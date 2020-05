RSU eksperti dalās pieredzē par psiholoģisku un fizisku labizjūtu attālinātā darbā

Kopš Latvijā izsludināta ārkārtas situācija, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra rīko vebināru ciklu profesionāļiem, kuri strādā ar spriedzes un satraukuma mazināšanu sabiedrībā – tiem, kuri veic konsultatīvo darbu.

Nesenākais no vebināriem mērķēts uz rūpēm par savu fizisko un psihoemocionālolabizjūtu, strādājot attālinātā režīmā. Droša un veselīga darba vide, ergonomisku darba pozu un izkustēšanās nozīme, kā izvairīties no negatīvi noskaņojošām domāšanas kļūdām, un kā atslābināt prātu neziņas pilnā laikā – šīs tēmas ekspertu stāstījumā nu pieejamas ikvienam interesentam. Šī vebināra saturs noderēs visiem, kuri strādā attālināti.

"Šis vebinārs, kas organizēts sadarbībā ar Latvijas Psihologu biedrību, līdztekus citiem katedras sagatavotajiem resursiem un avotiem, profesionāļiem var kļūt par vēl vienu atbalsta un iedvesmas resursu laikā, kad esam fiziski attālināti un mācāmies stādāt, un sadarboties, būt sociāli iesaistīti, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Strādājot attālināti un mācoties jaunā veidā sabalansēt savu dzīves ritmu un pienākumus, uzmanība jāvelta ne vien tehnoloģiju apguvei, bet arī rūpēm par sevi. Tiešsaistes vebināri ir viena no iespējām, kā apvienojot uzkrāto pieredzi kopīgi mācīties" saka RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja profesore Kristīne Mārtinsone.

Vebināra ievadā par drošu un veselīgu darba vidi attālināta darba laikā stāsta RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors asociētais profesors Ivars Vanadziņš. Viņš analizē balss pārslodzes un redzes pārpūles riskus, telpas pielāgošanu darba vajadzībām, ergonomiskus palīglīdzekļus, kas varētu aiztaupīt tēriņus veselības uzlabošanai vēlākos dzīves gados, kā arī atgādina svarīgākās ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.

Savukārt par to, kas ir tipiskākās domāšanas kļūdas, kā tās atpazīt, kāpēc to skaits var pieaugt pārmaiņu un neskaidrības laikā, un kā no tām izvairīties, stāsta sertificēta konsultatīvā, klīniskā un veselības psiholoģe, Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centra Intellegopārstāve Katrīna Žaltkovska. Psiholoģe ieskicē to, kā ar vispārināšanu, pārspīlēšanu, kategorizēšanu vai melnbaltu domāšanu negatīvi deformējam savu uztveri un nodarām sev pāri.

Ar ergonomisku un aktīvu sēdēšanu, tostarp praktiskiem vingrinājumiem, vebinārā iepazīstina RSU Rehabilitācijas katedras docētāja, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja fizioterapeite Līva Tiesnese.

Tikmēr pasākumu noslēdz Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras lektore, studiju programmas Medicīna doktorante, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, deju un kustību terapeite un supervizoreIndra Majore-Dūšele ar stāstījumu par atslābināšanās nozīmi un prasmēm, kas palīdz panākt līdzsvaru starp ķermeņa un psihoemocionālajām vajadzībām.

Lai gan vebinārsvērsts tieši uz psiholoģiskās palīdzības psihologiem, kuriem liela daļa darba patlaban norit attālināti, vebināra saturs būs saistošs ikvienam, kam rūp fiziskā un psihoemocionālā labsajūta jaunajā, COVID-19 radītajā realitātē.

Vebināra ieraksts pieejams šeit: ej.uz/Psihologijas-vebinars

