2020. gadā novadā veikti apjomīgi būvniecības darbi

2020. gadā Ogres novadā pabeigta vairāku nozīmīgu objektu būvniecība, kas uzlabos iedzīvotāju drošību un dzīves kvalitāti.

Pabeigta elektronisko sistēmu ražošanas ēkas un tuneļa zem sliežu ceļiem izbūve

Šogad pabeigta elektronisko sistēmu ražošanas ēkas Akmeņu ielā 74, Ogrē izbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija" ietvaros. Teritorija Akmeņu ielā 74 tika pārveidota ar mērķi pielāgot to inovatīvu un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai, tostarp elektronikas nozarē, kas veido lielāko apgrozījumu starp augstas pievienotās vērtības nozarēm pašvaldībā, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības veicināšanu Ogres novadā, vienlaikus īstenojot vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi. Lai to panāktu, tika izbūvēta ražošanas ēka, kā arī komunikācijas un pieguļošā infrastruktūra. Būvniecības darbus veica SIA "Arčers", savukārt būvuzraudzību – SIA "L4". Ar atklātas izsoles palīdzību ražošanas ēkas nomas tiesības 2018. gada 15. augustā ir ieguvusi SIA "Quality Jobs". Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, nomnieks ražošanas ēkā pēc tās izbūves ieguldīs 1 miljonu eiro nefinanšu investīcijas, kā arī tiks izveidotas 120 jaunas darba vietas. Ne mazāk svarīgi, ka tikusi sakārtota degradētā teritorija 1,535 ha platībā. Projekta īstenošanas kopējais ilgums – 27 mēneši, t.i., līdz 2021. gada februārim.

Valsts svētkos, 18. novembrī, gājējiem lietošanā tika nodots jaunais tunelis zem sliežu ceļiem, kas savieno Skolas ielu un Mālkalnes prospektu. Saskaņā ar projektu tuneļa izbūvē izmantots monolīta dzelzsbetons, mākslīgā akmens plāksnes, savukārt ieejas kāpnes veidotas no masīva granītakmens. Gājēju tunelim ir divas ieejas, kas ir aprīkotas ar liftiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām, kā arī ģimenēm ar ratiņiem. Liftu sienas ir no caurspīdīga stiklojuma; durvīm nodrošināta automātiska atvēršanās un aizvēršanās sistēma. Abās tuneļa pusēs izbūvēti gaismas kubi ar Ogres novada logo, tuneļa apkārtnē veikti labiekārtošanas darbi. Savukārt tuneļa iekšpusē redzama četru nozīmīgu objektu vizualizācija: Ogres Centrālā bibliotēka; Ogres Valsts ģimnāzija un sporta halle; īpašuma Rīgas ielā 45, Ogrē, jeb "Ogres vārtu" attīstības ieceres un Jauniešu mājas izbūves iecere pilsētas centrā, pārbūvējot ēku Brīvības ielā 40. Ņemot vērā intensīvo kravas un pasažieru vilcienu satiksmi cauri pilsētai un lielo sliežu ceļu skaitu, izbūvētais tunelis nodrošinās Ogres iedzīvotājiem un viesiem drošu dzelzceļa šķērsojumu.

Būtiski atjaunošanas darbi veikti bijušajā sanatorijā "Ogre", Gaismas prospektā 2/6. Februārī pabeigta projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" īstenošana. Tā ietvaros veikta jumta konstrukciju un ēkas pamatu hidroizolācijas, grafiķa un gleznotāja Anša Cīruļa sienu gleznojumu un lielās zāles krāšņu atjaunošana. Tāpat veikti iekšējās apdares darbi, kas iekļauj grīdu izbūvi, sienu un griestu apmetuma un krāsojuma atjaunošanu. Uzstādīti pacēlāji cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šogad veikta arī ieejas vestibila atjaunošana, tai skaitā fasādes, logu un ārdurvju restaurācija, jumta seguma nomaiņa, izbūvēta lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma, labiekārtota teritorija apkārt vestibilam, izveidojot atbilstošu gājēju celiņu uz ēkas galveno ieeju un nodrošinot ēkas priekšējās daļas apgaismojumu. Jāatzīmē, ka ēkas lielajā zālē ir atjaunoti arī ornamentālie gleznojumi ap lustrām, kā arī lielajā zālē un vestibilā uzstādīti apgaismes ķermeņi atbilstoši Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēku un studentu izstrādātajām skicēm.

