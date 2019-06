5. jūnijā jaunieši aicināti apgūt jaunas digitālās prasmes

Jauniešiem 5. jūnijā plkst. 16 Ogres tehnikumā ir lieliska iespēja gūt ieskatu dažādās digitālajās kompetencēs, kas var noderēt nākotnes profesijas izvēlē. Šoreiz tiks izmēģināts 3D printeris atslēgas piekariņu gatavošanā gūts ieskats vizuālā satura veidošanā.

Aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Apmācībām vēl var pietiekties līdz 5. jūnijam plkst. 12, rakstot uz e-pastu ieva.svede@ogresnovads.lv.

Projekta "Digitālās kompetences darba tirgū" ietvaros jūnijā notiks vairāki pasākumi, tie norisinās no 23. maija līdz 26. jūnijam. Apmācības tiek īstenotas Erasmus+ projekta “Digitālās kompetences darba tirgū: bezdarba samazināšanai jauniešu vidū (jauniešiem ar ierobežotām iespējām)” (“Digital competences for new jobs: young people (with fewer opportunities) fight unemployment – DC4JOBS”) ietvaros.

