Lai gan par grilēšanas sezonu pierasts dēvēt vasaru, arī ziemā cilvēki labprāt pavada laiku brīvā dabā un ietur maltīti svaigā gaisā. Dabas parkā “Ogres Zilie kalni” kurināt ugunskurus ir atļauts tikai tam paredzētās vietās - dabas parka teritorijā tādas ierīkotas trīs, turklāt vel trīs vietās ir izvietoti stacionāri grili.

Ugunskura vietas ierīkotas pie Starta laukuma un atpūtas vietās Nr.1 un Nr.2, kas atrodas Dubkalnu ūdenskrātuves tuvumā, savukārt stacionārie grili pieejami labiekārtotajās piknika vietās, kas izveidotas pie atpūtas vietām Nr. 1, Nr.2 un Nr.3. Ar precīzu atpūtas, ugunskura un grila vietu izvietojumu kartē iespējams iepazīties mājaslapā www.Ziliekalni.lv. Vairākās vietās Zilo kalnu teritorijā izvietoti arī galdi ar soliem, kur pēc kārtīgas pastaigas vai sporta ieturēt maltīti un “piknikot”, taču jāatceras, ka, ja šajā vietā nav speciāli ierīkota ugunskura vieta, to ierīkot paša spēkiem ir aizliegts. Turklāt veidojoties ugunsbīstamības situācijai mežos, kas nereti notiek kad ilgstoši nav bijis pietiekami liels nokrišņu daudzums, var tikt izsludināts pilnīgs aizliegums kurināt ugunskurus mežu teritorijās.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” direktore Ieva Kraukle atklāj; “Gan vasarā, gan arī ziemā gadās, ka apmeklētāji ugunskuru kur ne gluži tam paredzētajā vietā. Šādos gadījumos cenšamies nelegālas ugunskura vietas novākt pēc iespējas ātrāk. Tas atkal ir neatlaidīgs darbs, jo, redzot, ka ugunskurs te nesen bijis, parasti rodas doma, ka arī es tā varu.”

Dabas parks apmeklētajiem ir pieejams visu gadu un tam nav noteikta darba laika, līdz ar to doties dabā un izmantot piknika vietas iespējams jebkurā sev ērtā laikā un to izmantošana nav speciāli jāsaskaņo. Svarīgi atcerēties, ka nekad nedrīkst atstāt degošu ugunskuru bez uzraudzības un pēc tam, kad pikniks beidzies un ugunskurs vai grils vairs nebūs nepieciešams, uguni jānodzēš, tādejādi izvairoties no riska izraisīt ugunsnelaimi.

Līdzīgi kā citos Latvijas dabas parkos, arī Zilajos kalnos apmeklētāji tiek aicināti saudzēt vidi un, dodoties dabā, ievērot principu "ko atnesi, to aiznes!" un aiz sevis neko neatstāt.

Lielu daļu parkā atstāto atkritumu veido dažādu ēdienu iepakojumi, tāpēc “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” aicina atpūtai dabā vairāk izmantot daudzkārt lietojamus iepakojumus un piederumus, tādejādi neradot atkritumus un pēc piknika visu lieko aizvedot sev līdz, prom no meža. Izmantojot tēmturi #koatnesitoaiznes, sociālajos tīklos ar video un foto, kas aktualizē šo tēmu un aicina laiku dabā pavadīt videi draudzīgi, var dalīties arī paši atpūtnieki.

Šobrīd, kad valstī noteikti dažādi ierobežojumi, arvien vairāk cilvēku meklē sev tīkamus variantus brīvā laika pavadīšanai dabā. Dabas parkā “Ogres Zilie kalni” bez grila un ugunskura vietām plašā klāstā pieejama arī citas atpūtas iespējas, dažādām gaumēm un interesēm. Šeit iekārtotas vairākas dabas takas, kuras izmantojamas ne vien pastaigām, bet arī skriešanai, nūjošanai un citām sportiskām aktivitātēm, izveidota velosipēdu taka, ierīkotas meža trenažieru vietas, bērnu aktivitāšu un aktīvās atpūtas laukumi un vēl citas aktivitātes par kurām plašāk iespējams uzzināt aģentūras mājaslapā.

