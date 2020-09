Jaunais talants Denijs Grieze izdod jaunu singlu

Denijs Grieze pēc dueta singla izlaišanas kopā ar Nikolaju Puzikovu izlaiž jaunu dziesmu "Where Have You Gone".

Jaunais singls tika sarakstīts jau pirms vairāk kā diviem gadiem un, atrodams Denija Instagram lapā ar nelielu klipu, taču tagad dziesma ir ierakstīta studijā izlaišanai pilnā versijā.Tā būs atrodama un klausāma lielā daļā mūzikas straumēšanas servisosjau no 12.septembra.

"Dziesma ir par puisi, kurš ir zaudējis meiteni un gremdējas atmiņās par viņu. Puisis tam it kā ir ticis pāri, bet viņa turpina viņu vajāt. Ja kāds tiešām kādu mīl, tad mīl uz ilgu laiku un tik ātri no galvas to nevar izmest. Dziesma ir par to, kā viņš joprojām redzētu viņu sev līdzās, kaut arī tas nav iespējams. No dziesmas var mācīties, ja tu tiešām kādu patiesi mīli, tad, ja arī kaut kas notiek, vai tā ir šķiršanās, kaut kāds strīds vai arī kaut kas tik drausmīgs kā nāve, tev tas ir jālaiž vaļā, savādāk nav iespējams pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi. Šo cilvēku tāpat paturi sirdī, bet ne tik ļoti, ka tev traucē dzīvot. Tu joprojām šo cilvēku mīli, bet ne tik apsēsti. Kā saka, jārod sirdsmiers, lai nebūtu tā, ka tas tevi turpinās vajāt," saka jaunais mūziķis.

Ar savu mūziku Denijs Grieze uzrunā visa gada gājuma cilvēkus, jo novilkt paralēles ar sajūtām un domu, kas ielikta tekstā un savu dzīvi varēs jebkurš.

"Es pats cenšos virzīties uz priekšu mūzikā, koncertēt, darot to, kas man pašam patīk un iedrošinu arī citus darīt tāpat. Šī dziesma man ir liels notikums, kas ir solītis tuvāk lielajam mērķim, turpināt uzstāties un iepazīt cilvēkus, veidot jaunas sadarbības un radīt pozitīvu un patīkamu noskaņojumutiem, kas klausās manu daiļradi ," par sevi saka Denijs.

Denijs aktīvi savu mūziku publicē un izpilda savos Instagram un Facebook profilos, kuros ir pazīstams kā "Denejsmusic". Tieši tur ir atrodama jaunākā informācija par jaunā mūziķa gaitām un gaidāmajiem pasākumiem.

Dziesmu ierakstījis un producējis Valērijs Cernejs un dziesmas attēlu sagatavojusi Santa Atte.

"Man ir ļoti jāpasakās visiem maniem atbalstītājiem un tiem, kas palīdzējuši dziesmas tapšanā. Liels paldies arī Nikolajam Puzikovam par vienreizējo iespēju iznest manus darbus pasaulē!" saka Denijs Grieze.

Rakstu sagatavoja: Edvards Mazprecnieks, JaunietisBB pasākumu organizētājs.

