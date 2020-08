Lakstīgalu iela Ogrē – latvisko vērtību satikšanās vieta

Tie, kas ikdienas gaitās Ogrē dodas pa Lakstīgalu ielu, noteikti ielas viducī, no abām pusēm labi pārredzamā vietā, ir pamanījuši prāvu, no ozolkoka izgatavotu Mātes Lakstīgalas skulptūru, bet tikai retais ir iedomājies pavērst skatu uz augšu, kur uz koku stumbriem ērti iekārtojušās vēl 15 atšķirīga un unikālas metāla Lakstīgalas. Katra no tām ir ar savu stāstu par šajā ielā agrāk un tagad dzīvojošiem cilvēkiem.

Lakstīgalas Ogrē, Lakstīgalu ielā, uzstādītas pērn, projektu konkursa "Veidojam vidi ap mums" ietvaros, godinot Lakstīgalu ielas iedzīvotājus. Projekta "Lakstīgala" pieteicēji un īstenotāji – Lakstīgalu ielā dzīvojošā Kronbergu ģimene.

Stāsts ir ne tikai par lakstīgalām, bet par satikšanos

"Ideja par minētā projekta īstenošanu mums ar vīru Arti radās pēc brauciena uz Liepāju, kur netālu no koncertzāles "Pūt vējiņi" izveidots apjomīgs vides objekts "Spoku koks", kas veltīts latviešu leģendārajai rokgrupai "Līvi" un ir kļuvis par iemīļotu satikšanās vietu. Nolēmām, kāpēc gan kas līdzīgs nevarētu būt arī pie mums, Ogrē. Ir teiciens, ko parasti novēl draugiem – lai tu pareizā laikā, pareizā vietā satiktu pareizos cilvēkus. Arī mūsu stāsts nav tikai par lakstīgalām, bet par satikšanos. Uz Lakstīgalu ielas pareizā laikā satikās Ogres novada pašvaldības pārstāvji un ielas iedzīvotāji, lai kopīgi spriestu par Lakstīgalu ielas seguma labiekārtošanas darbiem. Šīs tikšanās laikā Liepājā dzimusī ideja ieguva konkrētas aprises. Šeit, uz Lakstīgalu ielas, kur ir tikai 15 mājas, veidojot šo projektu, apkopojot katras dzimtas stāstus, notika satikšanās ar 15 apbrīnojamām, stiprām, strādīgām, mērķtiecīgām, savu pilsētu un zemi mīlošām dzimtām. Te kādreiz un arī tagad dzīvo neparasti cilvēki, kuriem par godu tapa stāsts par Māti Lakstīgalu un 15 mazajiem Lakstīgalas bērniem. Starp citu, šogad par godu šim satikšanās stāstam Artis sarakstījis mūziku dziesmai ar Imanta Ziedoņa vārdiem "Satikšanās", kuru pats izpilda kopā ar Latvijas Nacionālās operas solisti Jūliju Vasiļjevu," stāsta Ida Aiga Kronberga.

Katra no lakstīgalām iemieso būtiskas vērtības

Projektu konkursa rezultātā pašvaldība ieceres īstenošanai piešķīra finansējumu – 1500 eiro jeb faktiski 1185 eiro (atskaitot reverso PVN).

"Galvenais projekta īstenotājs, daļēji arī sponsors un dvēsele ir Artis. Mūsu ģimenē darbi ir sadalīti – vīrs atbild par lielām lietām, es – par sīkajām, smalkajām detaļām. Lielā ozolkoka lakstīgala ir viņa darba rezultāts, bet 15 mazie lakstīgalas bērni ir manā pārziņā. Soli pa solim apkopoju Lakstīgalu ielas iedzīvotāju stāstus, lai saprastu, kādai tieši jāizskatās katrai lakstīgalai. Katra no tām atbilst šeit dzīvojošo cilvēku būtiskākajām īpašībām, profesijai vai vaļaspriekam," stāsta Ida Aiga.

Lakstīgalu iela Ogrē ir ar senu vēsturi. Tā atrodas netālu no Daugavas un Ogres upes. Ap 1990.gadu daļa Rīgas inteliģences kā vasarnīcas vietu izvēlējās zaļo kūrortpilsētu Ogri, kur viegli varēja nokļūt pa dzelzceļu. Šeit tika būvētas vasarnīcas, kad ielai vēl nemaz nebija nosaukuma.

