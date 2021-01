Par savu uzkrājumu pensiju 2. līmenī interese ir jāizrāda pašiem

Ko darīt ar uzkrājumu pensiju 2. līmenī, katrs var izlemt pats savas dzīves laikā. Kopš gada sākuma šāda iespēja ir arī līdz pensijas vecuma sasniegšanai un domāta situācijām, ja dzīve apraujas agrāk.

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks var nodot šo naudu mantojumā vai arī norādīt cilvēku, kura pensiju 2. līmeņa kapitālam pievienot savam 2. līmeņa uzkrājumam. Visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem kopā pašreiz fondos ir uzkrāti gandrīz 5 miljardi eiro. Vienam vairāk, citam mazāk, jo pensiju 2. līmenī no algas katru mēnesi tiek pārskaitīti 6%. Gada laikā šo jauno likuma iespēju ir izmantojuši tikai 11%.

ĪSUMĀ

Ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgo, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls gadījumā, ja viņš nenodzīvos līdz vecuma pensijas piešķiršanai.

Ja izvēle nav paziņota, uzkrājums nonāk kopējā pensiju budžetā. Šogad valsts pensiju budžetā pārskaitīts mirušo pensiju 2. līmeņa dalībnieku pensijas uzkrājums 9,433 miljonu eiro apmērā.

Iesniegumā par pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izmantošanu var norādīt, ka tas tiek nodots mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā vai arī tas jāpievieno kādas konkrētas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, vai arī – ieskaitāms valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pieprasot vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgi, pensiju 2. līmeņa dalībnieks savu uzkrājumu var apvienot ar 1. līmeņa kapitālu. Tad VSAA aprēķinās vecuma pensiju no kopējā (apvienotā) kapitāla. Otra izvēle ir saņemt otru pensijas maksājumu, ja ir iegādāta mūža pensijas polise.

Fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēles tiesības uzkrātā pensijas kapitāla izmantošanā ir paredzētas Valsts fondēto pensiju likuma 3.1 pantā.

Izvēle lēmumam par uzkrājumu

Kam atstāt naudu, izvēles ir vairākas. Pensiju 2. līmeņa dalībnieks savu uzkrājumu:

-var nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā;

-pievienot kādas citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam;

-ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pašam pensiju 2. līmeņa dalībniekam iesniegumā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) jānorāda, kuru no iespējām viņš izvēlas. Ja izvēle ir uzkrājumu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā, tad iesniegumu var arī nerakstīt, jo šī izvēle ir pilnīgi visiem dalībniekiem automātiski, kamēr nav nomainīta pret citu.

Ja izvēle NAV paziņota, uzkrājums nonāk kopējā pensiju budžetā un pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiek izmantots apgādnieka zaudējuma pensijas aprēķināšanai, ja ir apgādājamie. Ja apgādājamo nav, tad šis uzkrājums tiek izmantots solidāri jau esošajiem pensionāriem.

Izvēli izdarījusi tikai desmitā daļa

Jaunā likuma regulējuma pirmā gada pieredze rāda, ka tikai apmēram desmitā daļa pensiju 2. līmeņa dalībnieku ir izmantojuši iespēju atstāt savu uzkrājumu kādam konkrētam cilvēkam vai nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Diemžēl nereti ir gadījumi, kad pensiju 2. līmeņa dalībnieks nomirst pirms pensijas piešķiršanas, neizmantojis iespēju pensiju 2. līmeņa uzkrājumu atstāt saviem tuviniekiem.

Šogad (desmit mēnešos, līdz 31. oktobrim) miruši 4355 pensiju 2. līmeņa dalībnieki, bet tikai nepilni 8% no viņiem bija norādījuši VSAA, kā rīkoties ar viņu uzkrāto pensijas kapitālu, klāsta VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Summas, ko būtu varējuši saņemt mantinieki, ir bijušas no 22,41 eiro (minimālais uzkrātais kapitāls, ko var novēlēt) līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošu eiro. Deviņos mēnešos valsts pensiju budžetā pārskaitīts mirušo pensiju 2. līmeņa dalībnieku pensijas uzkrājums 9,433 miljonu eiro apmērā. Mantiniekiem izmaksāti 171,7 tūkstoši eiro, bet citu personu pensiju 2. līmenim pievienoti 258,7 tūkstoši eiro.

Visbiežāk izvēlas nodot mantojumā

Pensiju 2. līmenī kopš 2001. gada 1. jūlija ir obligāti iesaistīti visi sociālie apdrošinātie, kuri dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Sākot strādāt, no bruto algas tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, arī pensiju apdrošināšanai, līdz ar to strādājošie kļūst par pensiju 2. līmeņa "obligātajiem dalībniekiem". Brīvprātīgi pensiju 2. līmenī varēja un var pieteikties pēc 1951. gada 1. jūlija dzimušie.

