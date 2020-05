Elīnas Grejas pieredzes stāsts ES fondu projektā "Proti un dari"

Elīna Greja stāsta par savu pieredzi un iespaidiem, piedaloties projektā "Proti un dari", ko finansē Eiropas Sociālā fonds:

"Par projekta "Proti un dari" darbību Ogrē es uzzināju no saviem tuviniekiem. Nesen ar savu ģimeni es biju atgriezusies uz patstāvīgu dzīvi Latvijā pēc astoņiem Lielbritānijā pavadītiem gadiem. Jutos diezgan vientuļa, ņemot vērā to, ka esmu četru mazu bērnu māmiņa un Latvijā sākām visu no jauna. Nebija skaidrs kādā virzienā man attīstīties tālāk. Dalība projektā mani ieinteresēja, bet nebiju pārliecināta vai spēšu uzstādītos mērķus sasniegt, jo manai jaunākajai meitai bija tikai nepilni divi gadi. Mani ļoti iedrošināja mana programmas vadītāja Ilona Reinholde, kura man palīdzēja noformulēt un saprast, ko es pati vēlos. Programmu izpildīt palīdzēja mentors Edgars Aprāns, neskatoties uz to, ka dažkārt nācās pamainīt programmu, jo parasti kāds no bērniem slimoja.

Man nebija skaidra mana profesionālā virzība, tāpēc man bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām. Nepārvarams šķērslis man bija mobilitātes problēma, tāpēc man tika piedāvāta iespēja projekta ietvaros apgūt B kategorijas autovadītāja prasmes. Šos kursus es izgāju autoskolā "Tīģeris", kurus vadīja brīnišķīga pasniedzēja Aija Sniķere, arī autoskolas braukšanas instruktori bija atbalstoši un profesionāli.

Projekts man palīdzēja, nebaidoties skatīties nākotnē un noticēt saviem sapņiem (tagad es vadu pati savu automašīnu). Finansiāli es kā daudzbērnu ģimenes mamma noteikti nespētu to paveikt bez projekta atbalsta. Esmu arī atradusi savu profesiju un šogad pabeigšu frizieru apmācību, iegūstot friziera kvalifikāciju, (šoriez jau pati varēju apmaksāt mācības, bet virzienu atrast man palīdzēja projekts), kā arī savu prakses vietu es izvēlējos Pestīšanas armijas Sociālo centru, kur man ir iespēja izmantot savas friziera prasmes, palīdzot bezpajumtniekiem un grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Liels paldies Ogres novada pašvaldībai un ES fondu projektam "Proti un dari", un, protams, vislielākais paldies Ilonai Reinholdei un Edgaram Aprānam, ka palīdzējāt man realizēt manus sapņus!”

