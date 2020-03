Lēciens pēdējā vagonā

Latvijas Radio bigbenda, dziedātājas Marijas Mendešas un ģitārista Mišela Pipokinjas programma Dienvidu krasti – meistarības un prieka uzvara pār sarežģīto.

Lēciens pēdējā vagonā. Tā varētu raksturot Latvijas Radio bigbenda un divu fenomenāli talantīgu, meistarīgu un mākslinieciski spilgtu viesmūziķu – brazīliešu un portugāļu izcelsmes dziedātājas Marijas Mendešas un brazīliešu basģitārista Mišela Pipokinjas – radošo sadarbību programmā Dienvidu krasti. Tā paspēja īstenoties vēl tikai nedēļu pirms valstī Covid-19 izplatības dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas. Mūziķu sadarbības augļus burtiski pēdējā brīdī paspēja izbaudīt klausītāji atjaunotajā Ogres novada Kultūras centrā (6. martā), Latgales vēstniecībā Gors Rēzeknē (7. martā) un Liepājas Lielajā dzintarā (8. martā), kur tas izvērties ikgadējā starptautiskā Liepājas Zvaigžņu festivāla programmas spožā notikumā līdzās atklāšanas vakaram, kurā pirmatskaņojumu piedzīvoja Ērika Ešenvalda saksofonkoncerts Jūra.

Jauns spēlētājs

Ogre Viss top skaidrs salīdzinājumā. Vispirms – ar vilcienu no Rīgas nokļūt Ogrē, kur atjaunotais kultūras centrs sasniedzams jau dažu minūšu gājumā no stacijas, izrādās ērtāk un sasniedzamāk nekā tādā pašā veidā aizbraukt uz Dzintariem, kur no stacijas uz koncertzāli mērojams tālāks ceļš. Tipisko padomju kultūras namu, kuru atceros no starptautisko jauno latviešu mūziķu meistarklašu nometņu koncertu laikiem, vairs gandrīz nevar pazīt, vismaz skatītāju daļā. Tas iekārtots mūsdienīgi un funkcionāli.

Lielajā zālē, kurā skatītāju rindas tagad ir izvietotas amfiteātra veidā un pie griestiem ir koka akustiskie paneļi, skatuve ir pietiekami plaša, lai uz tās komfortabli justos ne tikai Latvijas Radio bigbends, bet arī lielāki izpildītāju sastāvi. Savukārt abās pārējās zālēs norisinās vietējā kultūras dzīve, mēģina Ogres novada amatierkolektīvi.

Atšķirīgā vilkme

Uz Ogri devos jau iepriekšējos gados iepazītas garantētas vērtības – ģitārista Mišela Pipokinjas un Latvijas Radio bigbenda – dēļ, bet sastapos ar spilgtu un negaidītu pārsteigumu Marijas Mendešas personā.

Par džeza zvaigzni atzītais, virtuozais un izsmalcinātais 24 gadus vecais basģitārists Mišels Pipokinja šeit jau ir labi zināms, jo Latvijā viesojies vairākkārt. Festivālā Rīgas ritmi un konkursa Riga Jazz Stage īpašā viesa statusā viņš šeit dzirdēts vismaz četrās dažādās programmās – gan jaunu brazīliešu ģitāristu duetā, gan kopspēlē ar latviešu džeza mūziķu trio, gan kopā ar Latvijas Radio bigbendu veidotajā Tribute to Jaco – veltījumā leģendārajam amerikāņu basģitāristam Džako Pastoriusam.

Iepriekšējā viesošanās reizē 2018. gadā intervijā Dienā Mišels Pipokinja atzina, ka viņu visvairāk piesaista "mūziķa spēja parādīt kaut ko atšķirīgu un ar to skart klausītāju sirdi". Tieši tāds ir viņš pats, ar unikālo slepa jeb plaukstu spēles tehniku, kas viņam ļauj uz basģitāras apvienot melodisko un akordu spēli. Visas šīs ģitārista mākslas kvalitātes koncertā Ogrē papildināja viņa saspēle ar mūsu bigbenda mūziķiem, kas arī viņiem sniedza īstu kopspēles baudu.

Īpaši jāatzīmē bigbenda solistu – trompetistu Dominika Višņauska un Gata Gorkušas, saksofonistu Dāvja Jurkas, Jāņa Puķīša un Kārļa Vanaga, pianista Viktora Ritova un azartiskā bungu virtuoza Arta Oruba – spēlē valdošais brīvais radošais gars.

