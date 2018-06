Jaunieši no Ukrainas un Azerbaidžānas sadarbosies ar ogrēniešiem

Biedrība "LUX VIRIDIA" uzsāk sadarbību ar brīvprātīgajiem jauniešiem no Ukrainas un Azerbaidžānas, informē biedrības pārstāve Kristīne Eglīte.

Pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Erasmus + "Jaunatne darbībā" atbalstam, 4. un 5.jūnijā uz projekta "Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību" iepriekšējās plānošanas vizīti bija ieradušies biedrības "LUX VIRIDIA" sadarbības partneri Ramiz Aliyev un Vugar Babayev no jauniešu organizācijas "Common Sense" Azerbaidžānā un Vitalii Liubota un Tetiana Pokrovska no biedrības "Art and Therapeutic Center Neprotoptana Stezhyna" Ukrainā.

Projekta mērķis ir brīvprātīgo jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī mūsdienu sabiedrības informēšana.

Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitātes, kas vērstas uz brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi – radošā un jauniešiem saistošā veidā, veicinot jauniešu pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām katrā no projektā iesaistītajām valstīm, kā arī pozitīvi popularizēts darbs ar jaunatni, kas vērsts uz labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu.

Vizītes laikā ogrēnieši iepazīstināja sadarbības partnerus ar plānoto projekta norises vietu, viesu namu "Aļņi".

Viesi apmeklēja Ogres novada pašvaldību, kur klātienē tikās ar domes priekšsēdētāja vietnieku Gintu Sīviņu, kā arī devās uz Ogres novada sociālo dienestu, kur projekta sadarbības partnerus laipni uzņēma vadītāja Sarmīte Ozoliņa un viņas vietniece Ilona Reinholde.

"Lai iepazītos ar sekundāro projekta mērķauditoriju, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apmeklējām Dienas centru "Saime", kur kopā ar tā klientiem piedalījāmies mūzikas nodarbībā. Un, protams, daudz diskutējām par mobilitātes programmu un tās kvalitatīvu saturu, kā arī par daudz citām organizatoriskām niansēm. Vizītes noslēgumā devāmies uz Rīgu, lai kaut nedaudz, iepazīstinātu kolēģus ar mūsu valsts galvaspilsētu," norāda K.Eglīte.

Projektu plānots īstenot no 30.jūlija līdz 5.augustam viesu namā "Aļņi".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/41701