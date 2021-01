Līdz 25. janvārim pagarina drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Vēl līdz 25. janvārim valdības pagarinātie drošības pasākumi aizvien būs vērsi uz to, lai ikviens no mums satiktu pēc iespējas mazāk citu cilvēku ārpus savas mājsaimniecības.

Covid-19 izplatība Latvijā vēl joprojām turpinās, tāpēc vēl nav iespējams mazināt piesardzību.

Valdība šodien, 7. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.Vienlaikus veiktas izmaiņas atsevišķos aspektos, piemēram, līdz 22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks 1. - 4. klašu skolēniem.Tāpat noteikts, kamājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 25. janvārim.

Kādi drošības pasākumi būs spēkā vēl līdz 25. janvārim, lai mazinātu iespējamo kontaktu skaitu?

Izglītībā:

-Līdz 22. janvārim 1. - 4. klašu skolēniem būs pagarināts ziemas brīvlaiks.

-5. – 12. klašu skolēni no 11. janvāra mācīsies attālināti.

-Klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.

-Klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un bērnudārzi.

-Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespējamas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti.

-Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi arī drīkstēs notikt tikai attālināti.

Sportā:

-Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties individuāli.

Kultūrā:

-Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī nedrīkstēs organizēt gadatirgus.

-Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.

-Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās būs jānodrošina cilvēkuvienvirziena kustību, jānovērš cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs arī dabas takas.

Pakalpojumi:

-Nestrādās visa skaistumkopšanas nozare (tajā skaitā arī frizieri).

-Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs sniegt tikai ārpus telpām.

-Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakalpojumi, izņemot foto dokumentiem.

-Nenotiks dzinējmedības.

Šie pakalpojumi ierobežoti, vērtējot vairākus aspektus: vai pakalpojumu sniedz ilgāk par 15 minūtēm (kopā ar laiku uzgaidāmajā telpā), vai ir tiešs cilvēku kontakts pakalpojumu sniegšanas laikā, vai ir iespējams lietot sejas masku (piemēram, pie kosmetologa un fotosesijās nelieto) un lielāko uzsvaru liekot uz kritēriju, vai bez šī pakalpojuma uz laiku cilvēks var iztikt. Mērķis ir samazināt cilvēku skaitu, ko ikdienā satiekam.

Tirdzniecībā:

Vēl līdz 25. janvārim būs pagarināts esošais tirdzniecības režīms. Vienlaikus valdība lēma paplašināt tirdzniecībā pieejamo preču sarakstu, iekļaujot tajā arī preces, kas nepieciešamas ziemas apstākļos.Tas nozīmē, ka vēl līdz 25. janvārim klātienē darbosies tikai:

-aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);

-optikas preču veikali;

-degvielas uzpildes stacijas;

-tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču grupas:

-pārtikas preces;

-higiēnas preces;

-pirmās nepieciešamības saimniecības preces;

-mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;

-tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;

-dzīvnieku barību un preces;

-preses izdevumus;

-sabiedriskā transporta biļetes;

-mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;

-mājražotāju lauksaimniecības produkciju;

-ziedus.

Detalizēs tirdzniecībā atļauto preču saraksts pieejams te:

Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā nav ierobežota.

Vienlaikus tirdzniecības vietām joprojām būs jāievēro stingras prasības: vienam apmeklētājam būs jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības (neskaitot platību, ko aizņem plaukti, iekārtas utml.), apmeklētāju veikalā nedrīkstēs būt vairāk kā pieejamo ratiņu/groziņu, savukārt uz veikalu drīkstēs tikai pa vienam (līdzi drīkst nākt bērni līdz 12 gadu vecumam).

Darba vietās:

-Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās, piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzēsēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram, biroja darbinieki.

Vienlaikus rīkojumā precizēts, ka ārkārtējās situācijas laikā nepilngadīgiem bērniem ir tiesības satikt klātienē vecākus, kuri dzīvo citur.

Valdība arī vienojās, ka mājsēde no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu. Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 25. janvārim.

Pilns rīkojuma teksts būs publiski pieejams pēc tā publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

Informāciju sagatavoja:Anna Strapcāne,VM Komunikācijas speciāliste

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/48871