"Kādreiz Latvijā godā celtas profesijas, kurās cilvēki ieguldīja savu sirdi, prātu un darbu, radot paliekošas vērtības un tās nododot no paaudzes paaudzē. Projekts "Lakstīgala" ir latvisko vērtību un no tām izrietošo profesiju celšana gaismā un godināšana. Liels paldies par dalību projekta īstenošanā jāsaka Jānim Zaharānam, kura ideja bija mazās lakstīgalas izgriezt no "COR – TEN" rūsinātā tērauda, lai, izvietojot kokos, tās labi iederētos. 1931.gadā viņa vecvectēvs Juris Pēterosns (dzimis 1888.gadā Vecmuižas pagastā) nopirka no kādreizējās Sprēstiņu muižas zemes gabalu Nr.7 un līdz 1934.gadam izbūvēja tur ģimenes māju, kas šobrīd joprojām atrodas uz šī zemes gabala (sākotnējā adrese Lakstīgalu iela 9, vēlāk Lakstīgalu ielā 13). Juris gatavojis murdus nēģu zvejai, no klūgām pinis izsmalcinātus galdus un krēslus. Sieva Hermīne, kura izglītību ieguvusi Kaucmindē, krustdūrienu smalkumus mācījusi Ogres skolā. Jura dēls Edvīns Pētersons, būdams kaislīgs makšķernieks, visu mūžu makšķerējis un Lakstīgalu ielā kūpinājis zivis. Par godu šai darbīgajai dzimtai izvietota Zvejnieka lakstīgala," ar vienas lakstīgalas stāstu dalās Artis, bet šādus stāstus var izstāstīt par katru no 15 Lakstīgalu ielas lakstīgalām.

Godina amatus un prasmes

Tā, piemēram, Ogres kino dzimis tieši Lakstīgalu ielā! Kino Lakstīgala veltīta Elvīrai Jasulei, kura dzīvojusi šajā ielā un 1929.gadā uz Ogri no Rīgas atvedusi kino! Ielas sākumā sievišķīga Lakstīgala Adītāja veltīta čaklajai rokdarbniece Ināras kundzei. Nākamā lakstīgala (Lakstīgalu ielā 3) – ceļu un tiltu būvinženierim Fjodoram Gusevam, kurš visu mūžu strādājis par transporta celtniecības ceļu remonta uzņēmuma vadītāju, arī laikā, kad 1966.gadā tika būvēts Loka tilts. Savukārt Sportiskā Lakstīgala – atlētiska, vīrišķīga ar regbija bumbu, tapusi par godu Latvijas Regbija federācijas valdes priekšsēdētājam Aivaram Pileniekam. Viena no lakstīgalām – Čaklā lakstīgala – ar kaplīti, grābeklīti un spainīti – tapusi par godu daiļdārzniecei Gaļinas kundzei, kura Lakstīgalu ielā dzīvo jau 25 gadus. Gaļinas kundzes dārzā ikvienā sezonā ziedi zied vismaz deviņās krāsās un uz dārzu viņa dodas kā uz svētkiem – svārkos un baltās čībās. Sava lakstīgala – Hokejists – ir arī Daumanta kungam, kurš Lakstīgalu ielā dzīvo jau 32 gadus un, būdams bērns, kad vēl nebija uzbūvēti HES, slidojis uz Ogres upe ledus. Ar hokeju aizrāvušies arī citi šīs ielas iedzīvotāji. Savukārt Lakstīgala Ugunsdzēsējs vēsta par šajā ielā dzīvojošajām ģimenēm, kurās vīri darījuši šo tik vīrišķīgo un godājamo ugunsdzēsēja – glābēja darbu pat vairāku paaudžu garumā.

Stāstus par lakstīgalām varētu turpināt vēl un vēl – tie vēsta gan par mīlestību pret mūzikas instrumentu latviskā kultūrā, dzīvniekiem, peldēšanas sportu, futbolu, zināšanām, kuras apgūstamas, lasot grāmatas, gan Latvijas ārstniecības augiem, gan sirdsmīlestību un degsmi tautas dejā.

