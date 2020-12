VM un SPKC: Svētkos tuviniekiem dāvini veselību - neciemojies

Pirms gada nogalē gaidāmajiem svētkiem Veselības ministrija (VM) un Slimību profilakses kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un pasargāt sevi un citus no saslimšanas ar Covid-19, lai kopīgiem spēkiem ierobežotu infekcijas izplatību.

Saprotam, ka Covid-19 pandēmija ir mazinājusi iespējas satikties klātienē un svētkos atkal satikt visus mīļos un tuvos, taču aicinām rūpīgi izvērtēt riskus un plānot svētkus svinēt tā, lai pasargātu sevi, ģimeni un draugus no inficēšanās riska. Svētkus visdrošāk svinēt vienā mājsaimniecībā jeb kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem ikdienā dzīvo vienā mājoklī. Viena mājsaimniecība – tie ir ne tikai vienas ģimenes locekļi, bet arī piemēram, dzīvokļa biedri, ar kuriem īrē kopīgu mājokli. Ar pārējo ģimeni un draugiem aicinām sazināties pa tālruni vai virtuāli, piemēram, video zvanā.

Visefektīvākie drošības pasākumi infekcijas apturēšanai – fiziskā distancēšanās un higiēna – ir pa spēkam katram. Neievērojot drošības pasākumus un tiekoties ar cilvēkiem, kuri ikdienā dzīvo citur, pastāv lielāks risks, ka kāds no jums, arī pašam to nezinot, var inficēt citus. Īpaši jāpasargā gados vecākie cilvēki, kā arī cilvēki ar hroniskām saslimšanām un novājinātu imunitāti, kuriem ir augstāks risks ar Covid-19 saslimt smagākā formā. Puse no visiem pagājušajā nedēļā inficētajiem cilvēkiem bija vecāki par 50 gadiem.

Pašlaik inficēšanās ar Covis-19 visbiežāk notiektieši mājsaimniecībā – no tiem cilvēkiem, ar kuriem satiekas un dzīvo kopā, tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot drošības pasākumus attiecībā uz savstarpējo distanci ne tikai publiskās vietās, bet arī nedoties ciemos vienam pie otra. "Cilvēks var inficēt citus divas dienas pirms viņam pašam parādās simptomi, raksturīgākie no kuriem ir klepus, kakla sāpes, temperatūra, nogurums, galvassāpes," skaidro SPKC epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. "Ir gadījumi, kad inficētam cilvēkam simptomu nav un viņš jūtas labi, taču pēc tikšanās ar viņu saslimst kāds gados vecāks radinieks, kurš nokļūst slimnīcā."Sniedzot palīdzību vecāka gadagājuma ļaudīm (piemēram, nogādājot pārtiku vai zāles) vai aprūpējot cilvēkus, kuri paši par sevi nevar parūpēties, obligāti lieto sejas masku un, ja iespējams, ievēro savstarpējo distanci.

Ja izvēlies tuviniekiem svētkos nodot paciņu vai dāvaniņu, uz īsu brīdi tiekaties ārpus telpām – pagalmā, pastaigas laikā u.tml., ievērojot 2 + 2 principu (divi cilvēki, divi metri). Tomēr ņem vērā, ka arī ārā šobrīd nedrīkst rīkot pasākumus un pulcēties draugu vai vairāku ģimeņu lokā. Tā vietā iesakām sazvanīties, ieplānot video zvanu kopā vairākām ģimenēm un draugiem.

Iesakām izstāstīt arī bērniem, ka svētkus šogad svinēsim citādāk, taču tie būs tik pat īpaši. Iespējams, Ziemassvētku vecītis šogad var dāvanas atsūtīt jau iepriekš, bet svētku vakarā sveicienu nodot video zvanā. Arī pašas dāvaniņas iesakām iegādāties attālināti vai sagatavot pašiem. Arī svētku mielastu iesakām sarūpēt laikus. Atceries, ka uz veikalu drīkst doties tikai viens cilvēks.

Vienlaikus neaizmirsti - lai pasargātu sevi un citus kā ikdienā, tā svētku laikā, ievēro roku un elpceļu higiēnu, tostarp lieto sejas maskas visur, kur tas ir obligāti noteikts.Parūpējies, lai mājās ikviens varētu ievērot drošības pamatpasākumus – rūpīgi mazgāt rokas. Rokas jāmazgā vismaz 20 sekundes ar ziepēm un ūdeni vai jādezinficē ar roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 60% spirta. Regulāri izvēdini telpas, kurās mājinieki pulcējas kopīgai pasēdēšanai vai maltītes ieturēšanai. Piparkūku un svētku mielasta aromāts ir patīkams, tomēr telpās ar sliktu gaisa ventilāciju ir lielāks risks inficēties. Tīrā mājoklī ir patīkamāk svinēt svētkus – regulāri notīri un dezinficē biežāk aizskartās virsmas un kopējās lietošanas priekšmetus (piemēram, virtuves virsmu, ēdamgaldu, durvju rokturus u.c.).



