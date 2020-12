Bērni ar invaliditāti var saņemt Ziemassvētku saldumu paciņu

Ogres novada Sociālais dienests informē, ka, sākot no šī gada 18.decembra, Ogres novada bērni ar invaliditāti var saņemt pašvaldības Ziemassvētku dāvanu – saldumu paciņu.

Ogres pilsētas bērni dāvanu var saņemt Ogres novada Sociālajā dienestā Upes prospektā 16, Ogrē – info centrā, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu.

Paciņas var saņemt šādos laikos:

18. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00;

21. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst.18.00;

22. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00;

23. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst.14.00;

28. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst.18.00;

29. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst.17.00;

30. decembrī no plkst. 8.00 līdz plkst.14.00.



Dāvanu paciņas Ogres novada Sociālā dienesta Madlienas, Suntažu un Taurupes sociālajos centros var saņemt, iepriekš sazinoties pa tālruni:

Madlienas sociālā centra vadītāja – 65055154, 28652707;

Suntažu sociālā centra vadītāja – 65037187, 26586088;

Taurupes sociālā centra vadītāja – 65031954, 65055264.



Lai gaiši Ziemassvētki un mierpilns 2021.gads!