Noslēgumam tuvojas vairāku projektu īstenošana

Sarežģītākie darbi veikti aizsargmola (straumvirzes) pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūvē – pabeigta Ogres upes ietekas gultnē esošās grunts sūknēšana un iestrāde, izmantojot peldošo zemessūcēju, veikta grants piebēršana, mola seguma līdzināšanas darbi (planēšana), krastu stiprināšana, drenāžas izbūve, uzsākti labiekārtošanas darbi. Jau tika informēts, ka jauna aizsargmola būvniecība mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.

Noslēgumam tuvojas projekta "Viedo tehnoloģiju ieviešana Ogres pilsētas apgaismojuma sistēmā" īstenošana. Tā ietvaros veikta esošo ielu gaismekļu demontāža (920 gab.), jauno viedo pilsētvides tehnoloģiju iegāde un piegāde (LED ielu gaismekļi ar gaismas spēju no 37 W līdz 137 W), 9 kontrolieru sadalē un kontroliera katrā gaismeklī uzstādīšana, no kuriem 460 ir ar kustību sensoru, 2 video detektoru un 2 sakaru iekārtu uzstādīšana, kas nosaka ielu servisa līmeni (automobiļu plūsmas intensitāti). Atjaunotajā apgaismojuma sistēmā apgaismojuma līmenis tiks piemērots transporta un gājēju plūsmai, katrs gaismeklis būs individuāli vadāms (aprīkots arī ar kustību sensoriem), tiks nodrošināta atgriezeniskā saite no katra gaismas ķermeņa, kā arī elektroenerģijas patēriņa samazinājums, pateicoties plūsmas intensitātes sensoriem, kustību sensoriem un individuālai gaismekļa vadībai. Arī gaismekļa dzīves cikls tiek būtiski pagarināts, jo tas netiek darbināts ar pilnu jaudu, bet gan samazinātu (lielāko daļu no mūža ilguma). Darbus veic piegādātāju apvienība "LR light". Projekts tiks pabeigts līdz 2021. gada janvāra beigām.

Uzsākta nozīmīgu objektu būvniecība

Šī gada martā tika uzsākti jaunās Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecības darbi, 15. maijā šīs būves pamatos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, bet jau 21. augustā tika svinēti Spāru svētki. Jaunā abūve top kā daudzfunkcionāls kultūrizglītības centrs – ēkā tiks izvietota ne tikai Ogres Centrālā bibliotēka, bet arī Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa. Divstāvu ēka būs moderna, ar maksimāli zemu resursu patēriņu apkurei un ventilācijai. Jaunajā ēkā uzstādītais apgaismojums ar viedo vadību nodrošinās, ka apgaismojuma līmenis mainās no dabīgā apgaismojuma pieplūdes, tādējādi maksimāli ietaupot elektroapgādes patēriņu. Būvniecības darbi norit atbilstoši laika grafikam – jau veikta jumta konstrukciju seguma montāža, ēkas siltināšana, pabeigta koka konstrukciju izbūve, tiek veikta jumta seguma izbūve, logu montāža, autonomās apkures sistēmas izbūve, kā arī ēkas žāvēšana, lai varētu uzsākt grīdas betonēšanas darbus. Būvniecības darbus veic AS "RERE Grupa", tos plānots pabeigt līdz 2021. gada pavasarim.

Šogad uzsākta arī gājēju tilta pār Ogres upi būvniecība starp Jāņa Čakstes prospektu un Ogres ielu. Gājēju tilts savienos Pārogri ar Rībelītes apkaimi, krietni paplašinot iedzīvotāju ikdienas pārvietošanos no Ogres pilsētas individuālās apbūves teritorijām Pārogrē, tajā skaitā kādreizējās dārzkopības sabiedrības "Lašupes", kas tagad ir iekļauta pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdz ar šī tilta izbūvi veidosies arī vienots pastaigu maršruts abpus Ogres upes krastiem. Iekārtā tilta garums būs 120 metri un platums 1,5 metri, to veidos 3 laidumu tērauda konstrukcijas. Līgums ar SIA "Būvinženieris" tika noslēgts šī gada 29. maijā, augustā tika uzsākti tilta izbūves darbi. Upes kreisajā krastā pabeigta tilta balstu betonēšana un notiek labiekārtošanas darbi, tilta balstu betonēšana tiek veikta arī upes labajā krastā, darbu izpildes termiņš ir 2021. gada maijs.

