Šovasar, no 7. līdz 13. jūlijam, Lubānas novada Meirānos, norisināsies vērienīga starptautiska nometne Baltijas valstu skautiem un gaidām - 4. Baltijas Skautu un gaidu džamboreja* "Lēciens".

650 jaunieši no Baltijas, tajā skaitā vairāk kā 50 jaunieši no Ogres novada, un citām valstīm nometņojot izzinās un praktizēs ilgtspējīgas attīstības elementus, atzīmēs Baltijas valstu 30 gadu neatkarību un “ielēks” nākamajā attīstības posmā.

Baltijas džamboreja notiek reizi četros gados ar mērķi veidot jaunu Baltijas valstu paaudzi, kas sadarbojas un domā par reģiona tālāku attīstību. Ideja par šādu pasākumu radās Latvijā 2005. gadā un tagad to jau var saukt par tradīciju, jo pasākums ir apceļojis visas Baltijas valstis un atgriezies Latvijā.

Nometne pulcēs vairāk kā 650 skautus un gaidas no 9 valstīm, tādējādi kļūstot par lielāko skautu un gaidu nometni, kas pēdējo 20 gadu laikā ir notikusi Latvijā. Pēc labākajām jaunatnes kustības tradīcijām, bērni un jaunieši šo nedēļu pavadīs āra apstākļos, pašu iekārtotās apmetnes vietās, kā arī paši rūpēsies par savu sadzīvi. Kopā darbošanās mērķis ir iepazīt kaimiņu tautas un pievērst uzmanību dažādiem vides un sabiedrības attīstības jautājumiem. Kā jau klasiskā skautu nometnē, dalībnieki gan nostiprinās dažādas āra dzīves un radošās prasmes, gan dosies pārgājienā, gan iepazīs dažādās kultūras vienotos ugunskura vakaros.

Šoreiz par nometnes galveno tēmu ir izvēlēti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM), kas vīsies cauri visām nometnes aktivitātēm un nometnes sadzīvei. 2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņemtajā rezolūcijā tika noteikti 17 mērķi, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība, nevienlīdzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Nometnē skautu un gaidu uzmanība it īpaši tiks vērsta uz četrām galvenajām IAM tēmām - atbildīga ekonomika, vides daudzveidība, sabiedrības attīstība un sadarbība.

Tā kā skautu un gaidu misija ir “veidot šo pasauli labāku”, tad šie mērķi vistiešākajā veidā sasaucas ar skautu un gaidu darbību visā pasaulē. Kustība darbojas jau 112 gadus, Latvijā tā ienāca 1917. gadā. Padomju okupācijas gados Latvijas Skautu un gaidu kustība turpinājās latviešu trimdā, lai pēc neatkarības atgūšanas atgrieztos jaunos apmēros. Šobrīd Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija ir vienīgā nacionāla mēroga organizācija, kura darbu ar jaunatni ik nedēļu veic brīvprātīgi, tādējādi sniedzot ieguldījumu vietējās kopienas attīstībā, apvienojot vairāk kā 850 biedrus.

Latvijas skautu un gaidu organizācijas vadītāja un Baltijas džamborejas idejas autore Agnija Jansone atzīst: "Ar Baltijas džamborejas palīdzību visas trīs Baltijas skautu un gaidu organizācijas stiprina sadarbību mūsu valstu jauniešu starpā. Ir pagājuši 30 gadi kopš "Baltijas ceļa", mēs esam gatavi iet tālāk atbildīgā attīstības lēcienā. To var izdarīt, ja kaimiņu jaunā paaudze pazīst viens otru, uzticas un redz kopīgu nākotni. Ticu, ka šī nometne būs jauns Baltijas sabiedrības "ēciens"!"

Pasākumu plāno apmeklēt vairākas valsts vadošās amatpersonas. Nometnes ietvaros paredzēta arī īpaša viesu diena, kurā skautu un gaidu sadzīves ikdienu tiek aicināti iepazīt arī draugi, ģimene un citi interesenti. Viesu diena notiks 12. jūlijā no plkst. 15.00 nometnes teritorijā.

Nometne notiks Lubānas novada Meirānos, Latvijas Valsts mežu atpūtas bāzē "Ezernieki".

*Džamboreja – liels saiets no afrikāņu valodas

Pasākums ir veidots ar Nacionāli Bruņoto spēku, Valsts jaunatnes politikas programmas 2019.gadam, NVO fonda, Mežu attīstītības fonda, Latvijas Valsts mežu, Rīgas, Tukuma, Kocēnu, Valmieras, Ogres pašvaldību atbalstu, kā arī sadarbībā ar vairākiem uzņēmumiem, īpaši pateicoties SIA Dobeles dzirnavniekam, SIA Kreiss, SIA Balticovo, SIA Rimi Latvija, Z/S Ezerkauliņi un Latvijas olu un putnu gaļas ražotāju asociāciju.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Baltijā ir apmēram 7000 aktīvu skautu un gaidu. Baltijas skautu un gaidu organizācijās ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācijas.

