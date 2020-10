Ogres tehnikums pārdevis kokus; ar Ikšķiles mēra ģimeni saistītais pircējs aizmucis nesamaksājis

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ogres tehnikums" pārdevis 40 kravas mašīnas ar kokiem, bet ar Ikšķiles mēra ģimeni saistītais pircējs aizmucis nesamaksājis, vēsta raidījums "Nekā personīga".

Ogres tehnikums gribējis pārdot savu audzēkņu nozāģētos kokus. Kāda firma tos savākusi, apsolot samaksāt. Šobrīd firma bankrotējusi un nauda pazudusi. Uzņēmuma pārstāvis ir kādas Ikšķiles pašvaldības vadītāja dēls. Valsts negodīgu uzņēmēju dēļ, visticamāk, zaudējusi 50 000 eiro.

Augustā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska devās uz Ikšķili, sarokojās ar mēru Induli Trapiņu. Kopā ar vietējiem apjūsmoja Ikšķiles mācību iestādes. Vizīte noritēja draudzīgā un pacilātā gaisotnē. Tikmēr "Nekā personīga" kļuvis zināms, ka Šuplinskas vadīto ministriju un Ikšķiles mēru vieno iepriekš minētais darījums ar sliktām beigām, kas aizsākās 2018. gada vasarā.

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošais Ogres tehnikums māca jauniešus, kuri savu dzīvi grib saistīt ar mežu un kokiem. Te var apgūt meža mašīnu operatora, tehniķa, galdnieka, namdara un daudzas citas profesijas. Mācību ietvaros tehnikuma audzēkņi pēdējos astoņus gadus trenējas arī koku zāģēšanā. Tas notiek Izglītības un zinātnes ministrijai piederošā mežā. Katru sakrājas nozāģētie koki, ko tehnikums pārdod. To apjomi gan neesot lieli, interesantu nav daudz. Cenu aptaujās atlasa izdevīgākos pircējus. Naudu iegulda tehnikuma uzturēšanā.

2018. gada vasarā mācību iestāde uzrunāja 19 iespējamos pircējus. Atsaukušies tikai divi. Izvēlēts izdevīgākais piedāvājums – uzņēmums "Wood from Forest", kas iepriekš koku iepirkumos tehnikumā nebija piedalījies.

Koki atradušies krāvumos vairākos mežu masīvos. Sertificēts mērītājs tos uzmērījis. Un ar uzņēmumu par koku izvešanu slēgti divi līgumi – 16. jūlijā un 20. augustā. Kopējais apjoms – nedaudz vairāk nekā 660 kubikmetri, kas ir aptuveni 40 baļķvedēju auto kravas. Firma kokus aizveda un apņēmās samaksāt 55 546 eiro un 94 centus.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante:""Wood from Forest" mums solīja, ka atmaksās. Mēs šo samaksu gaidījām. Ir arī apliecinājuma vēstule ar visu zīmogu, kur apņēmās, ka līdz konkrētam laikam samaksās."

Pirmais līgums bija slēgts ar "Wood from Forest" 100% īpašnieku Agni Briģi. Bet vēlāk darījuma sarunas vedis otrā līguma slēdzējs Jānis Trapiņš, kurš ir Ikšķiles domes priekšsēdētāja dēls.

Ogres tehnikuma direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Baiba Liepiņa:"Pēc līguma tad, kad tiek saņemta krava, tad tā tiek uzmērīta vēlreiz. Pārmērīta. Nodošanas pieņemšanas akts par kravu tiek sastādīts. Savilkta visa grāmatvedības dokumentācija un tad tikai notiek maksājumi. Un tad, kad šie nodošanas, pieņemšanas akti bija jānodod tehnikumam, tad tajā brīdī iesaistījās Jānis Trapiņš."

Tehnikums dažus mēnešus gaidīja apsolīto naudu, bet tā kontā neienāca. Pagājušā gada pavasarī sākās firmas pārstāvju meklēšana. Sazvanīts, Ikšķiles mēra dēls, kurš pēc pārrunām piedāvājis noslēgt vienošanos, ka tehnikums parādu cedēs un naudu atmaksās otra ar Trapiņu saistīta firma SIA "Rigo Rent". Tā tobrīd pilnībā piederēja Ikšķiles mēra vedeklai. Bijuši solījumi, ka tā tad arī naudu atmaksās.

