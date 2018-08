Jaunieši piedalās starptautiskā apmaiņā par brīvprātīgo darbu

No 30.jūlija līdz 5.augustam viesu namā "Aļņi", Tīnūžu pagastā, notiek starptautiska projekta "Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību" aktivitātes, informē biedrība "LUX VIRIDIA".

Pasākums vērsts uz brīvprātīgā darba sistēmas pilnveidi, radošā un jauniešiem saistošā veidā, veicinot jauniešu pieredzes apmaiņu, izpratni un zināšanas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros jaunieši pilnveidos brīvprātīgā darba līdzdalības sistēmu cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijai mūsdienu sabiedrībā. Caur izglītošanu un apmācībām, kas ir svarīgs un nepieciešams posms saskarsmē ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, plānots palielināt jauniešu skaitu, kuri ir gatavi iesaistīties un līdzdarboties sociālās integrācijas aktivitātēs.

Dalās pieredzē, apgūst jaunas zināšanas

Projektā kopskaitā piedalās 33 dalībnieki no Latvijas, Azerbaidžānas un Ukrainas vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuriem ir vēlme pašrealizēties, darboties, mācīties un iesaistīties dažādu sociālās integrācijas pasākumu organizēšanā un koordinēšanā. Apmaiņas laikā, tiekoties ar dažādu biedrību, fondu un iestāžu pārstāvjiem (Sarma Freiberga, Jurijs Lanavojs), strādājot ar pieredzējušiem pasniedzējiem no Ukrainas – Vitāliju Liubotu un Anastasiju Voitjuku, un darbojoties praktiski, dalībniekiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti, uzzināt par brīvprātīgā darba līdzdalības sistēmas pilnveidi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrības informēšanu par šādu cilvēku esamību, izmantojot dažādas interaktīvas formas.

Teatrālas un muzikālas aktivitātes

Piedaloties aktivitātēs, tās dalībniekiem tiek dota iespēja veidot izpratni par cilvēku ar īpašām vajadzībām fiziskām un emocionālām atšķirībām ikdienas dzīvē, caur teatrālām un muzikālām aktivitātēm informējot par to mūsdienu sabiedrību, tiek uzlabota prasme darboties individuāli un komandā, notiek savstarpēja pieredzes apmaiņa par sociālās integrācijas pasākumu idejām un to organizēšanu, jaunieši, sazinoties vairākās svešvalodās, uzlabo savas valodu zināšanas.

Cilvēki ar invaliditāti – sabiedrības daļa

Projektu "Brīvprātīgais darbs – kā tilts starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību" īsteno biedrība "Lux Viridia" Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras "Erasmus+" ietvaros. Biedrības pārstāve Zanda Vītola: "Cilvēki ar invaliditāti vienmēr ir bijuši, ir un būs mūsu sabiedrības neatņemama sastāvdaļa. Jo mēs to ātrāk sapratīsim un pieņemsim, jo vieglāk mums būs dzīvot. Manuprāt, izglītošanu par šiem jautājumiem, ir ļoti svarīgi sākt jau ar jauniešiem, turklāt ar tiem, kuri aktīvi darbojas kā brīvprātīgie, kuri ir ieinteresēti un mācīties griboši. Lai uzlabotu cilvēku ar īpašām vajadzībām iespēju pilntiesīgi iekļauties mūsdienu dzīves procesos, ir ļoti svarīgi attīstīt ilgtermiņa darbu ar jaunatni. Strādājot ar jaunatni jau šodien, mēs varam cerēt, ka rītdiena būs labāka."

Piekritu palīdzēt – ļoti iepatikās!

