"Animācijas Brigāde" rīko Ziemassvētkus portālā filmas.lv

Ziemassvētku brīvdienās Nacionālāis Kino centra portāls filmas.lv aicina uz studijas "Animācijas Brigāde" leļļu filmas – pirmizrādi visā Latvijā.

Vairākās kinoskatītāju paaudzēs iemīļotā "Avārijas brigāde", kas trīs vīru sastāvā Latvijā darbojas kopš 90. gadu vidus, nu jau dažus gadus savas raibās dēkas piedzīvo arī citās Eiropas valstīs, un tagad kārta pienākusi Grieķijai – tur nonācis jau no iepriekšējām filmām pazīstamais Pensionārs. Makšķerēdams no laivas, viņš izvelk senu amforu, taču tās apakšdaļa noplīst un iekrīt atpakaļ jūrā. Vecais vīrs sauc palīgā "Avārijas brigādi", trīs vīri ierodas ar savu kuģīti, uzvelk akvalangus un dodas dzelmē pazudušās mantas meklējumos. Tur atrodas dažādi antīki priekšmeti un arī kāda smaga lāde, par kuru ieinteresējas Grieķijas krasta policisti. Pēdīgi "Avārijas brigāde" jūras dzelmē atrod kādu apaļu plāksni ar virspusē iestiprinātu gredzenu. Kad to beidzot izdodas pacelt, notiek negaidītas lietas un atklājas necerēti brīnumi...

Portālā filmas.lv ir pieejamas vēl 11 dažādu gadu un dažādu režisoru leļļu filmas no studijas "Animācijas Brigāde"

Filmu skatīšanās iespējama tiešsaistē jebkurā laikā bez maksas visur Latvijā, kur vien pieejams interneta pārklājums,ne tikai datora pārlūkprogrammās, bet arī viedtālruņos un planšetdatoros ar jaunākajām iOS un Android operētājsistēmu versijām.

Informāciju sagatavoja:Kristīne Matīsa,Nacionālā Kino centra filmu nozares informācijas speciāliste

