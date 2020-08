Dakteris Blimhens savā dzimtajā Ogrē atgriežas ar lielisku darba pieredzi un piedāvājumu

SIA "Ogres rajona slimnīca" augustā darbu uzsāks pieredzējis ginekologs, dzemdību speciālists Andris Blimhens, kurš iepriekš ilgus gadus Jēkabpils reģionālajā slimnīcā vadījis Ginekoloģijas nodaļu.

Ogres slimnīcai nenovērtējams ieguvums ir tas, ka dakteris Blimhens pacientus pieņems ne vien ambulatori, bet veiks arī sarežģītas ginekoloģiskās operācijas, kādas šeit iepriekš netika veiktas, un, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību, pacientēm vairs nebūs jāmēro ceļš uz galvaspilsētu vai kādu citu slimnīcu.

Par pieredzējušo kolēģi priecājas ne vien Dzemdību – ginekoloģijas nodaļas kolektīvs, bet arī Ogres slimnīcas vadība.

Ogrē strādās viens no ekstra klases ginekologiem Latvijā

"To, ka mūsu kolektīvam pievienosies tik pieredzējis ārsts kā Andris Blimhens, vērtēju ļoti pozitīvi. Ogri Pierīgā redzu kā vietu, kur ļoti mierīgos, komfortablos apstākļos varēs saņemt ginekoloģisko palīdzību – ginekoloģiskā profila operācijas ļoti kvalitatīvā veidolā. Tam ir divi galvenie nosacījumi – labi speciālisti un laba aparatūra. Pastiprināsim mūsu materiāli tehnisko bāzi ar jaunu instrumentāriju un uzsāksim darbu. Iepriekš sarežģītākos gadījumos, ja bija nepieciešams veikt ginekoloģiskā profila operācijas, pacientes sūtījām uz galvaspilsētu, tagad ceram, ka daudzas pacientes no galvaspilsētas brauks pie mums, jo vajadzība pēc šādām operācijām ir ļoti liela un dakteris Blimhens ir viens no ekstra klases ginekologiem Latvijā. Lepojos, ka varēšu strādāt ar šādu kolēģi, bet vislielākās ieguvējas, nenoliedami, būs pacientes," saka SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs.

Ginekoloģija – ārsta sirdslieta

Andris Blimhens Ogres slimnīcā pacientes sāks pieņemt no augusta. Viņš ir ārsts ar 35 gadu darba pieredzi, no kuriem 32 vadījis Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ginekoloģijas nodaļu un vairāk nekā 20 gadus vadījis Austrumlatvijas perinatālā centra Dzemdību nodaļu un piedalījies tās izveidē. Šajā centrā palīdzība tiek sniegta visa Latgales reģiona, Aizkraukles un Madonas novada problemātiskām dzemdētājām, kurām konstatētas dažādas blakus saslimšanas – paaugstināts asinsspiediens, cukura diabēts, plaušu problēmas utt.

"Centīšos iekļauties Ogres slimnīcas Dzemdību – ginekoloģijas nodaļas darbā, jo komandas atbalsts ir ļoti svarīgs. Ja ir sarežģīts gadījums, tad jāliek galvas kopā un jāmeklē pareizākais risinājums. Nekad neesmu skaitījis savas darba stundas, jo pacients ir galvenais un ārstam jādara viss, kas nāk par labu pacientam," saka A.Blimhens, piebilstot, ka ginekoloģija, ja tā var teikt, ir viņa sirdslieta.

Daktera Blimhena atgriešanās Ogrē zināmā mērā ir likumsakarīga, jo šī ir viņa bērnības un jaunības dienu pilsēta. Tieši Ogrē pabeidzis vidusskolu, viņš devās studēt uz Rīgas Medicīnas institūtu, kur pabeidza arī rezidentūru.

«To, ka vēlos studēt medicīnu, zināju jau pamatskolā. Mana mamma Skaidrīte Blimhena, arī bija ārste – ginekoloģe un ilgus gadus nostrādāja Ogres rajona slimnīcā. Par specialitātes izvēli domas bija dažādas, bet ginekoloģiju daļēji, iespējams, izvēlējos mammas iespaidā, daļēji to pasniedzēju iespaidā, pie kuriem nonācu, apgūstot specialitāšu ciklu. Kādreiz sievietes bija nedaudz konservatīvākas, bet tagad vīrieti – ginekologu uztver kā pašsaprotamu, jo faktiski dzemdniecība ir ļoti smaga specialitāte, kur vajag gan lielu fizisko, gan arī garīgo spēku, izturību un nosvērtību. Ja raugās pasaulē, kongresos, vadošie ginekologi pārsvarā ir vīrieši. Īpaši smagi ir strādāt stacionārā. Nopietnos gadījumus visu izšķir minūtes, un ārstam jāatbild nevis par vienu, bet par divām dzīvībām – māmiņu un bērniņu," saka A.Blimhens.

Ogrē varēs veikt vissarežģītākās ginekoloģiskās operācijas

Tiklīdz ar Ogres slimnīcas vadības atbalstu būs iegādāta nepieciešamā aparatūra operāciju zāles aprīkošanai, A.Blimhens tepat, Ogrē, varēs veikt vissarežģītākās dzemdes operācijas, kādas iepriekš bija iespējams veikt tikai Rīgā.

