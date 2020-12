Iepriecini seniorus, iegādājoties viņu rokdarbus www.tiptip.lv

Tuvojas Ziemassvētki un gadumija. Tradicionāli gada pēdējā mēnesī Ogres novada pensionāru un invalīdu biedrību rokdarbnieki rīkoja izstādes – pārdošanas, piedāvājot iespēju interesentiem iegādāties skaistus, ar sirds mīlestību darinātus rokdarbus.

Diemžēl šogad šāda iespēja izpaliek saistībā ar Covid-19 izplatību un dēļ tās noteiktajiem ierobežojumiem.

Lai palīdzētu čaklajiem senioriem realizēt viņu darinājumus, Ogres 1. vidusskolas skolotājas Agnese Slišāne un Nora Heinrihsone ir izveidojušas mājaslapu www.tiptip.lv – interneta veikalu, kurā var iegādāties šos unikālos, ar pievienotu mīlestību, rūpēm un gādību radītos rokdarbus. Mājaslapā ievietoti arī sirsnīgi stāsti par pašiem meistariem. Līdz ar to pircējam ir iespēja ne tikai iegādāties kādu no skaistajiem darinājumiem, bet arī iespēja izvēlēties, kuru no čaklajiem rokdarbniekiem vēlas atbalstīt ar savu pirkumu.

Izvēlēties sev tīkamo preci palīdzēs mājaslapā ievietotais katalogs, kas pastāvīgi tiks papildināts.

Par iegādāto preci tās veidotājs savā bankas kontā saņems naudas summu, par kādu vēlējās pārdot savu preci. Saņemot izvēlēto darinājumu, pircējs saņems arī nelielu stāstu par tās veidotāju, līdz ar to iegādātā prece kļūs tuvāka un mīļāka.

Atbalstot skolotāju un senioru lielisko iniciatīvu, interneta veikals www.tiptip.lv piedāvā Ogres novadā darinātus novadnieku rokdarbus, to klāsts arvien tiek papildināts. Ogres novada pašvaldība ir iesaistījusies šajā projektā, organizējot gan rokdarbu saņemšanu un nodošanu pārdošanai interneta veikalam, kā arī nodrošinot telpas nodoto preču uzglabāšanai un iegādāto preču saņemšanai. Novada rokdarbnieki – seniori un invalīdi – var savus darinājumus nodot Ogres novada Sociālajā dienestā, savukārt iegādātās preces ikviens varēs saņemt Ogres novada Tūrisma informācijas centrā Ogrē, Brīvības ielā 18 "Pie zelta liepas"), iepriekš saskaņojot saņemšanas laikus, zvanot pa tālruni 29491685.

“Paldies abām skolotājām par lielisko iniciatīvu un ieguldīto darbu tās īstenošanā, lai nesavtīgi palīdzētu līdzcilvēkiem šajā sarežģītajā laikā! Jūs darāt svētīgu darbu! Pašvaldība atbalsta šo iniciatīvu un arī turpmāk sniegs atbalstu iniciatīvām, kas vērstas un palīdzību līdzcilvēkiem,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un aicina iedzīvotājus iegādāties interneta veikalā www.tiptip.lv pieejamās preces, tā sagādājot to darinātājiem patiesu Ziemassvētku prieku un šo saņēmējiem - gandarījumu par skaisto dāvanu.

"Tā ir uzņēmējdarbība, ko veic Ogres 1. vidusskolas skolotājas Agnese Slišāne un Nora Heinrihsone, – bez jebkādas peļņas, ziedojot savu brīvo laiku, lai labu darītu citiem, un tas pilnībā atbilst sociālās uzņēmējdarbības idejai. Man ir patiess prieks, gandarījums un lepnums par to, ka mūsu novada izglītības iestādē strādā šādi pedagogi, un ar savu piemēru māca jauniešus, kā idejas realizēt dzīvē," atzīst Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