Paldies tiem, kas palīdzēja īstenot ieceri

"Uzstādīt 15 Lakstīgalu bērnus talkā nāca teju vai visi ielas iedzīvotāji – kāds izlīdzēja ar kāpnēm, cits ar instrumentiem. Tā bija iespēja mums vienam otru arī labāk iepazīt un sadraudzēties, pēc padarītā darba kopīgi nobaudot putru. Protams, šo projektu nebūtu bijis iespējams īstenot arī bez citu atsaucīgu cilvēku palīdzības. Liels paldies par sapratni un pretimnākšanu Lakstīgalu "krustmātēm" no Ogres novada pašvaldības – Lienei Zīliņai un Senijai Smiltniecei. Milzīgs paldies arī Pāvelam Elksnītim – profesionālam akmens un metāla pazinējam, kurš palīdzēja uzstādīt ozolkoka Lakstīgalu Māti, sniedzot pareizāko risinājumu, kā savienot ozolkoku ar metālu un akmeni. Katra ģimene uzticēja savas dzimtas stāstu par viņu vērtībām, un tad, strādājot kopā ar mākslinieci Agniju Saprovsku, sešu mēnešu darba rezultātā mazās lakstīgalas tapa pārdomāti līdz pat detaļām. Projekta budžets bija ierobežots, tāpēc liels paldies arī SIA "Arings" un SIA "Ceļdaris" par izlīdzēšanu ar smago tehniku bez jebkādas atlīdzības,» saka Ida Aiga.

Kāpēc gan nevarētu būt arī Lakstīgalu ielas svētki?

Uzņēmīgajiem Lakstīgalu ielas iedzīvotājiem ir ieceres arī nākotnei. Artis no Rīgas uz Ogri pārcēlās tikai pirms pieciem gadiem. Vēl dzīvodams Rīgā, Lienes ielā, 2015.gada 18.augustā, kad Lienes svin savu vārda dienu, viņš bija tas, kurš nolēma noorganizēt vērienīgus Lienes ielas svētkus visas dienas garumā. Šos svētkus apmeklēja vairāki tūkstoši iedzīvotāju. Artim ir doma nākotnē līdzīgā veidā noorganizēt arī Lakstīgalu ielas svētkus un iedibināt to kā tradīciju. Protams, lai šo ieceri īstenotu, jāsāk ar ielas seguma sakārtošanu.

"Sarunas ar pašvaldību ir sāktas un nākotnē ceram uz pozitīvu risinājumu, jo šī ir svarīga iela, kas savieno Ogri ar Pārogri – bērni pa to dodas uz skolu, pieaugušie savās ikdienas gaitās. Gājēju plūsma ir gana liela, tāpēc esam ieinteresēti ielas sakārtošanā, lai tai būtu estētisks skats un, vērojot lakstīgalas, nebūtu jābrien pa dubļiem. Tad arī varētu realizēt ideju par Lakstīgalu ielas svētkiem," saka Artis, piebilstot, ka ir lietas, kas ir pašvaldības ziņā, taču ļoti daudz var paveikt paši iedzīvotāji.

Apkārtējās vides sakopšanā daudz varam izdarīt mēs paši

"Daudzi ieraduši žēloties, ka Helmanis, ka pašvaldība, valdība, prezidents nedara šo vai to, bet sāc ar sevi! Ļoti daudz savas apkārtējās vides sakopšanā un uzlabošanā varam izdarīt tieši mēs paši, iedzīvotāji, un domāju, šis projekts tam ir spilgts piemērs. Ceram, ka tas iedrošinās arī citus īstenot savas ieceres. Viens cilvēks kā maza sniega bumbiņa var pavilkt līdzi citus un, skat, jau veidojas liels skaists sniega vīrs. Gandarījums par realizēto ieceri ir ļoti liels, jo, kā jau minēju, tas nav tikai stāsts par lakstīgalām, tas ir stāsts par satikšanos, tas ir stāsts pa mūsu vēsturi. Veidojot šo projektu, uzzinājām gan par deviņiem ozoliem, kas šeit kādreiz auguši, gan par ratu pajūgiem, kas braukuši pa šo ielu, un daudz ko citu. Tas ir arī stāsts par tagadni – kāda šīs ielas iedzīvotāja meita, kura veselības dēļ nevar aiziet līdz kapiem, nāk pie tēvam par godu uzstādītās lakstīgalas... Bērni, ejot uz skolu, apmīļo Māti Lakstīgalu, pat atstāj pie tās ziedus un konfektes. Mammas dodas pastaigā un māca bērnus nevis raudzīties peļķēs, bet uz augšu – uz gaismu un ar mazuļiem izvēlas sev mīļāko lakstīgalu. Tas ir stāsts arī par mums pašiem, par to, ko mēs atstāsim nākamajām paaudzēm," saka Kronbergu ģimene.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/atbildam/47740