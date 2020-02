Solisti un popgrupas aicinātas piedalīties konkursā "Nāc sadziedāt"

Šogad populārais jauno izpildītāju konkurss "Nāc sadziedāt" 7.martā norisināsies Rīgas Stradiņa universitātes aulā (Pārdaugavā, Dzirciema ielā 16). Pieteikties dalībai konkursā var līdz 20.februārim.

Par konkursa dalībnieku var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 21 gadam; konkursā var piedalīties gan solo izpildītāji, gan popgrupas (dalībnieku skaits – no 3 līdz 16 cilvēkiem).

Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā – pēc brīvas izvēles, kas atbilst izpildītāja vecumam un vokālajām spējām. Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt trīsarpus minūtes. Kā norāda konkursa rīkotāji, dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).

Žūrijas komisijas sastāvs tiks atklāts 3.februārī, taču, kā allaž, tajā darbosies pieci profesionāli mūziķi (iepriekšējos gados konkursa dalībniekus vērtējuši Ieva Akuratere, Igo, Normunds Tutulis, Jānis Aišpurs u.c.), vērtējot repertuāra izvēli atbilstoši vecuma grupai, skatuvisko sniegumu, priekšnesuma māksliniecisko kvalitāti, vokālās prasmes (daudzbalsību – popgrupām) u.c.

Konkursa “Nāc sadziedāt” iepriekšējos desmit gados jauno talantu atklāšanā piedalījušies vairāk nekā 55 populāri un tautā mīlēti mākslinieki, izdziedātas vairāk nekā 2000 dziesmas, konkursam veltītas vairāk nekā 100 stundas, piedalījušies vairāk nekā 1000 solisti un 3500 popgrupu dalībnieki no 84 Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām.

Konkursa moto, kā allaž, skan: “Dzīve sastāv no izaicinājumiem, no iespējām un to izmantošanas, tādēļ šī ir tava iespēja! Noslēpums ir kustībā, virzībā, aktivitātē, tādēļ uzdrošinies un piedalies! Lai, gatavojoties konkursam, talants un darbs iet roku rokā un lai jums ir vēlme vienmēr attīstīties. Konkursa “Nāc sadziedāt!” mērķis ir dot iespēju radoši augt, iegūt jaunu pieredzi un ieklausīties sevī.”

Konkursa nolikums atrodams šeit:www.nacsadziedat.lv/nolikums/

Sīkāka informācija par konkursu un pieteikšanos pieejama mājas lapā: www.nacsadziedat.lv

Vairāk informācijas:

Sandis Mohovikovs, producents

Mob. tālr. 29131458; e-pasts: sandismoh@inbox.lv

Una Griškeviča, projekta PR vadītāja

Mob. tālr. 29151986; e-pasts: una.griskevica@gmail.com

