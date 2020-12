Būtiski tiek uzlabota pilsētas satiksmes infrastruktūra

Lai gan ir ziema, laika apstākļi līdz šim ir bijuši labvēlīgi būvdarbu veikšanai, līdz ar to Ogrē intensīvi turpinās būvdarbi satiksmes infrastruktūras objektos.

Viena no šī gada pašvaldības prioritātēm bija Skolas ielas pārbūve no Brīvības ielas līdz Pirts ielai. 25. maijā ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" tika noslēgts līgums par Skolas ielas pārbūves darbu izpildi. Jūnijā tika uzsākti būvdarbi, lai ielu pārbūvētu vienmērīgā platumā atbilstoši ES standartiem, izbūvētu automašīnu stāvlaukumus stacijas tuvumā, izveidojot 123 stāvvietas, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošinot park&ride sistēmu. Tāpat tiks izveidots gājēju un veloceliņš, atjaunotas sabojātās kāpnes, kas ved no auto stāvlaukuma uz dzelzceļa staciju, un pārbūvēts ielas apgaismojums. Līdz šim veikta ūdens un lietus kanalizācijas komunikāciju izbūve, grunts iestrāde, izbūvētas atbalsta sienas un bruģēšanai sagatavoti gājēju celiņi, ko plānots veikt 2021. gada pavasarī. Saskaņā ar līgumu Skolas ielas pārbūves darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Būvprojekta izstrādātājs ir SIA "BM – projekts", savukārt būvuzraudzību veic SIA "Akorda". Skolas ielas pārbūve tiek veikta, īstenojot projektu Nr. 3.3.1.0/20/I/006 "Uzņēmējdarbības attīstība Ogres stacijas rajonā, pārbūvējot uzņēmējiem svarīgu ielas posmu un laukumu Ogrē".

Ogres novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi sakārtot ielu infrastruktūru Ogres pilsētas individuālo dzīvojamo māju teritorijās, sākot ar ielu sakārtošanu tā dēvētajā Kartonfabrikas rajonā. Situācijas uzlabošanai 2017. gadā tika pārbūvēta Amatnieku iela, 2019. gadā – Rūpnieku iela. Pagājušā gada nogalē tika izstrādāts Rūpnieku un Loka ielu rajona ielu attīstības plāns. Šogad tika veikta Birzgales ielas, Egļu ielas un Kadiķu ielas (no Egļu ielas līdz Birzgales ielai) pārbūve, izbūvējot brauktuvi ar bruģakmens segumu, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, apgaismojuma tīklu, elektronisko sakaru tīklu. Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi tiks veikti nākamā gada pavasarī. Pabeigti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Lēdmanes ielā. Uzsākta arī Rožu ielas pārbūve un izstrādāts būvprojekts un izpildīti nosacījumi Blaumaņa ielas pārbūvei. Šo ielu pārbūves darbus paredzēts veikt līdz 2021. gada maija beigām.

Šī gada oktobrī pārbūves darbi uzsākti Parka ielā posmā no Lapu ielas līdz Ceriņu ielai. Būvdarbu realizāciju plānots īstenot divās kārtās. Pirmajā kārtā paredzēts veikt Parka ielas pārbūvi no Ceriņu ielas līdz Lapu ielai, ietverot arī krustojumu ar Lapu ielu, savukārt otrajā kārtā tiks pārbūvēts Parka ielas posms no Lapu ielas krustojuma līdz Tīnūžu ielai. Saskaņā ar pārbūves projekta koncepciju Parka ielas posms no Ceriņu ielas līdz Lapu ielai tiks slēgts autotransporta satiksmei (nodrošinot piekļuvi pirmsskolas izglītības iestādei "Strautiņš" Lapu ielā 9), veidojot to kā labiekārtotu zonu gājējiem un velosipēdistiem. Paredzēts ierīkot 18 autostāvvietas, tai skaitā divas stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Darbi rit atbilstoši grafikam – demontēts asfalts un iepriekšējās gājēju ietves betona plāksnes, veikta divu koku pārstādīšana, turpinās gultnes izstrādes un komunikāciju izbūves darbi. Būvdarbus veic SIA "Igate", pirmajā kārtā paredzētos Parka ielas pārbūves darbus jāpabeidz līdz 2021. gada maija beigām.

Gājēju un autobraucēju drošības uzlabošanai veikta Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojuma pārbūve par rotācijas apli, luksoforu izbūve Vidus prospekta un Zilokalnu prospekta krustojumā, nojaukta ēka Zinību ielā 8.

Pilsētā veikta arī vairāku stāvlaukumu seguma atjaunošana – Preses ielā, Brīvības ielā 50 (pie Ogres Mūzikas skolas), pie Ogres Basketbola skolas un MRS. Noasfaltēta arī brauktuve Miera ielā (no Ogres rajona slimnīcas līdz Turkalnes ielai).

Gājēju infrastruktūras sakārtošana

Viena no pašvaldības prioritātēm ir gājēju drošība, tāpēc 2020. gadā veikta vairāku gājēju ietvju izbūve – no dzelzceļa stacijas "Pārogre" līdz Pārogres gatvei, Jaunogres prospektā posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam, Kranciema ielā posmā no Mednieku ielas līdz Zaķu ielai. Tāpat veikta seguma maiņa gājēju ietvei Strēlnieku prospektā no Dārza ielas līdz Puķu ielai, Dārza ielā, atzaram no Līkā tilta uz J. Čakstes prospektu, no veikala "Latvijas Balzāms" (Meža pr. 5) līdz Mālkalnes prospektam 24, no Mālkalnes prospekta centrālās ielas līdz Mālkalnes prospektam 6, Mālkalnes prospekta 29/35 iekškvartālā, kā arī izbūvēta ietve un veikti labiekārtošanas darbi Grīvas prospekta 27 apkārtnē.

Lai sakārtotu pastaigu maršrutu gar Ogres upi, veikta Ogres upes neapplūstošā vecā dambja (no Brīvības ielas 60 līdz Brīvības ielai 80) asfaltēšana.

Pabeigti projektēšanas un saskaņošanas darbi gājēju ietves un veloceliņa izbūvei posmā no Ogres līdz Ogresgalam, būvdarbus paredzēts veikt līdz 2021. gada maija beigām atbilstoši ar AS "A.C.B." noslēgtajam līgumam.

Gājēju drošībai pie dzelzceļa gājēju pārejas Vidzemes ielā ir uzstādīts luksofors, kas ar sarkano gaismu signalizē par vilciena tuvošanos.

Lielākais objekts, kas pilsētā izbūvēts ar VAS "Latvijas dzelzceļš" finansējumu, ir gājēju tunelis zem dzelzceļa starp Mālkalnes prospektu un Skolas ielu, kur līdz šim gājējiem nācās šķērsot sliežu ceļus vienā no bīstamākajām pārejām pilsētā.

"Uzskatu, ka šogad ielu sakārtošanā ir izdevies paveikt daudz, gan piesaistot Eiropas fondu finansējumu, gan pašvaldības budžeta līdzekļus un kredītresursus. Satiksmes infrastruktūras sakārtošana pilsētā arī nākamajā gadā būs viena no pašvaldības darba prioritātēm," uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

