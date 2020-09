Projekta DZĪVOT ZAĻI! ietvaros jaunieši tikās aizraujošā piedzīvojumā

Šajā vasarā Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "TALANTU KALVE" sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību realizēja projektu "DZĪVOT ZAĻI!", kura ietvaros notika pilnībā apmaksāts pasākumu kopums Ogres 1.vidusskolas 6.līdz 8. klašu grupas izglītojamiem jauniešiem.

Projektu atbalstīja PuMPuRS, kas ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

2020.gada jūnija beigās projekta dalībnieki pirmo reizi satikās sadraudzības pasākumā "Ledus laušana", ar kuru aizsākās šīs vasaras piedzīvojums. Pozitīvi, zinātkāri un aizrautīgi jaunieši devās pārgājienā uz VAS "Rīgas meži" Daugavas mežniecību, lai vides izglītības projekta "Zaļā klase" nodarbībās izzinātu meža gudrības un noskaidrotu kāds ir mežniecības darbs, mežziņa profesija un koksnes pārstrādes process, kā arī iepazītu projekta norisi un ieguvumus. Dažādas komandu aktivitātes un aizraujoši grupas uzdevumi neformālā vidē veicināja dalībnieku iepazīšanos un "ledus salūšanu".

Jūlija sākumā jaunieši devās uz Salacgrīvu divu dienu piedzīvojumā pie dabas "Vēro un izzini" ar nakšņošanu teltīs. Šo divu dienu mērķis bija radīt jauniešiem vēlmi doties pie dabas, mācīties vērot un izdarīt secinājumus, izzināt dabas vērtības, noskaidrot vides un cilvēka praktiskās darbības mijiedarbību, kā arī veicināt labāku izpratni - kāpēc ir svarīgi saglabāt ekoloģiski tīrus dabas resursus. Pavadot dienu dabas izglītības centrā "Ziemeļvidzeme", tās vadītājas Intas Somas vadībā, dalībnieki uzzināja "miljons" jaunu zināšanu par dabas bagātībām, kā arī praktiski darbojās pētot Salacā mītošos dzīvniekus un augus, kā arī jūras piekrastē sastopamās gliemenes.

Vakara pastaigas laikā gar jūru kopā ar biologu un dabas pētnieku Māri Olti, jaunieši iepazina dabas daudzveidību, koku augšanas un daudz citas dabas īpatnības; uzzināja, kur dabā ir sastopama “nāve” un ko labāk darīt vai nedarīt, dodoties dabā. Māris aizrāva jauniešus ar harizmātisku un izglītojošu stāstījumu, aicinot jauniešus paskatīties uz ierastām lietām ar "citām" acīm, un aizdomāties, ko katrs varam darīt, lai samazinātu piesārņojumu un dzīvotu labāk.

Trenējot savas novērošanas un analizēšanas spējas, projekta dalībnieki šo trīs dienu laikā caur praktisku darbošanos guva motivāciju pilnveidot zināšanas par dabas vērtībām un to daudzveidību, kā arī veidoja labāku izpratni par to, ar ko ikdienā nodarbojas biologs, ornitologs un dabas pētnieks.

Prieks bija vērot, cik aizrautīgi jaunieši klausījās un veica komandu uzdevumus, kā arī viens otram palīdzēja, kad kādam kaut kas nesanāca, viens otram palīdzēja, kad nesanāca uzcelt telti. Jaunieši prata paskatīties uz savām kļūdām un neizdošanos ar pozitīvu skatījumu, veicot komandu uzdevumus - sadraudzējās, atrada "viens otru" un radīja idejas nākamo uzdevumu veikšanai.

Pēc kārtīgas "iesildīšanās" jaunieši satikās nometnes "Mana EKO kurpe" aktivitātēs, kas norisinājās laika posmā no 2020.gada 17.augusta līdz 2020.gada 21.augustam.

