Gandarījums par Krapes skolas atdzimšanu

Šogad paveikto vērtējot, Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore pauž gandarījumu par skolas atdzimšanu, uzsverot, ka nozīmīgākais šī gada notikums ir alternatīvās izglītības iestādes Krapes skola Universum darbības uzsākšana Krapes skolas ēkā.

Tagad skolā tiek īstenota kristīgās vērtībās balstīta izglītība, izmantojot Marijas Montesori pedagoģiskās metodes. Mācības uzsācis necerēti liels skolēnu skaits – 43 bērni, līdz ar to jaunais posms ir izaicinājumu pilns gan skolas vadībai, gan pedagogiem. Skola veidota kā izglītības, kultūras un sporta centrs, kur gan bērni, gan pieaugušie var iesaistīties ne vien interešu izglītības programmu apguvē, bet arī profesionālās ievirzes izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvē. Jāatzīmē, ka Krapes skola piedalījās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izsludinātajā konkursā "Tam labam būs augt" un ieguva naudas balvu 1200 eiro apmērā. Iegūtais finansējums tiks izmantots trīs tiešsaistes mācību klašu aprīkošanai Krapē, Valmierā un Rīgā – tiks iegādāti 3 studijas mikrofoni, 180 grādu webkameras un skaļruņi. I. Sandore saka lielu paldies sociālajam uzņēmējam Mārcim Zaneripam un viņa komandai, Valmieras "Pamatskolas UNIVERSUM" direktoram Andim Apsītim un viņa komandai un Ogres novada pašvaldībai par to, ka Krapes skolas ēkai tiek dota trešā iespēja pildīt savas funkcijas, pagasta iedzīvotāji to novērtē.

Runājot par saimnieciskajiem darbiem, pagasta pārvaldes vadītāja norāda, ka liela apjoma darbi šogad netika plānoti – veikti teritorijas uzturēšanas un ceļu uzturēšanas darbi, nodrošinot pašvaldības funkcijas. Neskatoties uz ierobežojumiem, Krapes pagasta pārvalde kopā ar Ogres novada pašvaldību pabeidza projekta "Lobes ezera apsaimniekošanas plāns" izstrādi. Projektu izstrādāja biedrība "Ūdensaina" Loretas Urtānes vadībā. Finiša taisnē ir arī Lobes ezera ekspluatācijas noteikumi, ko izstrādā SIA "Melioprojekts".

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, aktīvi darbojās Krapes Tautas nams – regulāri tika organizēti filmu vakari, meistardarbnīcas, aktīvās atpūtas pasākumi. Šobrīd īpašu svētku sajūtu šajā brīnumu gaidīšanas laikā rada eņģelis pie Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas.

Prieks arī par Krapes iedzīvotāju grupas projekta konkursa "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" ietvaros īstenoto projektu, kura rezultātā pagastā izvietotas norādes uz publiski pieejamajiem objektiem, lai informētu pagasta iedzīvotājus un viesus par objektu atrašanās vietu un atvieglot to sameklēšanu. Kopumā izvietotas 17 norāžu zīmes 8 vietās uz 12 objektiem.

