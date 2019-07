Ogres novada bērni piedalās nometnē "Daugavas stāsti 2019"

Ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no 2019. gada 14. jūlija līdz 20. jūlijam Aizkrauklē notiek diennakts nometne "Daugavas stāsti 2019", kas paredz stiprināt diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju. Nometnē piedalās 38 bērni vecumā no 6 – 13 gadiem, tajā skaitā 26 ārzemju latvieši no Itālijas, Šveices, Horvātijas, Vācijas, Francijas, Zviedrijas un Grieķijas, kā arī pa 6 dalībniekiem no Ogres un Aizkraukles novadiem.

2017. gadā nometne “Daugavas stāsti” norisinājās Ogrē, bet šī gada Daugavas stāsti turpinās Aizkrauklē. Nometnes laikā bērni ir iepazinuši vietas, kas stāsta par Latvijas vēsturi un tradīcijām, kā arī parāda dabas skaistumu un daudzveidību. Nometnes dalībnieki apmeklējuši Vecā Stendera piemiņas vietas Sunākstē, dabas liegumu – Daudzevas augsto purvu, kādi Eiropā vēl sastopami tikai Baltijas valstīs, Aizkraukles muzeja jauno ekspozīciju “Padomju gadi”, paviesojušies Sunākstes vilnas namā, uzzinot par vilnas ceļu no aitas līdz kamolam, Skrīveros noskaidrojuši, kā no piena un cukura top latviešu kārums – konfekte “Gotiņa”. Rakstnieka Andreja Upīša muzejā bērni iepazina viņa daiļradi, dārza kokus un pat spoku stāstus. Nometnes noslēgumā plānots apmeklēt Koknesi un Likteņdārzu.

Nometnes laikā īpaša uzmanība tiek veltīta latviešu valodas apguvei. Bērni piedalās drāmas darbnīcā "Stāsti nu!". Radoši izpausties bērni var tekstila darbnīcā, kur top košas šalles vai filcēti darbiņi. Dejas un dziesmas tiek apgūtas mūzikas darbnīcā „Dziedāt māku, dancot māku”, bet pastalas un rokassprādzes tiek darinātas ādas darbnīcā "Pastalnieki".

Projektu īsteno biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs" sadarbībā ar Itālijas un Šveices itāļu daļas latviešu biedrību ALISI, Berlīnes latviešu bērnu kultūras biedrību, Aizkraukles novada kultūras namu un Aizkraukles Interešu izglītības centru. Nometnes vadītāja ir Ilze Atardo.

Nometni un projektu "Daugavas stāsti 2019" finansiāli atbalstija Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" līdzekļiem.

Plašāk par nometnes notikumiem: https://daugavasstasti.wordpress.com/

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/izglitiba/44272