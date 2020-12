Svinību laikā Latvijā noteiks komandantstundu un ārkārtējo situāciju pagarinās līdz 7.februārim

Valdība otrdien konceptuāli ir vienojusies, ka Jaungada svētku un pareizticīgo Ziemassvētku laikā varētu ierobežot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un noteikt komandantstundu.

Gala lēmums tiks pieņemts trešdien, 30.decembrī.

Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7.februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par komandantstundu, ko valdība sauc par "brīvdienu mājsēdi".

Visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no 30.decembra līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien preses konferencē informēja, ka minētajos datumos veikali varēs strādāt līdz plkst.21, lai ne tikai pircēji, bet arī veikalu darbinieki varētu līdz plkst.22 nokļūt mājās.

Premjers arī atzina, ka "brīvdienu mājsēde" tiks ieviesta ar mērķi, lai vēl vairāk samazinātu cilvēku iespējas kontaktēties. Viņš skaidroja, ka atšķirībā no apzīmējuma "komandantstunda" ar "mājsēdi" tiek saprasta situācija, kad iedzīvotāji atrodas mājās, nedodas ciemos un nerīko svinības.

Vienlaikus Kariņš uzsvēra, ka jaunos ierobežojumus nejutīs tie iedzīvotāji, kuri jau ievēro drošības pasākumus un izvairās no kontaktēšanās.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.

Ministru kabinets un eksperti turpina darbu, lai vienotos par skaidrām regulējuma detaļām. Nākamā Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēde plānota trešdien, 30.decembrī.

Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 11.janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