Projekta Latvijas dalībnieces Anitas Rudzītes pieredze brīvprātīgās darbā aizsākās pirms pieciem gadiem. "Māsa bija dzirdējusi, ka tiek meklēti brīvprātīgie sportisko un radošo aktivitāšu dienu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "IE[SPĒJA]" organizēšanā. Piekritu palīdzēt, un man tas iepatikās! Ļoti piesaistīja tā pozitīvā atmosfēra, cilvēku attieksme vienam pret otru. Katru gadu, kā brīvprātīgā, esmu nometnē "Iespēja", iesaistos arī dažādu pasākumu organizēšanā, šobrīd piepalīdzu ar dekorācijām un kostīmiem integratīvajā teātrī "Ārpus robežām", kurā spēlē cilvēki ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem no Ogres un Ikšķiles. Iesaistoties brīvprātīgā darbā, esmu kļuvusi daudz drošāka, atvērtāka, vairāk pieņemu visus cilvēkus sev apkārt." Anita divus gadus ir piedalījusies trīs dienu brīvprātīgo apmācībās, šī ir viņas pirmā starptautiska projekta pieredze. "Piedaloties šādās apmācībās, man ir iespēja iepazīt dažādu valstu cilvēkus un viņu kultūru, uzzināt viņu pieredzi darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām," saka Anita.

Palīdzēt sievietēm ar invaliditātei - apkaunojums

Viena no projekta dalībniecēm ir Sara Rajabli no Azerbaidžānas. Jaunietei ir tikai 21 gads, bet viņas apņēmība un degsme ir apbrīnojama! Sara atklāj, ka Azerbaidžānā sabiedrība ļoti nicinoši izturas pret cilvēkiem ar invaliditāti. "Cilvēki ar īpašām vajadzībām praktiski vienmēr ir bezdarbnieki, īpaši sievietes. Azerbaidžānā ir vairāk kā 210 000 sievietes ar īpašām vajadzībām, 95% no viņām ir bez darba. Mani vecāki bija ļoti neapmierināti par ideju palīdzēt sievietēm ar invaliditāti, tas skaitās kā apkaunojums, bet mana vēlme mainīt ne tikai Azerbaidžānas, bet arī visas pasaules skatījumu un attieksmi pret šīm sievietēm ir daudz stiprāka. Tas bija grandiozs izaicinājums! Tikko biju beigusi universitāti, man bija 20 gadi un nekādas pieredzes, kad nolēmu palīdzēt sievietēm ar invaliditāti."

Vienīgā iespēja nopelnīt

Saras projekts ir fokusēts uz sievietēm ar īpašām vajadzībām, kuras atrodas bezdarbnieka statusā. Šīs sievietes mājās cep Azerbaidžānas nacionālos gardumus, un tālāk cilvēku komanda pārdod preci dažādām kompānijām un privātpersonām. "Tas ir vienīgais veids, kā sievietes ar īpašām vajadzībām var nopelnīt naudu. Organizēju šīm sievietēm dažādas meistarklases, lai viņas varētu papildināt savas prasmes gatavošanā, sekoju līdzi tendencēm un savu sortimentu esam papildinājušas ar bezglutēna, bezcukura saldumiem. Šis projekts darbojas tikai 10 mēnešus, un komandā šobrīd darbojas 15 sievietes. Viņām ir iespēja ne tikai nopelnīt, bet arī pilnveidoties, pierādīt sevi un saprast, ka invaliditāte nav beigas. Uzzinot, ka viņu gatavotos gardumus iepērk ne tikai vietējie, bet arī starptautiskas kompānijas un ārzemnieki, viņām rodas vēlme darīt vairāk, labāk un no sirds." Sara stāsta, ka šī gada martā Baku norisinājās starptautisks forums, kur piedalījās dažādu valstu pārstāvji, prezidenti, viceprezidenti, arī Vaira Vīķe-Freiberga. "Mēs, kā sociālais uzņēmējs, bijām šī foruma partneris. Izgatavotie saldumi, skaisti iesaiņoti, tika izdalīti visiem dalībniekiem. Šobrīd mēs sadarbojamies lielākoties ar kompānijām, kuras rīko dažādus pasākumus vai arī nodrošinām viņiem kafijas pauzes. Partneru skaits manā projektā nepilna gada laikā ir 41. Saldumi tiek pasūtīti ne tikai Azerbaidžānā, bet arī Francijā, Krievijā, Ungārijā un Bahreinas Karalistē. Piesakām dalību arī starptautiskos projektos, drīz notiks tikšanās ar organizāciju pārstāvjiem un investoriem, gala rezultātā ir iespēja saņemt papildu finansējumu." Sara atklāj, ka Latvijā ir pirmo reizi. "Latvija man ļoti patīk. Skaista, zaļa un sakopta valsts. Man ļoti garšo Latvijas ēdieni, cilvēki šeit ir atvērti. Ar lielāko prieku atgriezīšos te vēl kādu reizi," smaidot saka Sara.

