna priekšlikumus, iekļaujot tajā ārtelpas detālplānojumu, transporta organizāciju, informatīvo materiālu un citus labiekārtošanas risinājumus.

Attīstības aģentūras darbinieki, tiekoties ar jauniešiem atkārtoti, ir saņēmuši vairākus priekšlikumus kurus cer īstenot arī dzīvē.

“Tiekoties ar jauniešiem secinājām, ka zināmā mērā vairākas no idejām jau iestrādātas parka attīstības plānos un vēlreiz apstiprinājās tas, ka mēs domājam līdzīgi. Ideju bija ļoti daudz un mums patiess prieks par to, ka atklājās arī jauni un interesanti labiekārtojuma risinājumi. Viens no jauniešu ieteikumiem, kas tika minēts gandrīz visos prezentētajos darbos, bija izvietot parka teritorijā nojumes, zem kurām paslēpties sliktu laikapstākļu gadījumā. Šādas vietas dabas parkā šobrīd tiešām nav daudz un ņemot vērā ieteikumu nākotnē parka teritorijā plānojam izvietot vairākas nojumes, kas ļautu paslēpties no lietus vai karstas saules un baudīt atpūtu dabā jebkuros laika apstākļos,” atzīmē I. Kraukle.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” pateicas visiem aktīvajiem dabas parka apmeklētājiem, kas palīdz rūpēties par to, lai parka teritorija tiktu uzturēta kārtībā, kā arī ziņo par pamanītām nepilnībām, ļaujot tās savlaicīgi novērst un radīt piemērotu vidi patīkamai atpūtai.

