Ogres novada Jauniešu gada balva 2019

Vakar, 7. decembrī, norisinājās Ogres novada Jauniešu domes organizētais pasākums - Ogres novada Jauniešu gada balva 2019.

Šogad, Ogres novada Jauniešu gada balvai 2019 tika virzītas 11 nominācijas, kuru uzvarētājus izvēlējās balsojuma rezultātā.

Nominācijā "Jaunietis Kultūrā" balvu ieguva Daniels Martikens. Pats jaunietis atklāj, ka šī gada laikā ir bijusi ļoti liela izaugsme pasākumu vadīšanā.

"Jaunietis Sev" - Ance Mestere. Ar lieliem mērķiem, oriģinālām idejām un neatkārtojumu izpildījumu, kura pamatā ir gadiem ilgs darbs ar sevi. "Es domāju, ka mums katram lielākais dzīves uzdevums ir iepazīt sevi un attīstīties pēc iespējas vairākās jomās. Es uzskatu, ka tikai tad, kad esi laimīgs un apmierināts ar sevi, tikai tad vari dalīties tajā ar visiem pārējiem. Viens no maniem lielākajiem sasniegumiem pēdējā gada laikā ir aizstāvot savas skolas un pilsētas godu, skolēnu mācību uzņēmumā konkursā ieguvām godalgoto 2. vietu. Lielākais dzīves izaicinājums ir būt sev pašai", piebilda A.Mestere. Balvu "Jaunietis Sev" pasniedza Ogres Kultūras centra metodiķe Dace Nikolaisone, kura uzsvēra, ka šī nominācija ir visdrosmīgākā, jo tas vairs nav komandas darbs un sevi jāpierāda kā spēcīgu un mērķtiecīgu personību.

"Jaunietis Sportā" - vieglatlēts Artūrs Pastors. "Šogad es uzvarēju Baltijas čempionātā 200-400 metros, uzvarēju Latvijas čempionātā pieaugušajiem 200-400 metros, kā arī startēju Eiropas čempionātā 200-400 metros, kur paliku 16. vietā", stāsta jaunietis. Balvu pasniedza Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga. Dz. Žindiga savā uzrunā vēstīja, ka visi balvas pretendenti ir Ogres novada Sporta centra audzēkņi, kas rada neizmērojamu lepnuma sajūtu, kā arī izteica pateicības vārdus jauniešiem par to, ka viņi nes Ogres un Latvijas vārdu visā pasaulē.

Nominācijā "Draudzīgākais uzņēmums Jauniešiem" balvu ieguva Ogres biznesa inkubators "LIAA". Ogres biznesa inkubatora "LIAA" mērķis ir atbalstīt jauniešus veidot konkurētspējīgu vidi, nodrošinot biznesa ideju autoriem, kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību.

"Jaunietis Uzņēmējs" - Artūrs Viļums. "2019. gads ir bijis ļoti piesātināts gan ar sasniegumiem, gan ar gūto pieredzi. Nekad nebiju domājis, ka viena gada laikā var notikt tik daudz dažādu notikumu un tik daudzas lietas var mainīties", vēstīja balvas ieguvējs. Balvu pasniedza Latvijas attīstības aģentūras Ogres biznesa inkubatora vadītāja Ilze Linkuma. "Man ir liels prieks, ka mūsu inkubatora komandas darbs ir novērtēts un lepojos ar visiem uzņēmīgajiem jauniešiem. Vēlos novēlēt visiem neapstāties pie sasniegtā un turpināt savu ceļu uzņēmējdarbībā", pauda I.Linkuma.

"Jauniešu biedrība/organizācija" - "RagsBB". Jaunieši stāsta, ka organizāciju "RagsBB" izveidoja 3 draugi, kuri no bērnības nodarbojas ar basketbolu, tādēļ bija vēlme dot iespēju jauniešiem piedalīties basketbola spēlēs - strītbolā. "Mums gribētos ticēt, ka mūsu biedrība pozitīvi ietekmē jauniešus, jo to pierāda interese un iesaiste katrā posmā. Mūsu nākotnes plāni ir attīstīties un virzīties arī uz citām Latvijas pilsētām un, iespējams, nākotnē virzīt ne tikai basketbolu, bet arī citus sporta veidus", piebilda balvas ieguvēji. Šīs nominācijas balvu pasniedza Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbele.