Nometnes iesākumā jaunieši, noskatoties prezentācijas un veicot praktisku uzdevumu "Ko es varu radīt!", apguva, kas ir uzņēmējdarbības domāšana un ko nozīmē saimniekot "zaļi". Tika ģenerētas idejas par to, kā radīt spēļmantiņas kaķiem, supotāju “enerdžaizeri”, oriģinālu roku mazgājamo rīku un medījuma pievilinātāju. Piedaloties CYCL PLASTIC plastmasas pārstrādes darbnīcā, jaunieši uzzināja par plastmasas pārstrādes iespējām. Pēc izzinošām nodarbībām, jaunieši pārbaudīja savas spējas dažādās komandu saliedēšanās aktivitātēs, tajā skaitā biedrības "Piedzīvojumu gars" sagatavotā orientēšanās spēlē "Ogres Zilo kalnu misija".

Nometnes ietvaros Ogres tehnikumā no 2020.gada 19.augusta līdz 21.augustam tika organizētas nodarbības "Mācīties darot". Jauniešiem bija iespēja uzzināt, kādas profesijas piedāvā Ogres tehnikums un ko nozīmē profesionālā izglītība. Nometnes galvenais uzdevums bija izstrādāt jaunu produktu no otrreiz pārstrādājama materiāla, un, lai to sekmīgi varētu veikt, jaunieši piedalījās dažādās radošo prasmju darbnīcās:

Dizaina un mākslas nodaļā jaunieši mācījās dizaina domāšanu, modelējot savu dienas karti;

Elektronikas laboratorijā skolēni apguva lodēšanas pamatus, radot stilizētu gaismas paneli;

strādājot ar meža mašīnu simulatoriem, jaunieši guva pārliecību, cik svarīga īpašība ir pacietība un precizitāte;

sadarbība un komandas darbs visspilgtāk izpaudās, gatavojot maltīti, klājot svētku pusdienu galdu un novērtējot savu un draugu veikumu.

Liekot lietā ne tikai Ogres tehnikumā iegūtās zināšanas, bet arī projekta iesākumā apgūtās iemaņas, nometnes rezultātā tapa brīnišķīgi produkti, par kuriem bija prieks un lepnums ne tikai pašiem skolēniem, bet arī nometnes organizatoriem, pedagogiem un iesaistītajiem Ogres tehnikuma darbiniekiem. Radoši, uzņemoties iniciatīvu un sadarbojoties vienam ar otru, jaunieši savas idejas pārvērta brīnišķīgos produktos – somās, iepirkuma tīkliņos un uzlabotos krekliņos, dambretē, rotaļlietās mājdzīvniekiem, auskaros un citos aksesuāros, radīja modernu soliņu un puķupodus, izmantojot vienreiz jau lietotus un videi nekaitīgus materiālus.

Jaunieši izbaudīja visas aktivitātes, novērtēja nometnē iegūtās zināšanas un prasmes un daļa no skolēniem jau redz sevi nākotnē, mācoties Ogres tehnikumā!

Vislielākais prieks un gandarījums ir par to, ka ikviens jaunietis visā projekta gaitā darbojās aizrautīgi, centīgi un pacietīgi, atklājot sev lietas, kas labi padodas un noskaidrojot to, kas – ne visai labi sanāk. Jaunieši ar savām aktivitātēm pierādīja sev un pārējiem, ka izvirzot mērķi, mērķtiecīgi rīkojoties un vienam ar otru sadarbojoties, var gūt ne tikai teicamus rezultātus, t.i. ietekmēt un darīt lielas lietas, bet arī rast ticību savām spējām un tādējādi celt savu pašapziņu.

Jaunieši aizdomājās par iespējām atklāt savas tik dažādās spējas, kas var būt visas nākotnes dzīves pamatā. Darīt, mēģināt, piedalīties – tā ir pieredze, kas noderēs nākotnē! Tādā veidā iegūta motivācija turpināt izglītību, jo kāpēc gan jāpamet mācības, ja to var darīt tik interesantā veidā!

Projekta noslēgumā septembra beigās jaunieši satiksies neformālā pasākumā, lai atskatītos uz paveikto un izvērtētu projekta ieguvumus, kā arī diskutētu par to, kā “iedzīvināt” savus produktus.

Paldies visām projektā iesaistītajām atbalsta personām Ivetai Žugrei, Anitai Migleniecei un Emeritai Vavilovai!

Īpašs paldies #Ogres tehnikumam un tā pedagogiem!

Paldies #Pumpurs par atbalstu!