Brīvprātīgā darbošanās - hobijs

Projektā piedalās Artis Vasiļevskis. Jaunietis atminas, ka brīvprātīgā darbā ir iesaistījies jau vairāk kā pirms pieciem gadiem. "Mana brīvprātīgā darba pieredze aizsākās, kad darbojos Ikšķiles jauniešu domē. Ikšķilē tobrīd darbojās ļoti aktīva jaunatnes lietu speciāliste Agnese Jankuna, viņas pamudināts arī vairāk ieinteresējos par brīvprātīgo darbu. Jauniešu domē veidojām savus pasākumus, kā brīvprātīgie iesaistījāmies pilsētas svētku un citu pasākumu organizēšanā. Četrus gadus kā brīvprātīgais esmu piedalījies vairāku dienu pasākumā IE[SPĒJA], kas notiek cilvēkiem ar intelektuālās un fiziskās attīstības traucējumiem. Mans uzdevums ir iesaistīt šos cilvēkus aktivitātēs, veidot komandu, atbalstīt viņus. Pirmais pārsteigums, strādājot ar šiem cilvēkiem, man bija – lai arī šie cilvēki ir savādāki, viņi var izdarīt daudz vairāk kā citi. Nekad agrāk ar tādiem cilvēkiem nebiju strādājis, bija jāatrod pareizā pieeja. Pirmais gads bija grūts. Nu šī brīvprātīgā darbošanās ir izveidojusies par manu hobiju. Esmu sapratis, ka tā ir ļoti laba pieredze, esmu iepazinis pats sevi, kļuvis atvērtāks jaunām idejām, mana komforta zona kļuvusi daudz plašāka, esmu lauzis daudzus stereotipus sevī. Šobrīd ikdienā strādāju algotu darbu, bet vienmēr cenšos atrast laiku darbam ar sabiedrību. Iespēja apgūt zināšanas un pieredzi par brīvprātīgo darbu man radās pirms trim gadiem. Esmu piedalījies dažādās nometnēs un semināros Latvijā, arī "Erasmus+" projektā Rumānijā un Turcijā. Tajās esmu ieguvis zināšanas par to, kā strādāt komandās, kā būt līderim, saprast, kāpēc mēs nodarbojamies ar brīvprātīgo darbu, ko tas mums sniedz, apgūt citu pieredzi, iegūt specifiskas zināšanas darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iegūt jaunus draugus, uzlabot valodu zināšanas un apgūt citu tautu kultūru. Arī šajā projektā man ir interesanti uzzināt, kas notiek Latvijā saistībā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kāda ir sabiedrības attieksme, kā mēs kā brīvprātīgie varam palīdzēt šiem cilvēkiem, kādas pieejas varam izmantot, kā analizēt savu darbu. Ir interesanti komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem, gūt viņu pieredzi."

Projekta noslēgumā, 5.augustā, plkst. 15 Ogres pilsētas centrā, Brīvības ielas un Bērzu alejas krustojumā, ir plānots īstenot akciju pilsētvidē, tādējādi informējot sabiedrību par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par viņu tiesībām, vēlmēm un iespējām. Kustība un mūzika ir lielisks veids, kā stāstīt mūsdienu sabiedrībai par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un parādīt to, ko šie cilvēki var, nevis runāt par lietām, kuras nevar!

