Mālkalnes prospekta 38 iedzīvotāji veiks Covid-19 testu

Šodien Ogres novada Sociālais dienests saņēma 150 siekalu parauga savākšanas komplektus no E. Gulbja laboratorijas, kuri jau šovakar tiks izsniegti visiem Mālkalnes prospekta 38 iedzīvotājiem Covid-19 testēšanai.

Siekalu testi paredzēti arī pašvaldības policijas un sociālā dienesta darbiniekiem, kuri 1. stāva izolācijas laikā rūpējās par drošību un sniedza atbalstu iedzīvotājiem.

PA "Ogres komunikācijas" ir aicinājuši visus iedzīvotājus no plkst. 20.00 atrasties mājās, lai varētu izdalīt testu un paskaidrot, kā tas veicams. Siekalu tests būs jāveic rīt laika posmā no plkst. 6.00 līdz 9.00, pēc tam visi siekalu paraugi tiks nogādāti uz laboratoriju izmeklējuma veikšanai.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa cer, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi, godprātīgi un veiks testu.

Atgādinām, ka no 23. decembra Mālkalnes prospektā 38 bija izolēts 1. stāvs, sakarā ar to, ka šajā piecstāvu dzīvojamajā mājā kādai 1. stāva iemītniecei tika konstatēta saslimšana ar Covid-19. Vēlāk saslimšana ar šo infekcijas slimību tika atklāta vēl 3 personām. No saslimušajiem divi cilvēki tika ievietoti slimnīcā. Kopš 23. decembra pie mājas nepārtraukti dežurēja pašvaldības policija. Ņemot vērā, ka 1. stāvā dzīvo trīs cilvēki, kuriem ir vajadzīga aprūpe un divi no tiem ir pilnīgi guļoši, sociālais dienests kopā ar Samariešu apvienību nodrošināja šo cilvēku aprūpi. Tāpat visiem 1. stāva iedzīvotājiem tika nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā.

Kā stāsta S. Ozoliņa, iedzīvotāji izolāciju uztvēruši ļoti saprotoši un iejūtīgi. Vairākkārt saņemta pateicība par ēdiena piegādāšanu.