"Jaunietis Skolotājs" - Elvis Lapiņš. "Par treneri sāku strādāt pirms trim gadiem, pirmajā gadā strādāju kā asistents, vēlāk,man uzticēja trenēt pašam savu vecuma grupu, pagājušajā gadā trenēju 17 zēnus, šogad 19. Man patīk strādāt ar jauniešiem, pēc katra treniņa jūtu gandarījumu par to, ka esmu kaut ko iemācījis", pauda E. Lapiņš. Balvu šajā nominācijā pasniedza Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ieva Švēde.

"Cilvēks Jaunietim" - Anete Ozola. "Ogres novada Jauniešu domē darbojos nu jau 2 gadus. veidoju dažādus pasākumus, dažādas apbalvošanas ceremonijas, kā arī saskatu jauniešos to, ko viņi paši sevī nesaskata", pauda nominācijas uzvarētāja A. Ozola.

Nominācijas "Jaunietis Pagastos" uzvarētāja Māra Kļaviņa. "Es protu spēlēt trīs mūzikas instrumentus. Pateicoties savai mammai spēlēju volejbolu, kurā esmu ieguvusi daudz godalgotas vietas. Manā dzīvē liela nozīme ir bijusi arī dejām, jo dejojot esmu pavadījusi pusi savas dzīves. Jauniešiem no Madlienas esam izveidojuši grupu "Tikai runājiet!" un, kad mums jautā no kurienes mēs esam, mēs nekad nekautrējamies teikt, ka esam no Madlienas, jo tādējādi mēs nesam ne tikai Madlienas, bet arī Ogres novada vārdu", pauda jauniete. Balvu nominācijā "Jaunietis Pagastos" pasniedza Ogres novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis. A. Mangulis uzsvēra, ka kādreiz arī pats bijis jaunietis pagastā, ar ko bijis ļoti lepns "Novēlu jums komunicēt arī ar pilsētas jauniešiem, jo jums ir daudz ko smelties vienam no otra".

"Jaunietis Latvijai" uzvarētājs Sandis Ozoliņš. "Par vēsturi sāku interesēties jau bērnībā, jo esmu uzaudzis ģimenē, kur to ļoti ciena. Priekš manis tie nav tikai gada skaitļi, tie ir arī cilvēku stāsti. Pateicoties savām zināšanām esmu pārstāvējis Ogres 1. vidusskolu un Ogres novada godu dažāda mēroga vēstures olimpiādēs, valsts prezidenta rīkotajā runu konkursā, kā rezultātā ieguvu privātu vizīti ar prezidentu Egilu Levitu, kā arī piedalījos dažādās televīzijas pārraidēs, kā piemēram "Gudrs, vēl gudrāks" pauda S.Ozoliņš. Šīs nominācijas balvu pasniedza Ogresgala 5. skautu un gaidu vienības vadītājs Jānis Iklāvs.

"OGRES GADA JAUNIETIS 2019" - Krišjānis Kaļāns. Jaunietis izteica lielus pateicības vārdus galvenokārt savai mammai un visiem līdzcilvēkiem par milzīgo atbalstu. Galveno pasākuma balvu pasniegt tikai aicināts Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš. "Vēlos pateikt lielu paldies jauniešiem, kas organizēja šo pasākumu. Šodien redzētais mani ļoti iedvesmoja, es uzskatu, ka no jums var mācīties. Jūs esat izdarījuši milzīgu darbu, jaunieši ir mūsu nākotne."

Par pasākuma muzikālo daļu parūpējās dziedātāja Kintija Alpe un grupa "Kautkaili", pasākumu vadīja Marģers Majors.

