Šorīt apledojusi Daugavpils šoseja un Tīnūžu-Kokneses ceļš

Apledojuma dēļ šorīt ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa Daugavpils šoseju un Tīnūžu-Kokneses ceļu, liecina valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.6.40 apledojums veidojas uz autoceļa Tīnūži-Koknese visā garumā, kā arī Daugavpils šosejas posmā no Rīgas hidroelektrostacijas līdz Saulkalnei un posmā no Ogres līdz Pļaviņām. Tāpat braukšana ir apgrūtināta pa autoceļu Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) no Pļaviņām līdz Aiviekstei.

Citviet Latvijā pa valsts galvenajiem autoceļiem braukšanas apstākļi šorīt ir apmierinoši, savukārt pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Aizkraukles, Dobeles, Jelgavas, Ogres un Alūksnes apkārtnēs.

Apledojušie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem.

Ziemas sezonā autovadītāji tiek aicināti īpaši uzmanīties, izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot drošu, piesardzīgu distanci.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48705