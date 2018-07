Nelegālo cigarešu dūmos izkūpējusī ticība vietējai policijai

Ogres novads iekļuvis Latvijas rekordistu sarakstā – diemžēl, šoreiz ne tajā labākajā un prestižākajā. Pagājušās nedēļas beigās Latvijas plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka novadā atrasta līdz šim valsts vēsturē lielākā nelegālā cigarešu ražotne. Apjomi patiešām iepaidīgi – konfiscēti miljoniem jau gatavu cigarešu, ražošanas iekārtas un 12 tonnas tabakas.

It kā jau varētu priecāties, ka likumsargiem izdevies šo nelegālo rūpalu apturēt, tomēr, iedziļinoties sitācijā, rodas vairāki jautājumi, uz kuriem atbildes pagaidām nav saņemtas. Kā noziedzniekiem izdevies tik ilgi palikt nepamanītiem, neskatoties uz darbības vērienu? Vai tas bija iespējams tādēļ, ka Valsts policijas Ogres novada nodaļa, īpaši tās vadība, ir kūtra, pasīva un nekompeteneta? Vai arī, vēl ļaunāk, iespējams, pati ir piesegusi šos darboņus?

Ražotni neierīkoja vakar

Pat pēc tās visai skopās informācijas, ko plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem atklāj Ekonomikas policijas pārstāvji (sīkāka informācija netika sniegta izmeklēšanas interesēs), ikvienam kļuva skaidrs, ka nelegālā cigarešu ražotne Ogres novadā tikusi izveidota ne jau vakar, aizvakar, bet gan jau krietnu laiku iepriekš – iespējams, jau pirms daudziem gadiem. Šobrīd neviens vēl neņemas aprēķināt, cik daudzu miljonu eiro apmērā, iespējams, ir nodarīti zaudējumi Latvijas budžetam, jo nav līdz galam skaidrs, vai saražotā "kreisā" produkcija tika realizēta tepat uz vietas, vai arī tika transportēta uz citām Eiropas valstīm. Tomēr tas nav tik būtiski – nenoliedzami, ka noziedznieku peļņa skaitāma daudzos miljonos.

Kāpēc veiklie puiši "sadega" tieši tagad, mēs, visticamāk, neuzzināsim nekad, jo šāda informācija bija un būs izmeklēšanas noslēpums. Ja nu vienīgi iespējamais tiesas process, ja tāds vispār būs, atklās kādu detaļu, kas ļaus spriest par "iekrišanas" cēloņiem. Tomēr uzdotais jautājums paliek – kā bija iespējams neatklātiem un nesodītiem darboties daudzu gadu garumā tieši policijas deguna priekšā? Ogres novads nav mazs miestiņš kaut kur dziļi laukos, kur tuvākais policists dzīvo, labi ja pārdesmit kilometru attālumā, un kur kaut kādu nelegālu ražotni, iespējams, tiešām varētu noslēpt dziļi un pamatīgi. Ogres novads Latvijas mērogos ir liels, kurā ir sava Valsts policijas nodaļa ar vietējo pārvaldi priekšgalā, tomēr izrādās, ka neviens no šiem likuma sargiem ilgus gadus nav ne manījis, ne jutis, ka viņu tiešajā kontrolē esošajā teritorijā, faktiski atklāti un nekaunīgi, notiek smags noziegums?

Nekompetence un netbilstība ieņemamajam amatam?

Protams, viens no iemesliem varētu būt Ogres novada nodaļas policijas vadības totāla neprasme veikt tai uzticētos pienākumus. Katrs, kam ir kaut neliela izpratne par policijas darba specifiku un metodēm, lieliski zina, ka policijas darba atslēga ir vietējās situācijas perfekta pārzināšana. Tas tiek panākts, analītiski strādājot ar informāciju, summējot atsevišķus it kā savstarpēji nesaistītus faktus, darbojoties ar informācijas avotiem, tai skaitā, kriminālajā pasaulē utt. Tomēr, ja gadu gadiem, pastāvot visam iepriekš minētajam, ir iespējams, gandrīz neslēpjoties, nodarboties ar pretlikumīgu darbību, jāsecina, ka attiecīgā teritorijā nekas no nosauktā nenotiek?

Ja tā, tad tas liecina tikai par vienu – vietējās policijas vadība nepilda savus tiešos pienākumus, darbu veic neprasmīgi, nolaidīgi un pa roku galam. Vai tam pamatā ir vienkāršs kūtrums, vai arī tas liecina par absolūtu neprofesionālismu, lai skaidro Valsts policijas augstākā vadība. Cerams, ka skaidros ātri, jo apziņa, ka likumsargu pirmajās rindās atrodas savam amatam pilnīgi neatbilstošas un neprasmīgas personas, ogrēniešu miegu neuzlabos nu nekādā gadīumā. Tomēr varbūt viss nav skaidrojams tikai ar atsevišķu indivīdu atrašanos savu prasmju līmenim neatbilstošā amatā.

Vai policijas "aklumam" var būt citi iemesli?

Diemžēl, var. Protams, šobrīd nav pieejami nekādi tieši pierādījumi, bet nevar izslēgt iespēju, ka "cigarešu vīri" tik brīvi un gandrīz neslēpti varēja rīkoties tādēļ, ka labi zināja – vietējie "uzpleču vīri" neko nemanīs, pievērs acis un "noairēs" visu arī tādā gadījumā, ja kaut kas tomēr nāks gaismā. Šāda varbūtība nemaz nav tik neiespējama – par to liecina neoficiāla informācija par uzsākto resorisko pārbaudi Valsts policijā jeb, citiem vārdiem sakot, iekšējo izmeklēšanu, kas tiek ierosināta tādos gadījumos, ja pastāv aizdomas, ka noziegumu varetu būt izdarījuši vai pieseguši iekšlietu sistēmas darbinieki.

Par labu šādai versijai runā jau vairākkārt minētā veikto pretlikumīgo darbību ilglaicība. Turklāt, ja atceras Valsts policijas Ogres nodaļas priekšniecības nesen dažos interneta portālos nopublicētos izteikumus, kuros tas mūsu valsts likumus sauc par "absolūtu figņu", norāda, ka policija ir "impotenta" un sistēma "smird" un tādā garā, tad paliek pavisam nelāgi ap dūšu. Ja nu viens no policijas šefiem neviļus demonstrējis ne tikai nihilismu, bet gan ielicis šajos vārdos ko vairāk? Jādomā, resoriskai pārbaudei darba netrūks...

Nobeigumā gribu atvainoties tiem policistiem, kuri savus pienākumus pilda godprātīgi un pēc vislabākās sirdsapziņas – nešaubos, ka Ogres novadā tādi ir (un, iespējams, tieši pateicoties šādiem darbiniekiem, gaismā nāca arī cigarešu ražošanas lieta). Šeit rakstītais nekādā gadījumā nav mēģinājums celt neslavu vai negodu visai policijai kopumā. Daži sapuvuši āboli, ja tādi tiešām atradīsies, jau neliecina, ka visa raža ir slikta un bojāta. Tomēr labāk, ja iespējams, no šiem puvekļiem vajag atbrīvoties pēc iespējas ātrāk. Uz to arī ceram.

