Divi Ogres 1. vidusskolas skolēni piedalās spriedzes filmas cienīga video tapšanā

Rīgas Motormuzeja unikālās interaktīvās izstādes "Leģenda par dzelzs bruņinieku" video veidošanā piedalījušies arī divi Ogres 1. vidusskolas skolēni – Ints Lauva un Ernests Heidingers, informē muzeja pārstāvji.

Aizraujoša, nedaudz mistiska, spriedzes pilna – tāda ir spēle, kuru Rīgas Motormuzeja veidotajā video klipā uzsāk četri jaunieši, mēģinot pirmie atrast "Dzelzs bruņinieku". Realitātē Latvijas armijas bruņumašīnas "Imanta" 30 oriģinālās detaļas apmēram pirms gada uzietas pie kādām mājām Liepnā. Pēc tam tās kopā ar Latvijas Kara muzeja speciālistiem rūpīgi pētītas un salīdzinātas ar pieejamajiem vēstures un foto materiāliem, līdz beidzot piedzīvos savu "atdzimšanu" interaktīvā izstādē, kurā ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību ikvienam būs iespēja apskatīt "dzelzs bruņinieku" pilnā godībā jeb redzēt bruņumašīnas "Imanta" modeli pilnībā četros dažādos laika posmos.

Leģendārais Latvijas armijas spēkrats pārdzīvojis divus karus, izbaudījis divus miera periodus un piedzīvojis spriedzes filmas cienīgu likteni – ticis sašauts un atkal atjaunots, un aculiecinieki to redzējuši arī degam.

Izstādes video klipa filmēšanai konkursā tika meklēti 10 līdz 13 gadus veci zēni un meitenes no visiem Latvijas novadiem, lūdzot iesūtīt ne tikai savu vizītkarti video formātā, bet arī piedāvāt savu plānu "Dzelzs bruņinieka" atrašanai. No vairāk nekā 40 saņemtajiem pieteikumiem tika izvirzīti 16 finālisti, bet video klipa filmēšanai, kas norisinājās gan Rīgas Motormuzejā, gan Siguldas mežos, izvēlēti tika četri jaunieši. Divi no viņiem – Ints Lauva un Ernests Heidingers – ir Ogres 1. vidusskolas skolēni.

Atraktīvais gudrinieks Ints Lauva dzīvo Lielvārdē, bet mācās Ogres 1. vidusskolas 5. klasē. Viņam patīk futbols un rokasbumba, un viņš lieliski tiek galā ar kubiku rubiku. Savukārt nebeidzamas enerģijas pārpilnais Ernests Heidingers ir no Ogresgala un mācās Ogres 1. vidusskolas 4. klasē, aizraujas ar orientēšanās sportu un šausmu filmām. Kopā ar abiem puišiem klipā filmējušās arī Grieta Blanka no Rīgas un Ketija Feldberga no Ventspils.

Visi bērni video klipa filmēšanas laikā, meklējot "Dzelzs bruņinieku", izdzīvoja spriedzes pilnas un nervus kutinošas situācijas – ne tikai piedaloties izmeklēšanas procesā, pustumsā ar lukturīšiem dodoties mežā, bet arī izspēlējot pakaļdzīšanās ainas, mūkot no ļaunā skolas dežuranta. Katrs no bērniem filmēšanas procesā pilnībā iejutās savos tēlos un demonstrēja lielisku aktiermeistarību.

Interaktīvā izstāde "Leģenda par dzelzs bruņinieku" būs pieejama ikvienam Rīgas Motormuzeja apmeklētājam no 9. novembra.