Pašreiz ir gandrīz 1,3 miljoni pensiju 2. līmeņa dalībnieku. Pēc VSAA datiem jaunākajiem dalībniekiem ir 15 gadu, vecākajiem – 69 gadi. Pensiju 2. līmeņa dalībniekam viņa kontā nauda paliek arī tad, ja kādu laiku nav strādāts, nav veiktas sociālās iemaksas.

Kopš gada sākuma VSAA ir saņēmusi 154 699 personu iesniegumus, tātad tikai 11% pensiju 2. līmeņa dalībnieku ir parūpējušies par to, kam atstāt savu pensijas uzkrājumu, dalībnieku interesi par uzkrājuma likteni raksturo I. Daine.

No tiem, kuri savu izvēli ir izdarījuši, lielākā daļa jeb 70% izvēlējušies savu uzkrājumu nāves gadījumā nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā, 28% – pievienot norādītās personas pensiju 2. līmenim, bet pārējie – atstāt valsts budžetā.

Kā par savu uzkrājuma izmantošanu paziņot VSAA

VSAA mudina katru pensiju 2. līmeņa dalībnieku izdarīt savu izvēli un paziņot to VSAA, iesniedzot iesniegumu. Visērtāk to izdarīt portālā Latvija.lv vai nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: edoc@vsaa.gov.lv. Pensiju 2. līmeņa dalībnieka vietā to var izdarīt arī persona, kuru pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir pilnvarojis, un šai personai ir vai nu pilnvara, vai nākotnes pilnvarojums.

Savu izvēli cilvēks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu. VSAA ņems vērā pēdējo no saņemtajiem. VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļas vadošā eksperte Ilze Vindele skaidro, ka izvēli, kas notiks ar pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, var izdarīt atbilstoši savai dzīves situācijai.

Piemēram, ja persona ir uzsākusi darba attiecības, var sākotnēji izvēlēties savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā vai norādīt konkrētu personu, kuras kapitālam tas tiks pievienots. Nodibinot ģimeni un, kad ir jau bērni – izvēlēties ieskaitīt pensiju speciālajā budžetā, lai to ņemtu vērā apgādnieka zaudējuma pensijai. Kad bērni pieaug, atkal izvēlēties nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā vai norādīt konkrētu personu, kuras kapitālam tas tiks pievienots.

Dodoties pensijā, arī jāizdara izvēle – savai pensijai

Valsts fondēto pensiju likuma 7. panta pirmā daļa noteic, ka pensiju 2. līmeņa dalībnieks, pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi), izvēlas vienu no šādām iespējām:

1) pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensijas 1. līmeņa kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”;

2) par pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Tas nozīmē, ka, pieprasot vecuma pensiju, tai skaitā priekšlaikus, 2. līmeņa uzkrājumu var apvienot ar 1. līmeņa kapitālu. Tad VSAA aprēķinās vecuma pensiju no kopējā (apvienotā) kapitāla. Otra izvēle ir saņemt otru pensijas maksājumu, ja ir iegādāta mūža pensijas polise. Pašreiz četras apdrošināšanas sabiedrības piedāvā iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi 2. pensiju līmeņa dalībniekiem, katra ir noteikusi minimālo summu (mazākā – 2000 eiro, lielākā – 15 000 eiro), kāda nepieciešama šī apdrošināšanas līguma slēgšanai.

Kā jau teikts, tikai līdz vecumam pensijas pieprasīšanas dienai savu uzkrājumu pensijas 2. līmenī var nodot mantojumā vai norādīt personu, kuras kapitālam pievienot personas uzkrājumam. Ja gadījumā pensiju 2. līmeņa dalībnieks būs izdarījis izvēli atbilstoši Civillikumam vai norādītajai personai, bet nomirst laikā, kad ir pieprasīta vecuma pensija, bet vēl nav piešķirta, viņa izdarītā izvēle būs spēkā. Dodoties pensijā, jau ir jālemj, kā pašam izmantot 2. līmeņa kapitālu.

VSAA mājaslapā ir skaidrojoša informācija par pensiju sistēmas 2. līmeni, tostarp par pensiju 2. līmeņa kapitāla novēlēšanu, pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošanu, pieprasot vecuma pensiju, un citiem jautājumiem, kuri ir svarīgi gandrīz 1,3 miljoniem Latvijas iedzīvotāju.