"Ogres tehnikuma" jurists Haldors Ivanovskis:""Wood from Forest" vārdā komunicēja un ieradās komercpilnvarnieks Jānis Trapiņš. Kurš oficiāli nebija ne valdē, ne dalībnieks, bet viņš uz komercpilnvaru pamata pārstāvēja šo SIA. Un, ja bija kāds SIA, kurš bija gatavs šīs prasības pārņemt, mēs noslēdzām cesijas līgumu. Šajā SIA nebija viņš, bet, ja nemaldos, viņa sieva."

Tehnikums nejauši uzzinājis, ka paralēli, kamēr notiek pārrunas par parāda atmaksu, Uzņēmumu reģistrs gatavojas "Wood from Forest" likvidēt. Jo no tās pāri bija palikusi tikai čaula – nebija pat neviena valdes locekļa. Lai pēdējā brīdī vēl mēģinātu savu naudu atgūt, tehnikums izvēlējās radošu pieeju – savu grāmatvedi iecēla par parādnieka "Wood from Forest" likvidatoru. Tas ļāva no bankām iegūt datus par firmas kontiem – tie bija tukši.

Pēdējo dažu gadu laikā no bankomātiem skaidrā naudā izskaitīti 306 715 eiro. Kurš naudu bija izņēmis, no dokumentiem nav saprotams. "Ogres tehnikums" vērsās policijā, jo uzskatīja, ka uzņēmums apkrāpis valsti. Policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde kriminālprocesu uzsākt atteicās, lai gan firma bija arī nodokļu parādnieks ar 29 364 eiro parādu.

"Ogres tehnikuma" direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Baiba Liepiņa: "Mēs ar viņu runājām, viņš ar savu rociņu mums uzrakstīja līgumu, ka apņemos tad un tad veikt maksājumus. Bet tā bija tikai tāda apņemšanās. Godīgi sakot, no malas tas izskatās tā bija apzināta darbība kā vilcināt laiku un nemaksāt naudu. Es arī jūtos atbildīga, ka gala rezultātā mēs nonācām līdz tam, kad ar "Wood from Forest" tika slēgts līgums. Nu, tas tāds pirmais gadījums, kad mēs nebijām gatavi, ja tā varētu būt apzināta darbība. Tagad es to vērtēju, ka tā bija apzināta darbība, vienkārši nesegt tos līdzekļus, kas viņam bija jāsedz."

Ogres tehnikuma grāmatvede Kristīne Buče skaidro, ka tika sūtīti arī maksājuma uzdevumi un it kā izskaitīta nauda ārā. Bet to naudu kontā tehnikums tā arī nesaņēmām. Viņa pieļauj, ka visi dokumenti ir viltoti.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante:"Mēs esam cirtēji un mums tagad ir jāpierāda, ka mēs esam tiešām pareizi rīkojušies, bet vainīgais, kurš ir apzadzis valsti, staigā nesodīts."

Tikmēr "Wood from Forest" agrākais pārstāvis Jānis Trapiņš, lūgts aprunāties par atgadījumu saistībā ar "Ogres tehnikumu", "Nekā personīga" prasīja jautājumus atsūtīt e-pastā, solot uz to atbildēt, tostarp uz jautājumu, vai uzņēmumam vajadzēja vai nevajadzēja maksāt naudu "Ogres tehnikumam".

"Nekā personīga" uzņēmēja un Ikšķiles mēra dēla Jāņa Trapiņa atbildes nesaņēma. Viņa sieva, kuras firmai SIA "Rigo Rent" cedēja vīra pārstāvētā uzņēmuma "Wood from Forest" parādu, bet tā arī "Ogres tehnikumam" to nesamaksāja, ir arī Ikšķiles tūrisma informācijas centra vadītāja. Vienlaikus viņai pieder 50% vēl citā firmā – "BATA logisti", kur biznesa partneris ir tas pats Agnis Briģis, kurš kopā ar Jāni Trapiņu slēdza līgumu par koku pirkšanu Ogrē.

