"Treniņš" svētku brīvdienām

Atceries iepriekšējās divas, trīs nedēļas un acu priekšā iztēlojies sekojošo:

Ir decembra sākums. Tavi dāvanu saraksti vēl vairāk nekā citu gadu– turpina augt un augt. Šim maksimāli savā iztēlē pievieno arī kopā būšanu ar mājiniekiem, darba kolēģiem, draugiem un paziņām. ... un, laika veltīšana sev kā vienmēr kaut kur izplēn, vai ne? Tādēļ, tieši šobrīd – pēc visa šīgada savādā svētku jucekļa un kad ir atlikušas vēl pāris dienas atpūtai – apstājies un pārdomā, kādēļ, tiklīdz veikalu skatlogos iemirdzas eglīšu mantas un visapkārt sāk skanēt Ziemsvētku treļļi, tu pēkšņi pārstāj rūpēties par sevi?

Varbūt tāpēc, ka pēkšņi atkal gribas uzlikt savu ierasto "masku". Gribas citu priekšā "izrādīties", nevis būt pašam un tādam, kāds esi.

Diezin, kas notiktu, ja tu vienā mirklī sāktu runāt to, ko domā patiesībā, nevis uzvestos tā, kā tavuprāt vēlas tie, kuri ir ap tevi?

Uz minūti ļaujam sev, kaut vai domās, pārtraukt tamborēt vecos "musturus". Gan darba ziņā, gan personiskajās attiecībās, gan mājas dzīvē. Vienkārši, kaut vai fantāzijās – uz mirkli esi pats.

Izmanto vēl šīs pāris palikušās brīvās dienas un kaut uz mirkli "ieej sevī", savā iekšējā telpā un laukā. Lai atkal uzpildītos ar degvielu, lai papildinātos, lai atkal piepildītu pilnu savu trauku. Pārdomā, kas ir tas, kas iepriekšējās ikgadējās gadu mijās tev ir "derējis",un pajautā sev, ko no gadumijām tu gribi patiesībā. Tā, lai tu šos svētkus vari organizēt kā dāvanu – arī sev!

Kā to darīt?

-No rīta, pirms izritini kājas ārā no mīkstajiem palagiem, izdari ko līdzīgu mentālai "reģistrācijai" – par to, ko tu šodien vēlies. Nedomā ne par citiem cilvēkiem, ne par citām lietām. To var atļauties darīt arī ikdienā – savā kalendārā paredzēt laiku tieši sev. Vienalga, vai esi mājās, ciemos, kopā ar ģimeni, ar draugiem vai ceļo. Ja vēlies jogot, tad sāc stiepies! Ja vēlies skatīties seriālu – ērti iekārtojies un vienkārši sāc to darīt!

Tiklīdz šādas pāris "iečekošanās" minūtes esi sev atļāvis, tiklīdz vispirms esi "apciemojis" pats sevi un "izrādījies" pats savā priekšā, tā daudz vieglāk kļūst patiesi "izrādīties" arī citu priekšā, nevis tikai pieklājīgi atzvanīt, aizsūtīt foto no notikušā, vai vienkārši, kā ierasts, izstiept savu roku, lai otrs to sveicienam pakrata.

- Jā, relaksācija ir daļa no brīvdienu sajūtām, kuru nekad nevajadzētu aizmirst piekopt. Tomēr tas nenozīmē, ka arī fiziskās aktivitātes ir zemē metama lieta. Saka, ka viens no ātrākajiem un vieglākajiem veidiem, kā mainīt savu domāšanu, ir izkustināt sevi ķermeniski. Katru dienu atlicini kaut mazliet laika ķermeņa kustībām,un tad pavēro, kā tas "izkustina" arī tavu prātu.

Padomā, cik daudz spirgtāka cilvēciska būtne būsi, kad iznāksi no zumbas un jogas nodarbības, jeb kaut vai – vienkārši pēc rosīgas pastaigas. Varbūt nākamā gada ziemas brīvdienās, apciemojot savu dzimto pilsētu, tev būs iespēja ieskriet arī kādā batuta nodarbībā vietējā sporta zālē?

- Tikai tādēļ vien, ja tev ir tūkstotis plānu, ko darīt, ja esi ielūgts simts ballītēs un pasēdēšanās, nenozīmē, ka tev tas viss ir jādara. (Esi pārsteigts, ja?) Piešķir sev kādu plāniem neapkrautu laika sprīdi, lai dienas beigās nejustos izvārdzis un nomocījies.

Lūk, te, teikums: "man ir vajadzīga sava telpa," neiegūst negatīvu nokrāsu. Ir nepieciešams tikai mirklis, un tu jau saproti, ko tev no saviem tuvajiem cilvēkiem dzīvē vajag un ko nevajag. Radi sev kādu mīļvietu, kur tu ļauj sev atpūsties un būt klātesošs, kur ar tējas krūzi rokās ilgi vari pļāpāt ar saviem tuvajiem, kur ilgāk kā ierasts turpini dzīvoties pidžamā, vai kur iegrimsti pēcpusdienas miegā. Varbūt tā ir ilga plunčāšanās dziedinošā vannā?

-Pēdējais punkts: par to, kā atrastu kopīgu valodu ar saviem mīļajiem saistībā ar to, ko šodien darīt vēlies tu. Varbūt tas būs kopīgs treniņš, vai kopīga ēst gatavošana, kurā piedalās visi, vai kopīga meditācija, vai pašrocīgi pagatavota sejas maska un kopīga televīzijas pārraižu skatīšanās. Padalies ar saviem tuvajiem un izstāsti, kas patīk tev. "Ielaid" pie sevis arī tos, kurus tu mīli!

Tātad:

Svētku brīvdienās palaid vaļā visus savus iepriekšējos priekšstatus par to, kas tev būtu jādara citu labā. Ieskaties sevī. Kas ir tas, ko vajag tev?

Ja to darīsi, tad pirms-svētku, svētku un pēc-svētku nemiers un dusmas lēnām izzudīs.

Vēlreiz:

-Ikdienas "iečekošanās" sevī;

-Prioritāte – jebkura veida ķermeņa kustībai;

-Piešķir sev "telpu", jeb - vietu;

-Sadraudzējies ar to, ko gribi tu.

Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!

Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet

Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)

Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.

Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.

Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.