Vokālā trompete

Dziedātāja Marija Mendeša Latvijā vēl nebija zināma, jo uzstājās te pirmoreiz, taču tas viņai netraucēja uzreiz savaldzināt publiku. Protams, ne jau tikai tāpēc, ka dziedātāja ir šarmanta, atvērta personība, kuras temperamentam un sievišķībai tik ļoti piestāvēja koši sarkanā, elegantā skatuves kleita un gaisīgi spārnotās "zelta" kurpītes. Marija Mendeša ir ļoti harismātiska un saulaina māksliniece. Viņas tembrāli nebūt ne kuplā balss toties ir spožs un apbrīnojami veikls instruments – gluži kā trompete, kuras diapazona spodrās, precīzās virsotnes var salīdzināt gan ar izcilāko operas koloratūrsoprānu, gan vismeistarīgāko trompetistu sniegumu. Savukārt operas ātrrunas meistari (buffo basi) varētu apskaust Marijas Mendešas daudzveidīgo, pārsteidzoši virtuozo sketa tehniku, kurā dziedātāja ir gan intonatīvi perfekta, gan atvērta vispārdrošākajām improvizācijām.

Viņas kroņa numurs, kas lika elpai aizrauties, bija Dīderika Viselsa un Deivida Linksa The Land of Joy – superātrs un neapturams perpetuum mobile (mūžīgais dzinējs) sketa tehnikā! Portugālē dzimušās dziedātājas dzīslās rit arī brazīliešu asinis. Pašlaik viņa dzīvo Nīderlandē un radoši apvieno abas dzimtās kultūras, laikmetīgās džeza interpretācijās svinot portugāļu valodu un brazīliešu ritmus. Savukārt viņas augstās vokālās virsotnes, improvizācijas brīvība, instrumentālā tipa vokālā virtuozitāte un dabiskums apliecināja, ka viņa iet leģendārās džeza izpildītājas Diānas Šūras pēdās. Jāatgādina, ka Diānu Šūru džeza mīļotājiem Latvijā ir bijusi laime sastapt divreiz, ieskaitot neaizmirstamu koncertu Dzintaros kopā ar Latvijas Radio bigbendu.

Atdzimšanas augļi

Viesu un Latvijas Radio bigbenda priekšnesums bija izcils visos aspektos, turklāt tam piemita tieši tā patiesas mākslas virsvērtība, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Mūziķu pašatdeve, azarts, profesionālisms, emocionalitāte, dabiskums, radošā brīvība un prieks ir atslēgas vārdi, kas visprecīzāk raksturo ārkārtēji virtuozo un iedvesmoti aizrautīgo muzicēšanu programmā, kurā līdzās Mišela Pipokinjas, Latvijas Radio bigbenda un tā solistu atskaņotajai pagājušā gadsimta džeza leģendu Džako Pastoriusa, Džo Zavinula, Čārlija Pārkera un Veina Šortera mūzikai. Marijas Mendešas balsī skanēja Brazīlijas, ASV un Eiropas autoru mūzika, kā arī viņas pašas kompozīcijas. Viss realitātē grūtais un sarežģītais gan dziedātājai, gan ģitāristam, gan bigbendam izdevās šķietami viegli, ar neviltotu prieku. Abi viesmākslinieki uzstājās arī izsmalcinātā duetā, kas risinājās kā rotaļīgs improvizāciju dialogs.

Latvijas Radio bigbends ir sasniedzis ļoti augstu līmeni, un tas ļauj kolektīvam aicināt uz sadarbību tik spilgtus un dažādus citzemju meistarus. Visā programmas Dienvidu krasti sarežģītajā polifonijā bigbenda mūziķi jutās kā zivs ūdenī, neļaujot manīt, cik šis sinkopētais džeza līniju un ritmu kontrapunkts patiesībā ir grūti koordinējams. Faktiski ikviens bigbenda dalībnieks ir arī pārliecinošs solists. Pateicoties kolektīva vadītāja Kārļa Vanaga, Māra Briežkalna un Raimonda Paula neatlaidībai, 90. gados likvidētajam bigbendam ir izdevies atdzimt un institucionalizēties un atkal kļūt par pastāvīgi strādājošu, valsts finansētu māksliniecisko vienību. Latvijas Radio bigbends ir īsta ansambļa kvalitāte, nevis tikai lielisku individuālu profesionālu mūziķu satikšanās.

INESE LŪSIŅA,KDi

