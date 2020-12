Skolēnu mācību uzņēmumu tirgus CITS BAZĀRS norisināsies tiešsaistē

Ikgadējais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu tirgus CITS BAZĀRS šajā decembrī notiks tiešsaistē. Vietnē JALATVIA.LV skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas publicēs pašu radītās preces un pakalpojumus, savukārt lapas apmeklētāji varēs ērti aplūkot piedāvājumu un sazināties ar skolēniem, lai iegādātos oriģinālas Ziemassvētku dāvanas vai noderīgas lietas savai ikdienai.

Līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem šogad CITS BAZĀRS notiks vēl nebijušā formātā – tiešsaistē. Vietnē www.jalatvia.lv būs pieejams e-katalogs, kurā apmeklētāji varēs aplūkot skolēnu mācību uzņēmumu virtuālos stendus un iegādāties viņu ražojumus – mājas lietas, preces skaistumkopšanai, bižutēriju, dažādas spēles un preces bērniem, kā arī apģērbus, modes lietas, interjera priekšmetus, pārtikas preces u.c. Starp estētiskām un sadzīvē noderīgam precēm būs iegādājamas arī skolēnu veidotas pavisam unikālas un funkcionālas lietas, piemēram, termo paliktņi sēdēšanai ārā vai koka matu sukas ar attīrīšanas funkciju un citi interesanti produkti.

10.decembrī plkst. 10:30 pieslēdzies CITS BAZĀRS atklāšanas pasākumam, kurā iepazīstināsim ar notiekošo un jau 14. decembrī apbalvosim labākās komandas. Tiešraides pieejamas JA Latvia Facebook lapā, kā arī www.jalatvia.lv.

CITS BAZĀRS darbosies piecas dienas no 10. līdz 14. decembrim. Tajā piedalās SMU no visas Latvijas, tai skaitā arī no Ogres novada skolām.

Skolēnu mācību uzņēmumu tirgus "Cits Bazārs" notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros, un to rīko izglītības organizācija "Junior Achievement Latvia" (JA Latvia) sadarbībā ar "Swedbank".

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem.

