Ogres novada jaunieši - Labo darbu festivāla dalībnieki

5. aprīlī Rīgā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma", norisinājās Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāla noslēguma pasākums "Ceļā uz nākamo simtgadi".

Pasākumā, ko organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC), piedalījās arī Ogres novada Jauniešu domes pārstāvji un Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Diāna Bartušauska.

Festivāla mērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības labās prakses piemēru apzināšana un popularizēšana, sekmējot viņu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

Lai varētu piedalīties šajā pasākumā jauniešiem, bija jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa un video formātā iesūtīts labās prakses piemērs.

Mūsdienu pasaulē ir grūti atrast laiku gan sev, gan citiem. Un ikdienas lielajā skrējienā mēs aizmirstam pār tādu vienkāršu lielu, kā būt blakus. Būt blakus cilvēkiem, kuru dienu tu vari padarīt labāku ar savu klātbūtni, uzklausot viņu dzīvesstāstus, daloties priekā un pasmejoties par pagātni.

Ogres novada Jauniešu Dome jau trīs gadu garumā izkāpj ārā no savas rutīnas, lai būtu blakus cilvēkiem, kuri liek aizdomāties par dzīvi. Ogres Pansionāts ir viena no retajām vietām, kur var dzirdēt pagātni no dažādiem skatpunktiem. Tā ir vieta, kur vecais savijas ar jauno, kur viens smaids ir tūkstoš vārdu vērts.

Ar šādiem vārdiem Ogres novada Jauniešu dome pieteica sevi šim pasākumam, klāt pievienojot videomateriālu.

Visus iesūtītos videomateriālus un pieteikumu anketas izvērtēja VISC pieaicināti eksperti, kuri ņemot vērā skolēnu/audzēkņu veikuma aktualitāti un oriģinalitāti, sabiedrisko labumu un darba nozīmīgumu ilgtermiņā/labā darba kā tradīcijas ilgtspēju izglītības iestādē, pašvaldībā, vietējā kopienā, valstī un izvirzīja dalībai festivālā arī Ogres novada Jauniešu domes pārstāvjus.

Festivālā kopā piedalījās ap 365 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem un tie bija vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, novadu/pilsētu skolēnu domju un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Festivāla laikā jauniešiem un viņu skolotājiem bija iespēja tikties ar jauniešu vidū populāriem viedokļu līderiem, darbosies radošajās meistardarbnīcās, dalīties pieredzē, klausīties brāļu Andra un Jura Šicu, kā arī Baibas Sipenieces-Gavares motivējošajos stāstos, apgūt jaunas zināšanas un prasmes pilsoniskās līdzdalības jomā. Festivāla noslēgumā dalībniekus iepriecināja grupa "Bermuda divstūris".

Informāciju sagatavoja Ogres novada Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja D.Bartušauska