"Ceru, ka spēšu piesaistīt jaunus pacientus, jo uzskatu, ka ķirurģijā man ir gana liela pieredze. Dzemdes operācijas nepieciešamības gadījumā ietver arī dzemdes izņemšanu pie dažādām miomām, tās ir arī olnīcu cistu operācijas, ārpus dzemdes grūtniecības, dažādi saaugumi. Veikšu gan laparoskopiskās, gan lapratomiskās operācijas. Mans galvenais princips ir nekaitēt, kaut drusku, bet palīdzēt. Nedrīkst operēt tikai operēšanas pēc. Ja, piemēram, sievietei nav bijušas dzemdības un ir olnīcas cista, uzskatu, ka jādara viss, lai šo olnīcu izdotos saglabāt. Man ir zināma pieredze arī neauglības problēmu risināšanā, un, iespējams, būs pacienti, kam vajadzēs arī šāda veida palīdzību.

Pieņemšu gan ambulatori, gan arī veikšu nepieciešamās operācijas. Manā skatījumā: gan ārstam, gan pacientam ir ļoti svarīgi, ka ambulatorā pieņemšana ir līdzās stacionāram, jo veidojas pēctecība – esi ar pacientu strādājis ambulatori un pēc tam darbu iespējams turpināt stacionārā," saka A.Blimhens, piebilstot, ka, protams, ne vien ķirurgam, bet arī aparatūrai, ar kuru strādāt, ir nozīme.

Ir svarīga attieksme un sapratne

"Aparatūra, ko slimnīca iegādāsies, būs domāta lielo operāciju veikšanai. Man patika dr. Širova attieksme pret šiem jautājumiem. Kad ar slimnīcas vadītāju runājām, viņš teica, ka varbūt šo sarežģīto gadījumu sākotnēji nebūs tik daudz, bet arī tajos iespēja sniegt nepieciešamo palīdzību ir ļoti svarīga. Arī ugunsdzēsēji nedzēš katru dienu ugunsgrēkus, bet šis dienests ir ļoti svarīgs. Tieši attieksme un sapratne bija viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos nākt strādāt Ogrē, lai gan saņēmu arī vairākus citus piedāvājumus. Ogres slimnīcā ir loti labs kolektīvs, un ceru, ka spēšu ieviest arī ko jaunu, kas bija Jēkabpilī. Arī Ogrē ir ko mācīties, piemēram, epidurālā atsāpināšana dzemdībās. Jēkabpilī to nepielietoja anesteziologu noslodzes dēļ, bet Ogrē ir šāda lieliska iespēja. Man tas būs jaunums – dzemdību vadīšana ar epidurālo anestēziju. Tas ļoti priecē, jo ir mūsdienīgi un cilvēcīgi. No darba Jēkabpils reģionālajā slimnīcā aizgāju, jo īsā laika posmā divreiz mainījās slimnīcas vadība un mums ar jauno slimnīcas vadību nesakrita skatījums par dienesta tālāko attīstību," saka A.Blimhens, kurš Ogrē atgriezies ne vien strādāt, bet arī dzīvot.

Ja ir mērķis, būs arī rezultāts

"Jēkabpilī nonācu tūdaļ pēc institūta beigšanas, valsts sadales rezultātā, jo tobrīd Ogrē nebija vakantas ginekologa vietas. Sākumā domāju, ka uz īsu laiku, bet sanāca citādi, jo Jēkabpilī nodibināju ģimeni un tur arī paliku. Man līdz šim ir bijusi tikai viena darba vieta. No vecākiem, kuri tagad jau aizsaulē, Ogrē esmu mantojis māju, kas, starp citu, atrodas netālu no slimnīcas un kurā tagad esmu atgriezies. Ceru, ka ar laiku uz Ogri pārcelsies mana sieva, kura arī ir ārste – neonatologs un pagaidām strādā Jēkabpilī. Viņai ir liela pieredze jaundzimušo aprūpē. Medicīnu izvēlējusies arī mūsu vecākā meita, kura beidz rezidentūru un būs ārsts – neirologs. Priecājos, ka turpmāk ne vien strādāšu, bet arī dzīvošu Ogrē, kas kopš manas jaunības ir mainījusies līdz nepazīšanai. Piemēram, ir patīkami ar bērniem un mazbērniem pastaigāt pa gājēju ielu. Ja gan pilsētas, gan slimnīcas vadībai ir mērķis, uz kuru virzīties, tad ir arī rezultāts. Ceru, kas spēšu attaisnot uz mani liktās cerības un ieguvēji būsim visi, bet pirmām kārtām pacienti, kuriem novēlu mums uzticēties. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pacientes justos veselas, justos ērti un labi arī psiholoģiski, jo daudzos gadījumos vairs nevajadzēs stāvēt Rīgā rindā uz operāciju, ko tagad varēs veikt šeit, Ogrē," saka A.Blimhens.

Ginekologs ir tiešās pieejamības speciālists, un, lai to apmeklētu, nav nepieciešams ārsta norīkojums. Pieteikties uz konsultāciju pie dr. Blimhena vai jebkura cita speciālista Ogres slimnīcas Dzemdību – ginekoloģijas nodaļā var, zvanot uz tālruni +371 20388403 vai rakstot uz e – pastu: poliklinika@ogresslimnica.lv.

Ievērojot augstus epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid –19 pandēmijas laikā, pacientiem, ierodoties slimnīcā, ir jābūt sejas maskai un jāparaksta apliecinājums par Covid –19» simptomu neesamību un neatrašanos pašizolācijā vai karantīnā.

Dzintra Dzene, OVV

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/47496