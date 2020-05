LU maijā un jūnijā piedāvā plašu pasākumu klāstu topošajiem studentiem

Latvijas Universitāte (LU) maijā un jūnijā aicina studētgribētājus sekot līdzi aktualitātēm LU sociālajos tīklos, mājaslapā un arī televīzijā, kur ikvienam interesentam būs iespēja uzdot jautājumus par studijām Latvijas lielākajā universitātē, kā arī uzzināt, kā studijas LU palīdzēs dzīvē gūt panākumus.

Unikāla iespēja Instagramā sazināties ar LU studentiem

Kad: no 11. līdz 15. maijam

LU ikgadējais pasākums "Studenta kurpēs" šogad notiks pavisam citā, unikālā formātā. Ja citus gadus skolēns vienu dienu sekoja studentam pa pēdām viņa mācību gaitās, tad šogad, ņemot vērā valstī esošos ierobežojumus, ikvienam būs unikāla iespēja "Instagram" platformā uzdot jautājumu LU studentam un saņemt video atbildi ar visu interesējošo.

Norises laikā LU studenti ar dažādām interesēm, studiju programmām un mācību pieredzi atbildēs uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem.

LU panākumu formula

Kad: no 25. līdz 29. maijam

Raidījumu ciklā RīgaTV24 un LU Facebook tiešraidēs visas nedēļas garumā varēs iepazīties ar LU 13 fakultāšu panākumu formulām un uzzināt, kā pašam pievienoties panākumiem – kļūt par LU studentu. Raidījumos un tiešraidēs varēs paviesoties LU modernajā studiju vidē, klausīties pasniedzēju stāstos un uzzināt visu par studijām LU.

Iespēja sagatavojies eksāmeniem kopā ar LU mācībspēkiem

Kad: 5. jūnijs

Lai labāk palīdzētu sagatavoties gaidāmajiem eksāmeniem, LU sociālo tīklu kanālos un mājaslapā tiešraides video no Akadēmiskā centra Zinātņu mājas LU mācībspēki sniegs padomus un dažādus knifiņus, kas noderēs katram vidusskolēnam, kārtojot centralizētos eksāmenus.

LU labākie pasniedzēji sagatavos latviešu valodas, matemātikas, fizikas, ģeogrāfijas un ķīmijas eksāmeniem. Tā būs aizraujoša un produktīva diena ar muzikāliem pārsteigumiem un interaktīviem konkursiem!

Kā pieņemt pareizo lēmumu?

Kad: 30. jūnijs

Vēl pēdējā iespēja pārliecināties par pareizo studiju virzienu LU būs jūnija beigās. LU sociālajos tīklos un LU mājaslapā vairākās tiešraidēs varēs iepazīties ar studentu stāstiem par pieredzi, kā viņi pieņēma labāko lēmumu par studijām. LU Karjeras centra pārstāvji sniegs ieteikumus, kā dažādi personības testi var palīdzēt iepazīt sevi un savu ceļu studijās.

Savukārt tiem, kas vēl nebūs pārliecināti par studiju izvēli – noderēs fakultāšu stāsti par populārākajām studiju programmām.

Iespēja saņemt savā pastkastītē studiju bukletus

LU aicina ikvienu būt aktīvam un uzdot savus jautājumus LU organizētajos tiešsaistes pasākumos, taču LU arī piedāvā iespēju visiem studētgribētājiem iepazīties ar Latvijā lielākās un programmu ziņā daudzpusīgākās universitātes bakalaura, maģistra, doktora un mūžizglītības studiju programmām un savā pastkastītē saņemt studiju programmu bukletus.

Lai pieteiktos šo informatīvo materiālu saņemšanai drukātā formātā,studētgribētāji aicināti aizpildīt pieteikuma anketu un pēc pāris dienām izvēlētais studiju buklets būs atrodams norādītajā pasta adresē.

Pirms iestāšanās jāpārliecinās, vai ir nokārtoti nepieciešamie eksāmeni

LU atgādina, – lai iestātos konkrētās pamatstudiju programmās, papildu obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem nepieciešami vēl izvēles eksāmenu rezultāti.

Izvēles eksāmeni nepieciešami:

Bakalaura programma "Bioloģija" – CE bioloģijā obligāts

Bakalaura programma "Biotehnoloģija un bioinženierija" (licencēšanas procesā) – CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts

Bakalaura programma "Fizika" – CE fizikā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu

Bakalaura programma "Ķīmija" – CE ķīmijā nav obligāts, bet dod iespēju iegūt vairāk punktu

Otrā līmeņa profesionālā programma "Ārstniecība" – CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts

Otrā līmeņa profesionālā programma "Zobārstniecība" – CE ķīmijā vai CE bioloģijā, vai CE fizikā obligāts

Bakalaura programma "Vēsture" – CE vēsturē obligāts

Pieteikšanās studijām – jūlija vidū

Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa un ieviesto ierobežojumu dēļ šogad uzņemšana LU notiks divas nedēļas vēlāk nekā ierasts. Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām LU studiju programmām portālā latvija.lv norisināsies no 13. jūlija līdz 2. augustam.

Savukārt elektroniskā pieteikuma apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana klātienē norisināsies no 27. jūlija līdz 3. augustam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien, 1. augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LU filiālēs un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai LU mājaslapā un sociālajos tīklos un tiekamies virtuālajā vidē LU kanālos!

