Lai arī pēdējos gados Latvijas ziema nav pārsteigusi ar lieliem mīnusiem un salu, atbilstoši meteorologu prognozēm šajā nedēļas nogalē gaidāms stiprākais sals kopš 2019. gada pirmā ceturkšņa vai pat garākā laika posmā.

Prognozēts, ka gaisa temperatūra vietām, galvenokārt valsts austrumu un arī centrālajos rajonos, varētu pazemināties līdz – 20° C, atsevišķos rajonoslīdz pat – 25° C. Aukstajā laikā sasildīties palīdzēs elektriskie sildītāji – lai to lietošana nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus, AS "Sadales tīkls" aicina pievērst uzmanību to elektrodrošai izmantošanai.

Mūsdienās pieejami dažāda veida sildītāji, piemēram, eļļas sildītāji, konvektori, termoventilatori. Populāri un daudzās mājsaimniecībās sastopami ir eļļas sildītāji, tikmēr mazu telpu apsildei biežāk izvēlas termoventilatorus. Ja eļļas sildītāji tiek uzskatīti par vienu no drošākajiem elektriskās apsildes veidiem, tad ar termoventilatoru lietošanu jābūt piesardzīgākiem. Lai elektrisko sildītāju izmantošana neizraisītu elektrotraumas vai ugunsgrēka riskus, AS "Sadales tīkls" speciālisti dalās ar šo ierīču elektrodrošas lietošanas ieteikumiem.

Pirms slēdz pie strāvas, pārbaudi sildītāja tehnisko stāvokli

Pirms elektrotīklam pieslēdz elektrisko sildītāju, pievērs uzmanību ierīcesvada izolācijai, jo laika gaitā tā mēdz nolietoties un saplaisāt. Ja pamani vada bojājumus, nekādā gadījumā nepieslēdz to elektrotīklam, kā arī atceries – bojāta vada pārtīšana ar izolācijas lenti nav risinājums! Noteikti notrauc no ierīces putekļus, īpaši, ja sildītājs kādu laiku nav lietots, jo pastāv risks, ka sakarsušie putekļi var aizdegties, radot nelaimi.

Sildītāju pieslēdz atsevišķai kontaktligzdai

Atceries, ka elektriskajam sildītājam jābūt pievienotam atsevišķā kontaktligzdā, nevis pagarinātāja rozešu blokā. AS "Sadales tīkls" speciālisti atgādina – arī sildītājs ir lielas jaudas ierīce, kas apvienojumā ar citām elektrotīklam pievienotajām iekārtām var izraisīt tīkla pārslodzi un palielināt īssavienojuma vai aizdegšanās risku.

Pievērs uzmanību sildītāja novietojumam

Būtiski, lai sildītājs atrastos vismaz metra attālumā no viegli uzliesmojošām vietām un materiāliem (plāns audums, papīrs, sveces u.c.), kā arī vismaz pusmetra attālumā no sienas un mēbelēm. Ieteicams arī pārliecināties, ka vads netraucēs pārvietoties, lai aiz tā nevarētu nejauši aizķerties – īpaši būtiski tam pievērst uzmanību, ja mājoklī uzturas mazi bērni.

Drošības apsvērumu dēļ elektroierīci ieteicams arī nenovietot uz plauktiņiem, skapīšiem vai cita veida paaugstinājumiem.Lai gan varētu šķist, ka šādi elektriskais sildītājs netraucēs pārvietoties, rēķinies, ka nestabili novietota ierīce var nokrist, to var apgāzt mājdzīvnieks un interese par sildelementu var rasties bērniem.

Neizmanto elektrisko sildītāju kā veļas žāvētāju

Jo īpaši ieteikums attiecas uz termoventilatoriem, kuriem šādā veidā tiek bloķēta gaisa cirkulācija. Apģērba žāvēšana uz elektriskā sildītāja ne vien apgrūtina tā darbību, bet arī rada aizdegšanās risku.

Dodoties ārpus mājokļa, sildītāju atvieno no elektrotīkla

Nekad neatstāj ieslēgtu sildītāju "nepieskatītu", tāpat speciālisti neiesaka sildītāju atstāt ieslēgtu naktī, jo tas var pārkarst un tuvumā esošie materiāli aizdegties. Lielākā daļa mūsdienu elektrisko sildītāju aprīkoti ar drošinātājiem, kas pārkaršanas gadījumā atvieno ierīci no elektrības padeves, taču jāņem vērā, ka vecākiem modeļiem šādas funkcijas var nebūt!