Ikšķiles tūrisma informācijas centra vadītāja, SIA "Rigo Rent" valdes locekle un īpašniece Agneta Trapiņa apstiprina, ka Dagnis Briģis ir viņas biznesa partneris. Komentējot to, vai Briģis "uzmetis" valsts institūciju, nesamaksājot 50 000 par kokmateriāliem, viņa atbildēja, ka tiešām nezina, kādas šim cilvēkam ir citas saistības ar citu uzņēmumu, ar citiem sadarbības partneriem.

Uz jautājumu, vai Jānis Trapiņš skaitās viņas vīrs, viņa atbildēja – iespējams. Viņa atbildēja, ka nezina, vai vīrs esot braucis uz Ogres tehnikumu un solījis, ka tā nauda tiks samaksāta, bet tas netika izdarīts.

Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante teica, ka aizbraukusi pie Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja un informējusi par situāciju.

Ikšķiles domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš taujāts, vai viņam ir zināms par attiecīgo lietu, atbildēja lakoniski. "Ziniet, man nav šīs informācijas un komentēt kaut ko grūti, kaut ko grūti komentēt," sacīja Trapiņš, norādot, ka ar Branti runājis par daudziem jautājumiem. Taujāts, vai par attiecīgo lietu, viņš atbildēja neviennozīmīgi. "Nu, ja viņa teica, tad jau viņu arī tā domā, ka viņa par šo te lietu runājusi, bet es jums nevaru neko vairāk komentēt," sacīja Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs, norādot, ka nav soģis, lai pateiktu, melo vai nemelo.

Izglītības un zinātnes ministrijā uzskata, ka Ogres tehnikums izdarījis visu iespējamo, lai atgūtu valsts līdzekļus. Un, ja pat policija atteikusies rosināt krimināllietu, tad neko darīt vairs nevarot. Un valstij nāksies stāties kreditoru rindā. Jo Ogres tehnikuma parādniekam uzsākts maksātnespējas process.

Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta direktors Raimonds Kārkliņš: "Tiesiskajā faktiskajā situācijā, kādā Ogres tehnikums bija attiecībā uz šo divu pirkuma līguma izpildi, tas arī bija tas tiesiskais pareizais ceļš, kuru Ogres tehnikums izvēlējās gan kļūstot par likvidatoru un tādējādi nepieļautu šo situāciju, ka šis uzņēmums tika izslēgts no komercreģistra un attiecīgi zūd iespēja šos līdzekļus atgūt, gan arī veicot citas darbības. Respektīvi, Ogres tehnikums ir savu, teiksim tā, tiesisko iespēju robežās rīkojies atbildīgi un darījis to, kas arī normālā situācijā būs jādara jebkurai tiešās pārvaldes iestādei, kurai jāatgūst valsts līdzekļi, kas ir kaut kādā viena vai cita procesa ietvaros neiegūti. Mēs paļaujamies uz kompetentās iestādes lēmumu, kas ir Valsts policija, kas attiecīgi izsvērusi visus šī notikuma aspektus un attiecīgi arī pieņēmuši lēmumu, ka attiecīgajā nodarījumā nav noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes."

"Es tā, kā cerējām, ka mēs tādā veidā ietekmēsim, lai to naudiņu atskaita mums atpakaļ. Tā ir valsts iestāde, kas ir apkrāpta, tad tomēr atbildībai ir jābūt. Mana rīcība jau būtu tāda, ja ar manu bērnu kaut kas būtu, tad no personīgiem līdzekļiem maksātu," uzskata Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante.

Ikšķiles domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, komentējot Brantes teikto, ja viņai būtu tāda situācija izvērtusies, tad viņa kaut vai pati ņemtu un maksātu, kamēr tas visu nomaksāts, atbildēja, ka īsi. "Nu, tad lai viņa laikam tā arī dara. Nu, ko es varu komentēt?"

Maksātnespējas administratore Jūlija Ulberga "Nekā personīga" atklāja, ka, pamatojoties uz lielo uzņēmuma "Wood from Forest" nodokļu parādu Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra lietas materiālus pārsūtījusi pārbaudei Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijai. Un ņemot vērā, ka firmas agrākie valdes locekļi un īpašnieki slēpj un neatdod grāmatvedības dokumentus ne Ogres tehnikumam, ne arī maksātnespējas administratoram, par parāda atmaksāšanu ir uzsākta tiesvedība.

