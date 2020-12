RTU docents: "Ogre ir vieta, kur attīstīt ambiciozas idejas"

Patīkami pārsteigts par Ogres novada attīstību un iespaidīgajiem nākotnes plāniem ir RTU Arhitektūras fakultātes Arhitektūras un projektēšanas katedras docents Egons Bērziņš, kurš pilsētu jaunā kvalitātē iepazinis starptautiskā projekta "Augmented Urbans/Virtuālā pilsētvide" ietvaros.

Ogres novada pašvaldība šajā projektā ir piesaistīta kā sadarbības partneris, ņemot vērā pilsētas pieredzi pretplūdu pasākumu īstenošanā un pieeju upju krastu attīstības veicināšanā.

Projektā "Augmented Urbans" tiek pētīta jauno tehnoloģiju spēja veicināt iedzīvotāju aktīvāku iesaisti vietu plānošanā, kā arī plānošanas spēja pielāgoties mūsdienu mainīgajiem apstākļiem, īpašu uzsvaru liekot uz spēju izmantot dabā jau esošos resursus, piemēram upi un tās krastus. Projekta vadošais partneris Latvijā ir Rīgas plānošanas reģions, kurš sadarbībā ar RTU speciālistiem, izvēlējās trīs izpētes vietas Daugavas posmā no Rīgas līdz Ogrei.

Ogre tika izraudzīta kā viena no izziņas vietām, kas atbilst projekta nosacījumiem par tehnoloģiju attīstību, vides faktoriem, spēju adaptēties ārējiem apstākļiem un būt dzīvotspējīgiem. Projektā ir iespēja strādāt kopā ar sadarbības partneriem no Somijas, Zviedrijas, Stokholmas, Igaunijas, uzzinot arī viņu pieredzi līdzīgu jautājumu risināšanā. "Mēs meklējām tādu vietu, kas būtu interesanta gan sadarbības partneriem, gan atbilstu projekta kritērijiem. Ogrē ir gan veiksmīga attīstībā digitālajā jomā, gan ekstrēmi vides apstākļi, un arī vairāki veiksmes stāsti par to, kā sadzīvot ar upēm. Tāpat pēdējā laikā šī pilsēta izceļas ar arhitektiem no mūsu fakultātes vidus," komentē E. Bērziņš, kurš cer, ka uzsāktais projekts būs ilglaicīgs, jo, viņaprāt, Ogre ir ievērojams piemērs vairākās kategorijās.

Viesojoties Ogrē, E. Bērziņš bijis pārsteigts, ieraugot pilsētu no jauno projektu attīstības iespējām. "Šeit viss darbojas un ir patīkami te būt. Projekta noslēguma pasākumā Ogrē, paskatoties ārā pa logu, es redzēju Ogres novada Kultūras centra laukumu pilnu ar vietējiem iedzīvotājiem, tas nozīmē – Ogre dzīvo! Tā ir tāda pašcieņas pilna attieksme. Var redzēt, ka Ogre dara kopā ar iedzīvotajiem. Es ļoti ceru, ka mēs kā arhitekti arvien vairāk piedalīsimies objektu projektēšanā Ogrē. Vislabāk, ja cilvēki kaut ko dara vietai, no kurienes viņi nāk, tad ir pilnīgi cita attieksme," piebilst RTU Arhitektūras fakultātes docents.

Ar lielu uzmanību E. Bērziņš šobrīd seko līdzi arī projektam "Ogres vārti", jo šai vietai redz ļoti lielu potenciālu. "Šis projekts sniedz plašas iespējas arhitektiem. Es ļoti gribētu rezultātā būt lepns par to, cik ambiciozi un veiksmīgi šis objekts ir izstrādāts. Tas nākotnē būtu vēl viens labais piemērs, iedrošinājums citās līdzīgās situācijās. Mums nav vajadzīga pelēcība," stāsta E. Bērziņš, tomēr uzsver, ka šim projektam ir vairāki izaicinājumi – ainava, funkcionalitāte. Viņaprāt, objekts būs neievainojams, ja tajā dominēs ar ūdeni saistītas funkcijas nodrošināšana un tās reprezentācija. Ūdens malā ir iespēja piedāvāt visu, kas ir saistīts ar ūdeni, un būt par to lepniem. Šim projektam viņš redz vairākus attīstības ceļus, piemēram, iespēja organizēt konkursu ģimenēm, aicinot uzzīmēt savu bāku, kura varētu atrasties "Ogres vārti" teritorijā. Iesaistot vecākus un bērnus, ir iespēja ieraudzīt nākotnes skatījumu un attīstīt pilsētu kopā ar iedzīvotajiem.

Jau vairāku gadu garumā RTU ir izveidojusies laba sadarbība ar Ogres novada pašvaldību, to pozitīvi novērtē arī E. Bērziņš. "Ogre ir gan pilsētplānošanas, gan visdažādāko attīstības parametru poligons ar pietiekoši lielām ambīcijām. Pašvaldībai ir unikāls resurss – studenti, kas nāk ar savām idejām, savukārt RTU novērtē, ka ir ambicioza vieta ideju īstenošanai. Mēs vienmēr esam ieinteresēti projektos, kas tiek attīstīti Ogrē, jo šī ir vieta, kur tiek reāli radīts," piebilst E. Bērziņš. Šobrīd viens no viņa studentiem kursa ietvaros strādā pie Ogres salas attīstības vīzijas, ko vēlāk plānots prezentēt arī Ogres novada pašvaldībā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48812