Ogrē militāri patriotiskā pārgājiena dalībnieki varēs uzzināt par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos

Šodien, 3. septembrī, Ikšķiles novadā pie Dubkalnu karjera norisināsies militāri patriotiskās audzināšanas pārgājiens "Sagaidot Mazās Juglas kaujas 103. gadadienu", kurā Rekrutēšanas un atlases centrs iepazīstinās ar dienesta iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Pārgājiena laikā pie Dubkalnu karjera ūdenskrātuves izvērstajā rekrutēšanas punktā skolēni varēs iepazīties ar dažādiem informatīvajiem materiāliem par profesionālo dienestu un dienestu Zemessardzē, saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem un piedalīties atrakcijās.

Militāri patriotiskā pārgājiena norisi jau tradicionāli atbalstīs Zemessardzes 54. inženiertehniskais bataljons, nodrošinot vairākus aktivitāšu stendus, lauka virtuvi ar siltām pusdienām un tēju skolēniem, kā arī militārās tehnikas demonstrēšanu, bataljona rotu ekipējuma prezentāciju. Tāpat pasākumā piedalīsies arī Gaisa spēki un Militārā policija.

Profesionālajā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar vismaz pamatizglītību, valsts valodas zināšanām B1 līmenī un bez kriminālās sodāmības. Izvēloties profesionālo dienestu, karavīri iegūst stabilitāti, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, sākot no 900 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi un garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtā atalgojuma, karjeras izaugsmi, bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā arī starptautisko operāciju rajonos. Karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot pirmsskolas izglītības iestādēs.

Šogad militāri patriotiskās audzināšanas pārgājienā piedalīsies vairāk nekā tūkstotis 5. – 12. klašu skolēnu no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadiem.

Gadskārtējo militāri patriotiskās audzināšanas pārgājienu “Sagaidot Mazās Juglas kaujas 103. gadadienu” rīko Ikšķiles un Ogres pašvaldības, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” un biedrība “Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola”. Pārgājiena mērķis ir izkopt savu nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu Latvijai, izzināt vēsturi un izrādīt cieņu karavīriem, kuri cīnījās, krita un izdzīvoja. Pasākumu pēc Ogres un Ikšķiles novadu iniciatīvas organizē Ikšķiles un Ogres pašvaldības, Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra" un biedrība "Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skola".

Kauja pie Mazās Juglas upes 1917. gada septembra sākumā bija Vācijas armijas īstenots uzbrukums Rīgai ar mērķi ieņemt pilsētu un ielenkt Krievijas 12. armiju, kura puslokā sargāja Rīgas fronti. Latviešu strēlnieki bija Rīgas frontes labākie cīnītāji, un šī kauja ir viens no varonīgākajiem un reizē traģiskākajiem notikumiem Latvijas vēsturē – tā ir latviešu strēlnieku otrā lielākā kauja.

